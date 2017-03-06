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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lucid Air "Launch Edition" 165 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak

Lucid Motors'un oldukça ilgi çeken Air elektrikli aracı ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Modelin "Launch Edition" isimli ilk üretim versiyonu 165 bin dolara satılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda özel bir test sürüşü etkinliği düzenleyen Lucid Motors, bu etkinlik çerçevesinde Air modeliyle ilgili bazı önemli bilgiler paylaşmıştı. Araç için ilk etapta hedeflediği satış rakamını açıklayan firma diğer startup firmaların aksine oldukça mütevazi bir sayı vermiş ve 2019 yılında 255 adet Air satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtmişti.
Arizona'da 700 milyon dolara mal olacak bir fabrika kuracağını açıklayan Lucid Motors, bu fabrikanın 2018 yılı gibi yakın bir tarihte ufak ölçekte üretim yapmaya hazır hale geleceğini belirtiyor. 2019 yılına gelindiğinde ise firma, Air'in "Launch Edition" isimli ilk üretim özel bir versiyonundan en az 255 adetlik bir teslimat gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu yüksek teknolojili elektrikli sedan araçların her birinin ise yaklaşık olarak 165 bin dolara satılacağı tahmin ediliyor.
1.000 beygir üzeri bir güce sahip olması planlanan Tesla ve Faraday Future rakibi Air "Launch Edition" modelinin 0-60 mph (96 km/h) hızlanmasının 2,5 saniyede tamamlanması ve 130 kWh kapasiteli bataryasının tek bir şarj ile 400 mil (643 km) menzil sunması bekleniyor.
2019 yılı sonrasında "Launch Edition" sonrası piyasaya daha uygun fiyatlı bir Air versiyonu sürmeyi planlayan firma, bu modelde yer alacak 100 kWh kapasiteli bir batarya ile 300 mil (482 km) menzil sunacak. Bu versiyon için henüz bir fiyat belirtilmezken aracın 100.000 dolar bandının biraz üzerinde bir etikete sahip olması bekleniyor.

http://www.hybridcars.com/2019-lucid-air-launch-edition-to-cost-165000/ Yorum Yaz
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Linns Judy 2 yıl en beğenilen NinovaAir
NinovaAir
Linns Judy

Tasarımı Tesla'dan 10 kat daha güzel.

Fiyatıda güzel mi? tesladan

Ben sadece tasarımının Tesla'dan 10 kat güzel olduğunu söyledim. Fiyatı için haberi okuyabilirsin.
Hasta kaynıyo DH.
NinovaAirLinns JudyTasarımı Tesla'dan 10 kat daha güzel.Fiyatıda güzel mi? tesladan
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Linns Judy 2 yıl
Tasarımı Tesla'dan 10 kat daha güzel.
1 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
mehmedaltair 2 yıl
engadget.com/...
52.500 dolar başlangıç fiyatı belirlenmiş keşke limited edition modelin fiyatını haber yapıp pahalı algısı oluşturmasaydınız. Bunun da haberini yaparsanız sevinirim.
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kadirirdem 2 yıl
Arabadan tasarım akıyor...
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The Balance 2 yıl
Sadece bir başlangıç aracı ve meraklıları için üretilmiş gibi. Lucid Air sadece bağışa ulaşma amacında sanırım. Büyük bir destekçisi yoksa. Fiyat normaldir. Çok pahalı diyebilirsiniz,Tesla karşısında bu ne diyebilirsiniz. Fakat başlıktaki gibi sadece başlangıç versiyonu. Mutlaka bütçe araçlar çıkacaktır. Özellikle bence bizim gibi 3. dünya ülkeleri için tamamen gerekli bir şey.
Mesela bize Hatchback versiyonlu 500 km menzilli bir araç üretip fiyatını 10-30 bin dolar arasında tutarlarsa müthiş olur.
Ama bizim ülkeye Alman lazım. Devletinden en fakir vatandaşına kadar herkes alman hayranı ama sorsan almanlar ırkçıdır,ruh hastasıdır. Tam bir manyak ülkesi.
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grafman09 2 yıl
100 bin dolar 370 bin türk lirası ve uygun fiyat mı? Kime uygun acaba :) Üretici ddd geçiyor bizimle :)
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GreyParrot 2 yıl grafman09
grafman09
100 bin dolar 370 bin türk lirası ve uygun fiyat mı? Kime uygun acaba :) Üretici ddd geçiyor bizimle :)

