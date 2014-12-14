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Lumia 435 sertifika onaylarından geçti

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 435 sertifika onaylarından geçti

Microsoft'un Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın almasının ardından kendi ismini taşıyan ilk Lumia akıllı telefonunu geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Anlaşılan Microsoft alt seviyeden ilerlemeye kararlı görünüyor. Firmanın Lumia 435 adında bir akıllı telefon üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.

ABD haberleşme komisyonu ve Endonezya haberleşme komisyonu sertifika onaylarından geçen Lumia 435, donanımı itibariyle giriş seviyesi bir akıllı telefon. 4 inçlik ekranında 480x800 piksel çözünürlükte bir ekran yer alırken, Snapdragon 200 yongaseti gerekli gücü sağlıyor. Modelde 5MP çözünürlüğünde bir arka kamera mevcut. Boyut olarak model Lumia 520 ile benzer. 

Sadece boyut değil donanım olarak da Lumia 435 modelinin Lumia 520 modeli ile benzer olduğunu görüyoruz. Windows Phone ekosisteminin en çok satan akıllı telefonu konumundaki Lumia 520 modelini anlaşılan Microsoft bir anlamda tekrar pazara sunmak istiyor. 

Lumia 435 modeli daha önce Hindistan'a göderilen test prototiplerinin içerisinde de ortaya çıkmıştı. Birim fiyatı 57$ olan bu prototipin BV-5J adında yeni bir batarya taşıdığı tespit edilmişti. Bu bakımdan kısa süre içerisinde modelin piyasaya çıkması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Entry-level-Microsoft-Lumia-435-visits-the-FCC-check-out-a-leaked-photo-and-rumored-specs_id63771 Yorum Yaz
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destinati0n 4 yıl
Nokia zamanında 20-25
Microsoft zamanında 30-35 ile devam ettiriyorlar seriyi bir değişiklik lazım.
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seckinar 4 yıl
Lumia 435 'in teknik özelliklerini bilmiyorum ama;

Umarım, "başlangıç seviyesi (!) telefona yine 512 Ram koyalım, ön kamera ve flash koymayalım" mantıksızlığını, vizyonsuzluğunu bu modelle birlikte bir kenara atarlar ve hiç bulunmayan özellik yerine kırpılmış özellik koymayı adet edinirler. 8 Mp yerine 5 Mp, güçlü işlemci yerine orta seviye işlemci vb. ama standart 1 Gb Ram olmalı artık her modelde..

Yahu, kim demiş başlangıç modellerinde 1 Gb Ram olamaz, ön kamera ve flash konulmaz diye ? hakkında kanun, nizam var da biz mi görmedik, bilmedik yıllarca ? maliyet odaklılıkmış (!), yapma o zaman öyle telefon.. bir Led flash koyunca maliyet devasa şekilde mi artıyor ?? üretme o zaman o modeli... görmüyor musun cümle alem "çöp" diye yorum yazıyor, kimse almıyor, biz Lumia kullanıcıları bu önyargıyı, antipatiyi değiştirmek için uğraş veriyoruz, kimsenin, firmanın haberi yok, umrunda da değil...

istenen satış rakamına ulaşamayınca (doğal olarak !) indirim yapıp süpermarketlerde sattırıp elinden çıkarmaya çalışıyorsun ?

Onca iş gücüne, verilen emeğe yazık değil mi ? israf değil mi ?

Microsoft olarak 512 Mb Ram ile canavar gibi çalışan cihazlar yapıyorsunuz, gördük, kullandık, çok da beğendik ve hala kullanıyoruz.. ama bu kadarı yeter.. artık biraz daha geniş vizyonlu, tüketicinin, gelecek güncellemeler yüzünden endişe etmeyeceği, kullanıcı taleplerine ve piyasa standartlarına gözünü, kulağını kapamayan, bildiğini okumayan, tüketici geri bildirimleri ile gelecek ürünlerini şekillendiren bir tasarım/üretim zihniyeti gerekli..

kimseyi hakir görmek gibi de olmasın; böyle küresel firmaların, 3.dünya ülkelerine göre tasarladıkları bu "başlangıç/giriş seviyesi telefonlar (!)"ı tasarlayıp üretirlerken, bu cihazları kullanacak insanları deve çobanı, cahil, cühela, bedevi falan mı sanıyorlar ? Flash, ön kamera ya da (millet 2 gb Ram kullanırken) 1 Gb Ram'ın nesi, neresi lükstür ?

