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Lumia 1520 ve Xperia akıllı telefonu yanyana görüntülendi

5 yıl
1,5b
1
57
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 1520 ve Xperia akıllı telefonu yanyana görüntülendi

Nokia'nın yeni dev ekranlı akıllı telefonu Lumia 1520 için geri sayım devam ederken, her geçen gün daha fazla görsel internete sızmaya başladı.

Muhtemelen test aşamasındaki prototiplerin sahipleri tarafından sızdırılıdığı sanılan görsellerin en yenisinde Lumia 1520 ve Xperia modelleri yanyana görülüyor. 

Görseldeki Xperia modelinin hangisi olduğu belirtilmezken, 5 inçlik Full HD bir ekran yer aldığı biliniyor. Lumia 1520 ise 6 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Görsellerde Lumia 1520 modelinin uzunluk ve genişlik anlamında Xperia Z modelinden oldukça büyük olduğu göze çarpıyor. 
Modelin 20MP çözünürlükte bir PureView kameraya sahip olacağı kesin gibi zira sensör ile 5MP ve 16MP çözünürlükte simültane fotoğraflar çekilebildiği belirtiliyor. 

İlerleyen dönemlerde Galaxy Note 3, HTC One Max ve Xperia Z Ultra gibi modellerle karşılaştırma yapma fırsatı olacağı için modelin boyut olarak rakiplerinden ne tür farklılıklar göstereceğini hep birlikte göreceğiz. 

Lumia 1520 modelinde ayrıca güçlü bir Snapdragon 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlükte PureView kamera şeklinde özellikler olması bekleniyor. Model kasa yapısı açısından Lumia 925 modeliyle oldukça benzeşiyor. 

http://wmpoweruser.com/photos-of-nokia-lumia-1520-phablet-leaked-compared-with-sony-xperia-z/ Yorum Yaz
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zeytun389577 5 yıl en beğenilen
note 3 3 gb ramı olmasına ragmen performans konusunda bu telefona yaklasamaz bile windows phonenin ne kadar akıcı en düşük donanımda bile stabil çalıstıgını farzedersek bu telefon wp8 ile ucacak resmen tabi bu performansı marketteki uygulamalarla kullanmak gerek........ markette yavas yavas gelişiyor kafanızı takmayın siz şuan android kullanıp nokia ya ve windows phoneye laf atanlar rica ediyorum 1- 2 seneye kadar windows phoneli telefon kullanmayın lütfen.......
note 3 3 gb ramı olmasına ragmen performans konusunda bu telefona yaklasamaz bile windows phonenin ne kadar akıcı en düşük donanımda bile stabil çalıstıgını...
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Yanıtla +26
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl
Gelmişsiniz yine "Neremize sokcaz?" muhabbeti yapıyorsunuz ya.
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The Tenth Doctor 5 yıl
Silenforce
Hacı bu cebe nasıl giricek ?

Note 3 nasıl giriyorsa Xperia Z Ultra nasıl giriyorsa bu da öyle girecek. İlla bir şey biliyormuş gibi yorum yapacaksanız yapmayın daha iyi. Baktınız Performansa laf edemiyosunuz direk markete , markete de laf edemiyosunuz direk boyuta laf edin.
SilenforceHacı bu cebe nasıl giricek ?Note 3 nasıl giriyorsa Xperia Z Ultra nasıl giriyorsa bu da öyle girecek. İlla bir şey biliyormu...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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thekingisnaked 5 yıl
Tek dilegim galaxy megadan kucuk olmasi. Bu arada bugun wpcentralda 22 Ekime ertelendi gibi bir soylem vardi.
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DH Misafiri 5 yıl
Kim ne derse desin nokia bence her zaman en iyiydi halada öyle.Bu arada Lumia 920 kullanıyorum ama 1520 ve 1020 de gözüm kalmadı değil hani :D
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Windows10 5 yıl
Lumia 1520, 3400 mah pil ile gelecek. 26 eylülde tanıtılıp, Kasım'ın başında ilk olarak att ile satışa sunulacakmış.

