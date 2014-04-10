Lomography'den analog ve aynasız dijital fotoğraf makinelerine özel yeni lens: Yeni Russar+





Ürettiği filmli analog fotoğraf makineleri, lensler ve farklı fotoğraf aksesuarları ülkemizde de satılan Lomography, analog ve aynasız dijital fotoğraf makinelerine özel olarak geliştirdiği yeni lensi Russar+'ı görücüye çıkarttı.

Lomography tarafından tasarlanan ve Rusya'da Zenit tarafından üretilen Russar+ (L39/M), 1958'deki Russar MR-2 lensin yenilenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Tüm L39/M analog fotoğraf makineleri ve aynasız dijital fotoğraf makineleriyle uyumlu olmanın yanı sıra, adaptör bağlantıları ile pek çok farklı makineyle de kullanılabileceği belirtilen lens, 20mm'lik geniş odak uzaklığıyla sokak fotoğrafçılığı, manzara ve mimari çekimleri dışında, yakın ve kişisel portre çekimleri için de ideal bir yapı ortaya koyuyor. Kompakt gövdesiyle her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturan Lomography Russar+, teknik olaraksa şu detaylara sahip;

Odak uzaklığı: 20mm

Diyafram: f/5.6 - f/22

Minimum görüntü çemberi: 44mm

Alan derinliği: 94 derece

Flanş uzaklığı: 27.8mm (M bağlantı)

M bağlantı çerçeve tetikleme hattı: 28mm

En yakın odak uzaklığı: 0.5m

Filtre bağlantı gereksinimi: 49mm

Distorsiyon: ~ %0.09 Lomography'nin dikkat çekici sonuçlar vaat eden yeni lensi Russar+, 1660 TL fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor. Dağıtımına önümüzdeki Temmuz ayında başlanacak lens ile çekilmiş örnek fotoğraflara da buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.lomography.com.tr/?utm_campaign=nl_russar_launch_tr&utm_medium=email&utm_source=newsletter