umarım "başlangıç/giriş seviyesi (!)" Lumia 530'u tasarlayıp üreten saçma, öngörüsüz zihniyet, bu tasarımda kendini tekrarlamaz.

bir de konulan isme bak : "başlangıç/giriş seviyesi, modeli"... insanlığa başlangıç mı, medeniyete giriş mi ? taş devrinde mi yaşıyoruz, flash koymamak da neyin nesi ? el feneri olarak da mı kullanmayacağız ?

güzel ülkemde kimse teknoloji özürlü değil.. telefon satışı (vergiler vb.nedenlerle) en pahalı ülkelerden biriyken, hiç bir vatandaşımız böyle cihazları haketmiyor..

büyükanne, büyükbaba, anne, baba bile otofokus olmayan telefona artık oyuncak gözüyle bakarken hem de...

böyle sert, gergin mesajlar yazmak adetim değil, okuyanlar bilir, ancak bu tasarım zihniyetine kızmamak maalesef elde değil...

kırıcı olmak istemem, yorumumla rahatsızlık verdiğim varsa özür dilerim, nacizane eleştirimdir.

saygılar,
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aligultekin98 4 yıl
Şuan bende de L520 var sırf koleksiyon için alırım bu telefonu valla :) sonuçta eski kasalar candır ;) Microsoft L435i çıkararak sanki eski kasa 131i toplayıp yeniden maziye yolculuk yaşatacak bize :)
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Bence ana sayfada yayınlanan Kadir beyle yapılan röportajı izleyin. Çok güzel açıklamalar var orada. Herkes 1 kelimeden kendince birsürü anlam çıkartmış.

Microsoft bugüne kadar dediklerini yaptı. Açıklayıpta yapmadığı şey benim bildiğim kadarıyla yok. Eğer şirketin vaat ettiği özellikler telefonlara gelirse, işte o zaman devrimsel bir değişiklik olacak gibi.

W10 ile değişik bir altyapıya geçmesinde bence bir sorun yok zaten geçmeyecekte, WP altyapısından devam edecek. Halen daha WP7'nin Wp8'e güncellenememesinden bahsediliyor. WP7.8 güncellemesi boşuna çıkarılmadı. Ayrıca WP7'nin altyapısı gerçekten yetersizdi. Microsoft mobil sistemi e-posta denetleyip internette gezinmek gibi yanlış bir tanımlama yaptı. Ancak mobil sistem demek aslında her şeyi yapmak demek. WP7'nin kodlaması yetersiz kalıyordu ve değiştirildi.

Şuan WP8'den W10'a geçilirken altyapının değişeceğini düşünenler varsa o düşünceleri bıraksınlar. WP8'in kodlaması gayet yeterli düzeyde.
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sercandk 4 yıl
Sd200 de çok geride kaldı be. Ama fiyata bakıyorsun 57$. Alican bunu anneye babaya canavar gibi kullansın. Fiyat çok cezbedici.
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MrHS 4 yıl
Geleceğin umut veren sistemi ama şuan için çift çekirdek s4 pro işlemciler w10 la tam uyumlu çalışmıyacak. 2 yıl sonra android amiral gemili bi telefon almaktansa windows 10 küsürlü bi telefon daha stabil olacak.2 yıl boyunca android sonrası wp.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Yıl olmuş 2015 hala sd200 le telefon çıkıyor.
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The-Engineer 4 yıl
Yalnız Nokia 4le başlayan bi telefon serisi yoktu , Microsoft biraz değişiklik yapalım demiş herhalde :)
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1BilimAdamı 4 yıl
57 dolar mı
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CoreXXX 4 yıl
carrefour geçenlerde 299 liraya 530 sattı buda bu civarlardan girerse en azından 300 tl lik telefon alan birisi işkence çekmek zorunda kalmaz alet kullanırken. lumialar 512 mb ramda 1gb lik androidden hızlı çünkü
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General. 4 yıl
ÇÖP

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JUSTMAX 4 yıl General.
Adamlar zaten S5 , Note 4 ,iphone6 alma bunu al demiyor . Giriş seviyesi düşük fiyatli tel için ideal .
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oktayakgoz 4 yıl
donanimin dusuk olmasi w10 iyi olmayacak kaygisi olusturuyor bende
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TechnoKolik199 4 yıl oktayakgoz
oktayakgoz
donanimin dusuk olmasi w10 iyi olmayacak kaygisi olusturuyor bende

Sen bilmiyor musun her cihaza aynÄ± gÃ¼ncelleme verilmeyecek
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