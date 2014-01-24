Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lumia 1520V ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

5 yıl
13,3b
1
144
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lumia 1520V ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

MWC 2014 etkinliğinde yeni modellerini tanıtmaya hazırlanan Nokia'nın Lumia serisinde de bir mini akımına yöneleceği bir süredir dile getiriliyor. Daha önce ilk görselleri internete sızdırılan model ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Lumia 1520 mini olarak tabir edilen cihazın Lumia 1520V veya Lumia 1520 Viisi adlarını kullanacağı belirtiliyor. Lumia 1520'nin mini versiyonu olacak modelde 4.45 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. 2370mAh gücündeki bataryasının yanında cihazın ana ekranında 6 mini karo olduğu belirtiliyor.

Bilindiği gibi Windows Phone 8 Update 3 ile büyük boyutlardaki cihazların ekranında 3 büyük veya 6 küçük karoya imkan tanınıyordu. Ekranı nispeten küçük olan Lumia 1520V için özel bir durum olabileceği tahmin ediliyor. Bunun haricinde modeli ile ilgili başka bir detay paylaşılmamış.

Sızıntıyı yapan kaynaklar Lumia 92x serisine bir güncelleme olabileceği düşünülen Lumia 1520V ile ilgili önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının paylaşılacağını dile getiriliyor.  

http://wmpoweruser.com/more-details-about-the-lumia-1520v/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
The Tenth Doctor 5 yıl en beğenilen wolf silver
wolf silver

ulan samsung bunlar hep senın oyunların.. apple ye plastık telefon urettırdın.. sony ve nokıa yada mını telefonları cıkarttın.. su sırketlerı kendıne benzetmekten vazgec :D :D :D

sen neyin kafasindasin la sony zaten ilk mini cikartan firma


Edit : Nokia da olabilir
wolf silverulan samsung bunlar hep senın oyunların.. apple ye plastık telefon urettırdın.. sony ve nokıa yada mını telefonları cıkarttın...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl
yav arkadaş adam gibi lumia 929 çıkarın ne bu mini fantazisi
diğierleri çıkardı diye mini çıkaracağınıza 5" segmentine giriş yapın
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adını nick koydum 5 yıl
Nokia da girdi alfabe işine
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bcevq 5 yıl
bakalım çıksında bi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl
@wolf silver

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbest 5 yıl
Şimdi de tutmuş symbianı bana anlatacak yüzsüz.

Hayatımda hiçbir insanın, senin şu konuda rezil olduğun kadar rezil olduğunu görmedim. Hala rezilliğini savunmaya çalışıyor ya burada.

ekleme: Bu telefoncu muymuş? Ahahaha ulan yine bi telefoncu vakası.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbest 5 yıl
Çok güzel bir yazı. Keyifle okudum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marquis-de-Sade. 5 yıl redbest
Ölen sistemin nesini anlatcan ?
Telefonculuk tekniktedir paşam teknikte çok iyiyimdir. Yazılım olayını genellikle boxlarım hallediyor. Android çıktıktan sonra arttı zaten yazılım işi brick olmayan her cihazı halledebiliyorum merak etme
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbest 5 yıl
Symbian gerçekten bir sanat eseri. Bunu geçmişten günümüze symbianı tam anlamıyla kullanmayan anlayamaz. Yeni yetmelerden zaten böyle bir şey bekleyemeyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbest 5 yıl
Tarihe de mi bakmayı bilmiyorsunuz? Hepsinden once mini takıdını kullanan N97 var diyoruz, hala samsung mu sony mi diye tartışıyolar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Yalnız konuda nedense hiç Nokia'dan söz edilmiyor. Samsung vs Sony olmuş neredesiniz Nokia'cılar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbest 5 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Yalnız konuda nedense hiç Nokia'dan söz edilmiyor. Samsung vs Sony olmuş neredesiniz Nokia'cılar


Konu saçmalıklar ve çocukça dalaşmalarla dolu. Windows Phone 8 kullanıcı kitlesinin genel kültür seviyesi bu konu içinde yorum atmaya elvermeyecek kadar yüksek. Androidciler kapışsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslankanı 5 yıl
Güzel telefon Lumia 920 nin yerini rahatlıkla alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 5 yıl
Buda abisi gibi aynı donanımla gelip 4.5 inç olsaydı deli gibi satardı.Sony harici hiçbir üretici bunu akıl edemedi veya etmek istemedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. chemist 5 yıl
Burada çok gereksiz yorumlar ve tartışmalar yapılmış bir htc 8x kullanıcısı olarak bu telefon 1500-1600 Tl den girerse kesinlikle iphone 5c tartışmasız alınır...ama yok 1000 Tl den girerse işte o zaman bu telefon alınır....şahsen eğer ki aynı fiyat olsa benim tercihim iphone 5c olurdu bunu şuan bir wp8 kullanıcısı olarak söylüyorum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 5 yıl
windows phone'dan simdilik uzak durun derim..heleki ios veya android kullaniyosaniz.sudan cikmis baliga donersiniz benden demesi..tecrube ile sabittir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Last_Stand 5 yıl assasin34
Bend sgs2 den lumia 920 ye geçtim ve o kadar çok rahatladım ki anlatamam.
ne donma ne takılma şarj suresi ekran kalitesi kamera kalitesi oyun performansları ve hızla gelişmeye devam eden mağazasıyla gayet yeterli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
620 alın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 5 yıl DH Misafiri
Aldım, içine çok toz kaçtı, pili hiç dayanmıyordu ben de köye gönderdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13275 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1: Xbox One inceleme Bölüm 2 "Oyunlar" 5 yıl Intel Iris Pro & G.Skill Ripjaws SO-DIMM 1866 Video İnceleme 5 yıl 2si1 "Tartışması bol" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Oyun dünyasında devrim yapacak teknoloji: Mantle [Donanım Haber Özel Video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim