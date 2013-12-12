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Loveshack, Framed için yeni bir tanıtım videosu daha yayımladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Loveshack, Framed için yeni bir tanıtım videosu daha yayımladı
Eski Firemint çalışanları tarafından kurulan Loveshack Entertainment'ın geçtiğimiz mart ayında duyurusunu yaptığı Framed için yeni bir tanıtım videosu yayımlandı.

Yayımlanan bu yeni tanıtım videosunda müdahalede bulunduğumuz olayların ne yönde değiştiği gösterilirken, yapımın otoritelerden aldığı yorumlar ve ödüller de sergileniyor. Bunun dışında pek fazla bir detayın yer almadığı videoda daha önce de belirttiğimiz üzere, oyunun önümüzdeki yıl çıkış yapacağı belirtiliyor.

40'lı yılların Amerika'sında geçen bir polisiye hikayeyi çerçevelere sığdıracak olan Framed, merakla beklediğimiz mobil oyunlar arasında yer alıyor. Değiştirilebilen olay örgüsüyle bir hayli etkileyici görünen yapımın nasıl bir oyun deneyimi sunacağını önümüzdeki yıl içerisinde hep birlikte göreceğiz. Bu arada yapımın PC, Mac ve iOS için geliştirildiğini bir kez daha hatırlatalım.  

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