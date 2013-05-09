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Luca di Montezemolo: "Ben Ferrari'nin başında olduğum sürece elektrikli otomobil üretmeyeceğiz"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Luca di Montezemolo:
Ürettiği üst seviye otomobiller ile herkesin hayalin süsleyen Ferrari firmasının başkanı Luca di Montezemolo, yaptığı açıklamalar ile elektrikli otomobillere karşı görüşünü ortaya koydu.
Petrol fiyatlarının ciddi oranda artması sonucunda birçok firmanın önemle düşündüğü ve çalışma gösterdiği elektrikli otomobil pazarı, görünüşe göre Ferrari için şimdilik çok ilgi çekici görünmüyor. Şirketin başında yer alan Luca di Montezemolo, başkan olduğu sürece Ferrari'nin elektrikli otomobil üretmeyeceğini, Ferrari alan kullanıcıların bir rüya satın aldıklarını ve bunun hakkını sonuna kadar vermeleri gerektiğini belirtti. 
2012 yılı içerisinde 7,318 satış gerçekleştiren Ferrari, 2013 yılı için de 7000 civarında bir satış hedefliyor. Luca di Montezemolo, amaçlarının çok fazla satış yapmak yerine Ferrari'nin genel karakteristik özelliklerini korumak olduğunu söyleyerek, Ferrari'yi güzel bir kadına benzetiyor ve sahip olmak isteyenlerin onu arzulaması gerektiğini belirtiyor.
Luca di Montezemolo'un açıklamalarını ilginç kılan nokta ise, yakın zaman içerisinde tanıtılan "LaFerrari" üzerinde 6,3 litrelik 12 silindirli V motoru yanında ayrıca, 120 kW (163 ps) güç üretebilen elektrik motoru yer alıyor olması. Güçlü benzinli motor geleneğinden vazgeçmiyor olsa da, tamamen elektrik teknolojisinden de uzak kalmayan firma, Luca di Montezemolo sonrasında süper elektrikli açarlar ile kullanıcılar karşısına çıkabilir.

http://autos.yahoo.com/blogs/motoramic/ferrari-cuts-production-2013-vows-never-build-electric-130344501.html;_ylt=AodTL7Fskr6BcN5EtuUJaQtQ0.d_;_ylu=X3oDMTFpaGIzYzVrBG1pdANCbG9nIEluZGV4IE1vdG9yYW1pYzIEcG9zAzEEc2VjA01lZGlhQmxvZ0luZGV4;_ylg=X3oDMTFpMm9iMzh1B Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 6 yıl en beğenilen
elektirikli ferrariyi kim alsın. ferrari bir ulaşım aracı değildir. adrenalin aracıdır.onu alan insan pedala basınca motor kükresin ister ,araba titresin ister ,vites değişimleri hissetmek ister. elektirikli Ferrari bunları yapamaz. adam zaten elektirkli araç teknolojisiyle ilgilenmiyoruz demiyor.sadece Ferrari üretmicekler ki normaldir yani.
elektirikli ferrariyi kim alsın. ferrari bir ulaşım aracı değildir. adrenalin aracıdır.onu alan insan pedala basınca motor kükresin ister ,araba titresin ister...
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hddddd 6 yıl
Parası olan için ne benzinin fiyatı ne arabanın fiyatı ne de motorun kac cc olduğu önemli olmadığı için bırakın onlar benzinli kullansın.. ;)
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kadeve 4 yıl
Ve Artık o Ferrari'nin başında değil
(Sırf şunu yazmak için hortlattım tamam tamam kaçıyorum
)
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cepni27 6 yıl
olağan_şüpheli
elektirikli ferrariyi kim alsın. ferrari bir ulaşım aracı değildir. adrenalin aracıdır.onu alan insan pedala basınca motor kükresin ister ,araba titresin ister ,vites değişimleri hissetmek ister. elektirikli Ferrari bunları yapamaz. adam zaten elektirkli araç teknolojisiyle ilgilenmiyoruz demiyor.sadece Ferrari üretmicekler ki normaldir yani.

fakat petrol teknolojisinin yerini illaki elektrik alacaktır. ne deilse de denilsin. başka kaçarı yok.
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Steve Jobs 6 yıl
Ferrari'yi alan adam benzinin litresini dusunmez.
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emre1393 6 yıl
Kimse de dememiş ki açarlar nedir aga? Üstelik süper elektrikli açarlarmış.
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Nemésis 6 yıl
Elektirkli Ferrari mi olurmuş.
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12 Angry Men 6 yıl
Ulan ferrari alan adam yakıtımı düşünür bi gidin ya.
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Steve Paul Jobs 6 yıl
spor arabada ne elektriği ya böyle saçmalık mı olur
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hazarRS 6 yıl
ArchLord
Halt etmiş tabiki elektrikli araçlar üretmezler peki neden? En iyi müşterileri petrol kralları araplarda ondan. Mercedes SLS 750hp gücünde tamamen elektrikli aracı var 300 ün üzerinde son sürati var. Bilip bilmeden yorum kasmayın dünyadan bihabersiniz.

senelerdir tesla'nın aracı var zaten. Mercedes ilk değil o konuda.
Bu araçların bir ruhu vardır, bir keyifi vardır. Bunlar da markanın imajını oluşturur. Ben de olsam ben de değiştirmem teknolojimi. Elektrikli almak isteyen gider başka marka alır.
Bu demek değildir ki 'biz ne yaparsak yapalım satıyor zaten, yeniliğe ne gerek var' diyen arkadaş, Ferrari'nin her modeli için nasıl uğraşıldığını, nasıl yeni teknolojiler geliştirdiğini bilmiyor sanırım. Otomobil firmaları telefon firmalarına benzemez, bir aracın geliştirilmesi için milyarlarca dolar gerekebilir.
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ilkerinanç 6 yıl
şu an elektrikli araçların önündeki en büyük engel batarya sorunu.fosil yakıtlı araçların yerini alacak bataryaların üretilmesine daha zaman var.o zamana kadar bu amca ya emekli olur ya da hakkın rahmetine kavuşur o yüzden dediği pekte absürt değil yani düşününce...
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orientem 6 yıl
Bi lamborghini değil
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ArchLord 6 yıl
Halt etmiş tabiki elektrikli araçlar üretmezler peki neden? En iyi müşterileri petrol kralları araplarda ondan. Mercedes SLS 750hp gücünde tamamen elektrikli aracı var 300 ün üzerinde son sürati var. Bilip bilmeden yorum kasmayın dünyadan bihabersiniz.
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K.can.tas 6 yıl
İyi bir yönetici sadece dönemi için değil gelecek içinde bir şeyler yapmalı.
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