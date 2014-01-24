Lumia 1520V ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı





MWC 2014 etkinliğinde yeni modellerini tanıtmaya hazırlanan Nokia'nın Lumia serisinde de bir mini akımına yöneleceği bir süredir dile getiriliyor. Daha önce ilk görselleri internete sızdırılan model ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.





Lumia 1520 mini olarak tabir edilen cihazın Lumia 1520V veya Lumia 1520 Viisi adlarını kullanacağı belirtiliyor. Lumia 1520'nin mini versiyonu olacak modelde 4.45 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. 2370mAh gücündeki bataryasının yanında cihazın ana ekranında 6 mini karo olduğu belirtiliyor.





Bilindiği gibi Windows Phone 8 Update 3 ile büyük boyutlardaki cihazların ekranında 3 büyük veya 6 küçük karoya imkan tanınıyordu. Ekranı nispeten küçük olan Lumia 1520V için özel bir durum olabileceği tahmin ediliyor. Bunun haricinde modeli ile ilgili başka bir detay paylaşılmamış.





Sızıntıyı yapan kaynaklar Lumia 92x serisine bir güncelleme olabileceği düşünülen Lumia 1520V ile ilgili önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının paylaşılacağını dile getiriliyor.

http://wmpoweruser.com/more-details-about-the-lumia-1520v/