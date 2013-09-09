Lumia 1520 ve Xperia akıllı telefonu yanyana görüntülendi













Nokia'nın yeni dev ekranlı akıllı telefonu Lumia 1520 için geri sayım devam ederken, her geçen gün daha fazla görsel internete sızmaya başladı.





Muhtemelen test aşamasındaki prototiplerin sahipleri tarafından sızdırılıdığı sanılan görsellerin en yenisinde Lumia 1520 ve Xperia modelleri yanyana görülüyor.





Görseldeki Xperia modelinin hangisi olduğu belirtilmezken, 5 inçlik Full HD bir ekran yer aldığı biliniyor. Lumia 1520 ise 6 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Görsellerde Lumia 1520 modelinin uzunluk ve genişlik anlamında Xperia Z modelinden oldukça büyük olduğu göze çarpıyor.

Modelin 20MP çözünürlükte bir PureView kameraya sahip olacağı kesin gibi zira sensör ile 5MP ve 16MP çözünürlükte simültane fotoğraflar çekilebildiği belirtiliyor.





İlerleyen dönemlerde Galaxy Note 3, HTC One Max ve Xperia Z Ultra gibi modellerle karşılaştırma yapma fırsatı olacağı için modelin boyut olarak rakiplerinden ne tür farklılıklar göstereceğini hep birlikte göreceğiz.





Lumia 1520 modelinde ayrıca güçlü bir Snapdragon 4 çekirdekli işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlükte PureView kamera şeklinde özellikler olması bekleniyor. Model kasa yapısı açısından Lumia 925 modeliyle oldukça benzeşiyor.

http://wmpoweruser.com/photos-of-nokia-lumia-1520-phablet-leaked-compared-with-sony-xperia-z/