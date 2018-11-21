Looney Tunes World of Mayhem Android kayıtları başladı

Looney Tunes karakterlerini RPG türünde bir araya getiren Looney Tunes World of Mayhem oyunu, bir süredir deneme sürecinde olan oyun Android tarafında ön kayıtlara başladı.

Looney Tunes World of Mayhem neler sunuyor?

Looney Tunes konseptini alıştığımız hareketli oyunların çok dışına taşıyan World Mayhem daha çok karşılıklı mücadeleye dayanan bir mekanik benimsemiş. Oyunda hem takımınızla senaryo modunda ilerliyor hem PvP dövüşlerde oyunculara meydan okuyor hem klanlar içerisinde etkinliklere katılıyor hem de rakip üslere saldırı planları yapıyorsunuz.

Pek çok kategoriyi bir araya getiren oyunda karakterler farklı dönemlere ait versiyonlarla karşınıza geliyor. Örneğin Duffy Duck’ı Warner Bros.’un değişik animasyon serilerinde yer alan birkaç versiyonu ile görebiliyorsunuz.

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Bugs Bunny, Daffy Duck, Elmer Fudd, Wile E. Coyote, Granny, Porky Pig gibi sayısız karakter oyunda yer alıyor. Bölümler geçtikçe veya PvP maçlar kazandıkça elde ettiğiniz sandıklardan karakter puanları çıkıyor. Bunları toplayarak karakterlerin kilidini açıyorsunuz.

Yine oynarken kazandığınız Marvin iksiri seviye atlamanızı sağlıyor. Seviye atladıktan sonra ise farklı bileşenleri kullanarak yeteneklerinizi de artırabiliyorsunuz. İlerleyen bölümlerde daha güçlü oyuncular sizi beklediği için bileşenleri dikkatli kullanmanız gerekiyor.

Diğer oyuncuların üslerine saldırarak sandıklar kazanıyor ve hediyeler alıyorsunuz. Yine karakterleriniz için binalar inşa ediyorsunuz ve geliştiriyorsunuz. Binalarınızın seviyesi ne kadar yüksek olursa bölümlerde elde ettiğiniz hediyeler de buna göre zenginleşiyor.

Herkesin sevdiği karakterler olduğu için sıkmadan uzun süre oynayabilirsiniz. Oyun içi satın alımlar da oyuncuyu zorlayacak derecede değil ve hiç para vermeden yüksek seviyelere ulaşabilirsiniz. Oyuna Google Play üzerinden kayıt olursanız çeşitli hediyeler dağıtılacak. iOS tarafında henüz mağazamızda yok.

Looney Tunes World of Mayhem: Google Play II App Store