Luca di Montezemolo: "Ben Ferrari'nin başında olduğum sürece elektrikli otomobil üretmeyeceğiz"

Ürettiği üst seviye otomobiller ile herkesin hayalin süsleyen Ferrari firmasının başkanı Luca di Montezemolo, yaptığı açıklamalar ile elektrikli otomobillere karşı görüşünü ortaya koydu.

Petrol fiyatlarının ciddi oranda artması sonucunda birçok firmanın önemle düşündüğü ve çalışma gösterdiği elektrikli otomobil pazarı, görünüşe göre Ferrari için şimdilik çok ilgi çekici görünmüyor. Şirketin başında yer alan Luca di Montezemolo, başkan olduğu sürece Ferrari'nin elektrikli otomobil üretmeyeceğini, Ferrari alan kullanıcıların bir rüya satın aldıklarını ve bunun hakkını sonuna kadar vermeleri gerektiğini belirtti.

2012 yılı içerisinde 7,318 satış gerçekleştiren Ferrari, 2013 yılı için de 7000 civarında bir satış hedefliyor. Luca di Montezemolo, amaçlarının çok fazla satış yapmak yerine Ferrari'nin genel karakteristik özelliklerini korumak olduğunu söyleyerek, Ferrari'yi güzel bir kadına benzetiyor ve sahip olmak isteyenlerin onu arzulaması gerektiğini belirtiyor.

Luca di Montezemolo'un açıklamalarını ilginç kılan nokta ise, yakın zaman içerisinde tanıtılan " LaFerrari " üzerinde 6,3 litrelik 12 silindirli V motoru yanında ayrıca, 120 kW (163 ps) güç üretebilen elektrik motoru yer alıyor olması. Güçlü benzinli motor geleneğinden vazgeçmiyor olsa da, tamamen elektrik teknolojisinden de uzak kalmayan firma, Luca di Montezemolo sonrasında süper elektrikli açarlar ile kullanıcılar karşısına çıkabilir.

http://autos.yahoo.com/blogs/motoramic/ferrari-cuts-production-2013-vows-never-build-electric-130344501.html;_ylt=AodTL7Fskr6BcN5EtuUJaQtQ0.d_;_ylu=X3oDMTFpaGIzYzVrBG1pdANCbG9nIEluZGV4IE1vdG9yYW1pYzIEcG9zAzEEc2VjA01lZGlhQmxvZ0luZGV4;_ylg=X3oDMTFpMm9iMzh1B