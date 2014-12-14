Lumia 435 sertifika onaylarından geçti

Haber Editörü
Microsoft'un Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın almasının ardından kendi ismini taşıyan ilk Lumia akıllı telefonunu geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Anlaşılan Microsoft alt seviyeden ilerlemeye kararlı görünüyor. Firmanın Lumia 435 adında bir akıllı telefon üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.
ABD haberleşme komisyonu ve Endonezya haberleşme komisyonu sertifika onaylarından geçen Lumia 435, donanımı itibariyle giriş seviyesi bir akıllı telefon. 4 inçlik ekranında 480x800 piksel çözünürlükte bir ekran yer alırken, Snapdragon 200 yongaseti gerekli gücü sağlıyor. Modelde 5MP çözünürlüğünde bir arka kamera mevcut. Boyut olarak model Lumia 520 ile benzer.
Sadece boyut değil donanım olarak da Lumia 435 modelinin Lumia 520 modeli ile benzer olduğunu görüyoruz. Windows Phone ekosisteminin en çok satan akıllı telefonu konumundaki Lumia 520 modelini anlaşılan Microsoft bir anlamda tekrar pazara sunmak istiyor.
Lumia 435 modeli daha önce Hindistan'a göderilen test prototiplerinin içerisinde de ortaya çıkmıştı. Birim fiyatı 57$ olan bu prototipin BV-5J adında yeni bir batarya taşıdığı tespit edilmişti. Bu bakımdan kısa süre içerisinde modelin piyasaya çıkması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Entry-level-Microsoft-Lumia-435-visits-the-FCC-check-out-a-leaked-photo-and-rumored-specs_id63771 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Microsoft zamanında 30-35 ile devam ettiriyorlar seriyi bir değişiklik lazım.
Umarım, "başlangıç seviyesi (!) telefona yine 512 Ram koyalım, ön kamera ve flash koymayalım" mantıksızlığını, vizyonsuzluğunu bu modelle birlikte bir kenara atarlar ve hiç bulunmayan özellik yerine kırpılmış özellik koymayı adet edinirler. 8 Mp yerine 5 Mp, güçlü işlemci yerine orta seviye işlemci vb. ama standart 1 Gb Ram olmalı artık her modelde..
Yahu, kim demiş başlangıç modellerinde 1 Gb Ram olamaz, ön kamera ve flash konulmaz diye ? hakkında kanun, nizam var da biz mi görmedik, bilmedik yıllarca ? maliyet odaklılıkmış (!), yapma o zaman öyle telefon.. bir Led flash koyunca maliyet devasa şekilde mi artıyor ?? üretme o zaman o modeli... görmüyor musun cümle alem "çöp" diye yorum yazıyor, kimse almıyor, biz Lumia kullanıcıları bu önyargıyı, antipatiyi değiştirmek için uğraş veriyoruz, kimsenin, firmanın haberi yok, umrunda da değil...
istenen satış rakamına ulaşamayınca (doğal olarak !) indirim yapıp süpermarketlerde sattırıp elinden çıkarmaya çalışıyorsun ?
Onca iş gücüne, verilen emeğe yazık değil mi ? israf değil mi ?
Microsoft olarak 512 Mb Ram ile canavar gibi çalışan cihazlar yapıyorsunuz, gördük, kullandık, çok da beğendik ve hala kullanıyoruz.. ama bu kadarı yeter.. artık biraz daha geniş vizyonlu, tüketicinin, gelecek güncellemeler yüzünden endişe etmeyeceği, kullanıcı taleplerine ve piyasa standartlarına gözünü, kulağını kapamayan, bildiğini okumayan, tüketici geri bildirimleri ile gelecek ürünlerini şekillendiren bir tasarım/üretim zihniyeti gerekli..
kimseyi hakir görmek gibi de olmasın; böyle küresel firmaların, 3.dünya ülkelerine göre tasarladıkları bu "başlangıç/giriş seviyesi telefonlar (!)"ı tasarlayıp üretirlerken, bu cihazları kullanacak insanları deve çobanı, cahil, cühela, bedevi falan mı sanıyorlar ? Flash, ön kamera ya da (millet 2 gb Ram kullanırken) 1 Gb Ram'ın nesi, neresi lükstür ?
umarım "başlangıç/giriş seviyesi (!)" Lumia 530'u tasarlayıp üreten saçma, öngörüsüz zihniyet, bu tasarımda kendini tekrarlamaz.
bir de konulan isme bak : "başlangıç/giriş seviyesi, modeli"... insanlığa başlangıç mı, medeniyete giriş mi ? taş devrinde mi yaşıyoruz, flash koymamak da neyin nesi ? el feneri olarak da mı kullanmayacağız ?
güzel ülkemde kimse teknoloji özürlü değil.. telefon satışı (vergiler vb.nedenlerle) en pahalı ülkelerden biriyken, hiç bir vatandaşımız böyle cihazları haketmiyor..
büyükanne, büyükbaba, anne, baba bile otofokus olmayan telefona artık oyuncak gözüyle bakarken hem de...
böyle sert, gergin mesajlar yazmak adetim değil, okuyanlar bilir, ancak bu tasarım zihniyetine kızmamak maalesef elde değil...
kırıcı olmak istemem, yorumumla rahatsızlık verdiğim varsa özür dilerim, nacizane eleştirimdir.
saygılar,
Microsoft bugüne kadar dediklerini yaptı. Açıklayıpta yapmadığı şey benim bildiğim kadarıyla yok. Eğer şirketin vaat ettiği özellikler telefonlara gelirse, işte o zaman devrimsel bir değişiklik olacak gibi.
W10 ile değişik bir altyapıya geçmesinde bence bir sorun yok zaten geçmeyecekte, WP altyapısından devam edecek. Halen daha WP7'nin Wp8'e güncellenememesinden bahsediliyor. WP7.8 güncellemesi boşuna çıkarılmadı. Ayrıca WP7'nin altyapısı gerçekten yetersizdi. Microsoft mobil sistemi e-posta denetleyip internette gezinmek gibi yanlış bir tanımlama yaptı. Ancak mobil sistem demek aslında her şeyi yapmak demek. WP7'nin kodlaması yetersiz kalıyordu ve değiştirildi.
Şuan WP8'den W10'a geçilirken altyapının değişeceğini düşünenler varsa o düşünceleri bıraksınlar. WP8'in kodlaması gayet yeterli düzeyde.
Sen bilmiyor musun her cihaza aynÄ± gÃ¼ncelleme verilmeyecek