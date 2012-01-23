Logitech'in yeni kamerası toplantı odalarına 1080p video desteği getiriyor

Skype ile işbirliğine giden Logitech, kurumsal ihtiyaçlar için dünyanın ilk Full HD çözünürlük ve 30 kare/saniye görüntü desteği sunan ayrıca dahili H.264 optimizasyonu ile veri paketlerini sıkıştırabilen internet kamerasını hazırladı. Video konferansların gerçekleştirildiği toplantı odalarını hedef alan HD Pro Webcam C920 isimli kamera, 20 adımlı oto-fokus ve 78 derece görüş alanı gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Yeni kamera içerisindeki H.264 donanımsal kodlama özelliğinden faydalanabilmek için kullanıcıların, ilgili Logitech kamerasına ek olarak uyumlu bir videokonferans yazılımı da kullanmaları gerekiyor ki işte o noktada devreye yapılan işbirliği çerçevesine bu alandaki en popüler yazılım olan Skype giriyor. Videokonferanslar için hayati öneme sahip olan ses kalitesini üst seviyede tutmak için çift mikrofona yer verilen kamera aynı zamanda daha iyi görüntü kalitesi için Carl Ziess lens ve video kalitesini arttırmaya yönelik RightLight2 teknolojisini kullanıyor.

Logitech HD Pro Webcam C920'nin bir diğer önemli özelliği ise USB-IF tarafından geliştirilen UVC standardına destek sunması. Webcam'ler için geliştirilen bu özellik sayesinde destek sunan kameralar, sürücü kurma ihtiyacı doğurmadan USB üzerinden bilgisayara bağlandıkları gibi kullanıma hazır oluyorlar. Bu ayın sonuna doğru 99.99$ olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatı ile kullanıma sunulacak olan Logitech HD Pro Webcam 920 ile Full HD videokonferans için Skype'ın 5.7 sürüm numaralı en son beta sürümüne ihtiyaç duyulduğunu da not düşelim.