Kaynak: wpcentral.com/...
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Myxo 5 yıl
Snapdragon 800 2.3 Ghz 4 Çekirdek - 2 Gb Ram
Uçar bu cihaz.
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olağan_şüpheli 5 yıl
kamera sanırım 16 mp ..

bataryadan ne haber ?
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mamilan 5 yıl
zeytun389577
note 3 3 gb ramı olmasına ragmen performans konusunda bu telefona yaklasamaz bile windows phonenin ne kadar akıcı en düşük donanımda bile stabil çalıstıgını farzedersek bu telefon wp8 ile ucacak resmen tabi bu performansı marketteki uygulamalarla kullanmak gerek........ markette yavas yavas gelişiyor kafanızı takmayın siz şuan android kullanıp nokia ya ve windows phoneye laf atanlar rica ediyorum 1- 2 seneye kadar windows phoneli telefon kullanmayın lütfen.......

başka istegin varmı acaba ?
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CoreXXX 5 yıl
senersongur
Kimsenin almadigi uyduruk Lumia serisini gelistirsen ne olur, hergun yeni urun eklesen ne olur. 3-5 Nokiaci alacak diye günü kurtarma cabalari.

kafanı yorma. hedef kitlesinde sen yoksun . aklıselim insanlardan beğenenler alsın demişler.
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Mr.ED 5 yıl
Ağa markete laf ediyorsun da. Appstore'daki uygulamarın çoğu çöp aynı şekilde googleplay'deki de. Kaliteli olanların da hepsi parayla. Zaten o uygulamaları geliştiren geliştiriciler diğer platformlar içinde geliştirmeye özen gösteriyor. İkinci kez bile kullanmayacağın uygulamalar olduktan sonra marketin ne önemi var. Daha çok benim için stabilite önemlidir. O sağlandıktan sonra zaten millet paranın kokusunu alıp onun üzerine düşüyorlar. 1-2 yıl içinde eğer ki android daha da gelişmez ise bu büyüme ile WP ios'u zorlamaya başlayacaktır.
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Ciginix 5 yıl
itachi237
e-mcani yanında ki telefon xperia z değil, xperia z1
Hayır Sonynin yeni tanıttığı trilumenos panele sahip WALKMAN. Dikkat ettiyseniz ahize boşluğu bulunmamakta

Hacı sen yanlış habere bakmışsın.
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DH Misafiri 5 yıl
Şu an en şık tasarımı olan telefon nokia. Kamerası zaten bahsetmeye bile gerek yok. Tek aklımı kurcalayan windows phone olmasıydı. Androide alıştığım için. ama nokia almayı düşünüyordum ta ki bu telefonun 6 inç olduğunu görene kadar. 6 inç ne ya. Şunu 5 inç yapsanıza. Sokakta kulağıma dayamaya utanırım bu telefonu. En ideal 5 inç.
1 Yanıt Yanıtla
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İronik Adam 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Şu an en şık tasarımı olan telefon nokia. Kamerası zaten bahsetmeye bile gerek yok. Tek aklımı kurcalayan windows phone olmasıydı. Androide alıştığım için. ama nokia almayı düşünüyordum ta ki bu telefonun 6 inç olduğunu görene kadar. 6 inç ne ya. Şunu 5 inç yapsanıza. Sokakta kulağıma dayamaya utanırım bu telefonu. En ideal 5 inç.

Bu bir phablet. Telefon değil , telefon olanı da var zaten, nedir bu bahane bulma ki?
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flexii_87 5 yıl
Nokia bu sefer tasarimi gercekten yapmis, kenar cerceveleri inceligi, ic ekranin dis yuzeye sifir derece yakin olamsi vs. Eger batarya konusunda cimri davranmayi, gdr3 ile bildirim kisayol cubuklari vs. Tarzi esksileri kapatirlarsa cihaz gercekten tutulur
artik cogu insan note mega modellere ragbet gostermeye basladi
o degilde sonynin trimuslusmsms ekranmidir nedir cok sönuk kalmis :)
Yanıtla +2
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eozenir 5 yıl
samsung ve appleden iğrendim.sony de vasat inceliğe bak.boşver ygulamayı. telefon ekran ve incelik süper.nokia iyi geliyor.android ossuruktan bir sistem.
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