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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lomography, The Lomo'Instant adını verdiği filmli fotoğraf makinesi için Kickstarter projesi başlattı

4 yıl
1,5b
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2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ürettiği filmli analog fotoğraf makineleri, lensler ve farklı fotoğraf aksesuarları ülkemizde de satılan Lomography, Kickstarter'da başarıya ulaştığı akıllı telefon temelli film tarayıcısı ve Petzval portre lensi sonrası şimdi de analog fotoğraf makinesi The Lomo'Instant için destek aramaya başladı.
Yaygın olarak bulunabilen Fujifilm Instax Mini film kullanan ve böylece çekilen fotoğrafları hemen hazır hale getirebilen analog fotoğraf makinesi The Lomo'Instant, kullanıcılarına flaşlı dahil 3 farklı çekim modu sunuyor ve uzun pozlama ile çoklu pozlama gibi farklı sonuçlar da sağlayabiliyor. Lensleri değiştirilebilen ve iki kademeli netleme sistemiyle gelen makine, isteğe bağlı olarak kablo tetikleyiciyle de kullanılabiliyor ve üçayak (Tripod) üzerine konumlandırılabiliyor. Farklı gövde renkleriyle hazırlanan The Lomo'Instant, gücünü 4 adet AAA bataryadan alırken, teknik olarak 1/125 ile bulb poz süresi, motorlu film çıkartma mekanizması, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32 diyafram ve +2/-2 pozlama değerleri gibi detaylarla geliyor.
Kompakt gövdesiyle de dikkat çeken Lomography The Lomo'Instant, seri üretime geçebilmek adına Kickstarter'da 100,000$ arıyor. Bitimine 30 gün kala 45,234$ seviyesine ulaşmayı başaran fotoğraf makinesi, yapılacak en az 70$ (ABD dışı 25$ kargo) bağış ile 2014 Kasım ayında elde edilebiliyor. The Lomo'Instant'in hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/lomography/the-lomoinstant-camera Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The Times 4 yıl
Tutmaz hocam. Başka söylenecek birşey olduğunu düşünmüyorum
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tyuıtyuı 4 yıl
kamera olarak değil de, anında baskı veren o eklenti popüler olabilir.
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