3. dünya ülkelerine değil, her şeyde olaya kendimizi dahil etmesek iyi olur çünkü Türkiye'yi baz alarak üretmiyorlar, dünya Türkiye'nin etrafında dönmüyor.
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BekirTemel 2 yıl
ABD için bile ucuz sayılmayacak bir fiyat süpersport araçların başlangıçlarının 300 bin dolar olduğunu varsayarsak, kestirilmesi güç bir satış adeti olur bu aracın
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dodomoco 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
ABD için bile ucuz sayılmayacak bir fiyat süpersport araçların başlangıçlarının 300 bin dolar olduğunu varsayarsak, kestirilmesi güç bir satış adeti olur bu aracın


300 mu hocam huracan 200 binden basliyor ah ah
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susesa 2 yıl
Burada verilmemiş ama internetten detaylı iç ve dış görünüşünü incelerseniz eminim beğenirsiniz. evet fiyatı fazla ama Mercedesin varlığı Bentley'in iflasını gerektirmiyor değil mi
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BlackGhost12 2 yıl susesa
susesa
Burada verilmemiş ama internetten detaylı iç ve dış görünüşünü incelerseniz eminim beğenirsiniz. evet fiyatı fazla ama Mercedesin varlığı Bentley'in iflasını gerektirmiyor değil mi

İçini biliyorum ve tesladan çok güzel olduğu kanaatindeyim.
Fiyat cidden çok fazla. Millet elektrikli arabadan soğur. En fazla 120 Bin dolar olsun full versiyonu.
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W0lkidonkisss 2 yıl
Tesla ile yarışmaz bile, neredeyse Teala'nın iki katı fiyatı var. Bu iki kat da Tesla'nın en full modeli ile kıyaslama yapılırsa ortaya çıkıyor. Amerika'da tutunması için en yüksek modelinin $100.000 bandını geçmemesi lazım, ki bu ayakta durması için kar edip tesla gibi devasa üretim atağı yapması için 10 yıllık bir süreç ve uygun fiyatlı ve kaliteli ürün ortaya koymaları lazım ki amerikaların en iyisini en kaliteli araçları $35-40.000 civarına aldığını düşünürsek Amerikaların fosil yakıtlı ucuz araçları bırakıp elektrikli araçlara geçmesi muhtemel olsun. Önünü pek parlak görmüyorum.

Saygılar
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cansev07 2 yıl W0lkidonkisss
W0lkidonkisss

Tesla ile yarışmaz bile, neredeyse Teala'nın iki katı fiyatı var. Bu iki kat da Tesla'nın en full modeli ile kıyaslama yapılırsa ortaya çıkıyor. Amerika'da tutunması için en yüksek modelinin $100.000 bandını geçmemesi lazım, ki bu ayakta durması için kar edip tesla gibi devasa üretim atağı yapması için 10 yıllık bir süreç ve uygun fiyatlı ve kaliteli ürün ortaya koymaları lazım ki amerikaların en iyisini en kaliteli araçları $35-40.000 civarına aldığını düşünürsek Amerikaların fosil yakıtlı ucuz araçları bırakıp elektrikli araçlara geçmesi muhtemel olsun. Önünü pek parlak görmüyorum.

Saygılar

Teslanın en full ü p100d ve ekstra donanımlar ile 160.000$ civarında. Öyle pek te bir fark yok. Bu arabanın da daha düşük donanıma sahip daha uygun fiyatlısı olacaktır.
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mehmedaltair 2 yıl W0lkidonkisss
W0lkidonkisss
Tesla ile yarışmaz bile, neredeyse Teala'nın iki katı fiyatı var. Bu iki kat da Tesla'nın en full modeli ile kıyaslama yapılırsa ortaya çıkıyor. Amerika'da tutunması için en yüksek modelinin $100.000 bandını geçmemesi lazım, ki bu ayakta durması için kar edip tesla gibi devasa üretim atağı yapması için 10 yıllık bir süreç ve uygun fiyatlı ve kaliteli ürün ortaya koymaları lazım ki amerikaların en iyisini en kaliteli araçları $35-40.000 civarına aldığını düşünürsek Amerikaların fosil yakıtlı ucuz araçları bırakıp elektrikli araçlara geçmesi muhtemel olsun. Önünü pek parlak görmüyorum.

Saygılar

Bıktım şu Tesla çok ucuz geyiğinden. Girin de bir posta kodu girip arabayı fulleyin bakalım vergisi her şeyi toplam ne kadara geliyor???
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frostburn 2 yıl
amerika'da bu fiyata bu arabalar satılmaz.Bu firma batar , bir iki seneye kalmaz haberlerini görürsünüz.
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brkylmz19990102 2 yıl
2. el piyasası iyi olur mu acaba ?
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trooe199 2 yıl
düz hesap 1.5milyon lira yani
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