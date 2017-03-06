Lucid Air "Launch Edition" 165 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak

Geçtiğimiz haftalarda özel bir test sürüşü etkinliği düzenleyen Lucid Motors, bu etkinlik çerçevesinde Air modeliyle ilgili bazı önemli bilgiler paylaşmıştı. Araç için ilk etapta hedeflediği satış rakamını açıklayan firma diğer startup firmaların aksine oldukça mütevazi bir sayı vermiş ve 2019 yılında 255 adet Air satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

Arizona'da 700 milyon dolara mal olacak bir fabrika kuracağını açıklayan Lucid Motors, bu fabrikanın 2018 yılı gibi yakın bir tarihte ufak ölçekte üretim yapmaya hazır hale geleceğini belirtiyor. 2019 yılına gelindiğinde ise firma, Air'in "Launch Edition" isimli ilk üretim özel bir versiyonundan en az 255 adetlik bir teslimat gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu yüksek teknolojili elektrikli sedan araçların her birinin ise yaklaşık olarak 165 bin dolara satılacağı tahmin ediliyor.

1.000 beygir üzeri bir güce sahip olması planlanan Tesla ve Faraday Future rakibi Air "Launch Edition" modelinin 0-60 mph (96 km/h) hızlanmasının 2,5 saniyede tamamlanması ve 130 kWh kapasiteli bataryasının tek bir şarj ile 400 mil (643 km) menzil sunması bekleniyor.

2019 yılı sonrasında "Launch Edition" sonrası piyasaya daha uygun fiyatlı bir Air versiyonu sürmeyi planlayan firma, bu modelde yer alacak 100 kWh kapasiteli bir batarya ile 300 mil (482 km) menzil sunacak. Bu versiyon için henüz bir fiyat belirtilmezken aracın 100.000 dolar bandının biraz üzerinde bir etikete sahip olması bekleniyor.

http://www.hybridcars.com/2019-lucid-air-launch-edition-to-cost-165000/