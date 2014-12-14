Lumia 435 sertifika onaylarından geçti





Microsoft'un Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın almasının ardından kendi ismini taşıyan ilk Lumia akıllı telefonunu geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Anlaşılan Microsoft alt seviyeden ilerlemeye kararlı görünüyor. Firmanın Lumia 435 adında bir akıllı telefon üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.





ABD haberleşme komisyonu ve Endonezya haberleşme komisyonu sertifika onaylarından geçen Lumia 435, donanımı itibariyle giriş seviyesi bir akıllı telefon. 4 inçlik ekranında 480x800 piksel çözünürlükte bir ekran yer alırken, Snapdragon 200 yongaseti gerekli gücü sağlıyor. Modelde 5MP çözünürlüğünde bir arka kamera mevcut. Boyut olarak model Lumia 520 ile benzer.





Sadece boyut değil donanım olarak da Lumia 435 modelinin Lumia 520 modeli ile benzer olduğunu görüyoruz. Windows Phone ekosisteminin en çok satan akıllı telefonu konumundaki Lumia 520 modelini anlaşılan Microsoft bir anlamda tekrar pazara sunmak istiyor.





Lumia 435 modeli daha önce Hindistan'a göderilen test prototiplerinin içerisinde de ortaya çıkmıştı. Birim fiyatı 57$ olan bu prototipin BV-5J adında yeni bir batarya taşıdığı tespit edilmişti. Bu bakımdan kısa süre içerisinde modelin piyasaya çıkması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Entry-level-Microsoft-Lumia-435-visits-the-FCC-check-out-a-leaked-photo-and-rumored-specs_id63771