Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Looney Tunes World of Mayhem Android kayıtları başladı

iOS platformunda beğenilen Looney Tunes World of Mayhem oyunu Android tarafına da geliyor. Ön kayıt süresince kayıt olan oyunculara farklı hediyeler dağıtılacak.
6 ay
4,9b
1
4
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Looney Tunes karakterlerini RPG türünde bir araya getiren Looney Tunes World of Mayhem oyunu, bir süredir deneme sürecinde olan oyun Android tarafında ön kayıtlara başladı.

Looney Tunes World of Mayhem neler sunuyor?

Looney Tunes konseptini alıştığımız hareketli oyunların çok dışına taşıyan World Mayhem daha çok karşılıklı mücadeleye dayanan bir mekanik benimsemiş. Oyunda hem takımınızla senaryo modunda ilerliyor hem PvP dövüşlerde oyunculara meydan okuyor hem klanlar içerisinde etkinliklere katılıyor hem de rakip üslere saldırı planları yapıyorsunuz.

Pek çok kategoriyi bir araya getiren oyunda karakterler farklı dönemlere ait versiyonlarla karşınıza geliyor. Örneğin Duffy Duck’ı Warner Bros.’un değişik animasyon serilerinde yer alan birkaç versiyonu ile görebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Stickman Legends: Shadow War bir süreliğine ücretsiz oldu"

Bugs Bunny, Daffy Duck, Elmer Fudd, Wile E. Coyote, Granny, Porky Pig gibi sayısız karakter oyunda yer alıyor. Bölümler geçtikçe veya PvP maçlar kazandıkça elde ettiğiniz sandıklardan karakter puanları çıkıyor. Bunları toplayarak karakterlerin kilidini açıyorsunuz.

Yine oynarken kazandığınız Marvin iksiri seviye atlamanızı sağlıyor. Seviye atladıktan sonra ise farklı bileşenleri kullanarak yeteneklerinizi de artırabiliyorsunuz. İlerleyen bölümlerde daha güçlü oyuncular sizi beklediği için bileşenleri dikkatli kullanmanız gerekiyor.

Diğer oyuncuların üslerine saldırarak sandıklar kazanıyor ve hediyeler alıyorsunuz. Yine karakterleriniz için binalar inşa ediyorsunuz ve geliştiriyorsunuz. Binalarınızın seviyesi ne kadar yüksek olursa bölümlerde elde ettiğiniz hediyeler de buna göre zenginleşiyor.

Herkesin sevdiği karakterler olduğu için sıkmadan uzun süre oynayabilirsiniz. Oyun içi satın alımlar da oyuncuyu zorlayacak derecede değil ve hiç para vermeden yüksek seviyelere ulaşabilirsiniz. Oyuna Google Play üzerinden kayıt olursanız çeşitli hediyeler dağıtılacak. iOS tarafında henüz mağazamızda yok. 

Looney Tunes World of Mayhem: Google Play II App Store


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 ay
IOS'da bu oyun bölgenizde çalışmıyor diyor çözüm var mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 6 ay DH Misafiri
Bir haftaya çıkar herhalde onaylanması falan derken. Şuanlık Yeni Zelanda'da falan erken çıkış yapmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
Oyun ios macerasına uzun zaman önce başladı demişsiniz ama app store’da bulamadım oyunu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Allons-y 6 ay DH Misafiri
Yazının sonunda IOS linki de var hocam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Assassin's Creed Rebellion indirmeye sunuldu 6 ay Roccat Renga Boost oyuncu kulaklıkları duyuruldu 6 ay Microsoft ve Google’dan önemli iş birliği 6 ay Deezer'ın Apple Watch uygulaması güncellendi 6 ay Alcatel 5V satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Kış lastiği fiyatlarındaki artış cep yakıyor 6 ay Netflix iOS uygulamasının kontrolleri güncellendi 6 ay Android Pie işletim sistemindeki adaptif parlaklık özelliği, makine öğrenimini kullanıyor 6 ay Yeni nesil Apple Watch cilt kanserinden koruyacak 6 ay Çinliler katı hal pillerinde seri üretime geçiyor 6 ay Dünyanın ilk tam vücut taraması yapabilen medikal cihazı tanıtıldı: EXPLORER 6 ay Cooler Master MP750 Soft RGB fare matı duyuruldu 6 ay Nubia Red Magic Mars Geekbench’te görüntülendi 6 ay Turkcell’de AKK kalkıyor, “gerçek limitsiz internet” geliyor! 6 ay Su taşkınlarının Mars yüzeyinde kanyonlar oluşturduğu keşfedildi 6 ay Samsung mobil bölümü krizin eşiğinde 6 ay Bixby 3.0 sürümü katlanabilir telefon ile gelecek 6 ay Yeni Spectacles gözlükler daha pahalı olacak 6 ay Çin’deki bellek fiyatıyla oynama soruşturmasında milyar dolarlık cezalar yolda 6 ay 2019 Seat Leon kamuflajlı görüntülendi 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Looney Tunes World of Mayhem Android kayıtları başladı Sonraki Hem güneş enerjisini depolayan hem de binaları havalandıran çatı sistemi 6 ay Once Upon A Deadpool için ilk fragman yayımlandı 6 ay Xiaomi, Hindistan'da aynı anda 500 Mi Store açarak rekor kırdı 6 ay NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşımayı planlıyor 6 ay Bitcoin’deki çöküş diğer sektörlerde domino etkisi yarattı 6 ay 3D yazıcılar hava kalitesini düşürüyor 6 ay Scythe, Katana 5 işlemci soğutucusunu duyurdu 6 ay Monster'da Bu Hafta - Hitman 6 ay Elon Musk, devasa uzay gemisi BFR'nin yeni ismini açıkladı 6 ay LG Türkiye'den 7 TL'ye amiral gemisi telefon 6 ay G.Skill kristal LED tasarımlı bellek kitlerini duyurdu 6 ay Volkswagen CEO'su itiraf etti: Waymo'nun birkaç yıl gerisindeyiz 6 ay Lexus'un son reklam filminin senaryosunu yapay zeka yazdı 6 ay LG Q9 sızmaya devam ediyor 6 ay Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu Thuraya X5-Touch satışa çıkıyor 6 ay Steam Link üretimi sona erdi 6 ay Infinity-O ekranlı Samsung Galaxy A8s işte böyle görünecek 6 ay OnePlus Roaming ile SIM kart gerektirmeden internet kullanımı 6 ay Çinli üreticiden Tesla Model 3'e rakip elektrikli sedan: Aion S 6 ay Tumblr uygulamasının App Store üzerinden neden kaldırıldığı belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim