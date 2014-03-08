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Lumia 630 ile ilgili yeni bir basın afişi internete sızdırıldı

5 yıl
14,4b
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25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 630 ile ilgili yeni bir basın afişi internete sızdırıldı

Nokia'nın 19 Nisan tarihinde bir etkinlik düzenleyeceği iddiaları kesinlik kazanmaya başlarken, görücüye çıkacak modellerle ilgili sızıntılar da artıyor. Bunlardan birisi Lumia 630 modeli. Evleaks hafta içerisinde yeni bir basın afişi daha paylaştı.

Nokia'nın Lumia 6xx serisinin Windows Phone 8.1 sürümlü üyesi olacağı tahmin edilen Lumia 630 bu sürümün ilk modellerinden de biri olacak. Lumia 630 modeli iddialara göre orta seviyeye yönelik bir cihaz olacak. 4.5 inçlik ekranda 854x480 piksel çözünürlük sunacak model Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alacak. Modelde 1GB RAM bulunacak.

Lumia 630 modelinin ilk olarak Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarlarında ardından ise Avrupa'da satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Nokia'nın ekosistemdeki ilk çift SIM kartlı modeli Lumia 635 de yine etkinlikte tanıtılması beklenen modeller arasında. 

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-630-appear-to-lack-flash-and-camera-button-better-be-pretty-cheap/ Yorum Yaz
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eren..34 5 yıl en beğenilen
Sene 2014.

Flaşsız telefon.

Bravo Nokia.


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sniko1 5 yıl
Bu haber 5 günlük Allah aşkına..
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senersongur 5 yıl
Flaş zaten cok zayif ve uyduruk oluyor ve ise yaramiyor. Koymamalari isabet olmuş. Tek faydasi karanlıkta fener olmasi.
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cosica 5 yıl
Lumia 620'den tecrübem var. Flash gece çekimlerinde hiçbir işe yaramıyordu. Çok şey beklememek lazım. Fenerden öte geçmiyor bu seviye telefonlarda.
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cosica 5 yıl grafman09
Lumia 620'den tecrübem var. Flash gece çekimlerinde hiçbir işe yaramıyordu. Çok şey beklememek lazım. Fenerden öte geçmiyor bu seviye telefonlarda.
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grafman09 5 yıl
Bu seviyedeki kameraya flas gerekmez, flas olsa karıncalama yapar zaten, s3 mini de yaşıyoruz bu durumu... Fiyatı uygun tutsunlar kafii..
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DH Misafiri 5 yıl
Çerçeveleri evlere şenlik
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stevejones 5 yıl
çöp
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Nokia akıllanmaz 50 tane birbirine benzer orta model cıkardı
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zotacing 5 yıl
250-300TL'ye iş yapar.

Flaşsız ucuz plastik kasa. Avrupa-ABD zaten bu fiyatlara alıyor, dolar kuru vergi bahanelerini geçip %500 kâr yapanların sonu gelmeli artık.
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ouzqan 5 yıl
Yine snapdragon 400 Qualcomm un elinde patladı herhalde bütün firmalar da satmaya çalışıyor herhalde . Aslında iyi telefon ama flash koymayı neden atlamışlar acaba . Birde pilden bahsedilmemiş kaç mah acaba
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Fenomenon 5 yıl
625 de 512 mb telefonu bitiriyordu. bunda 1gb iyi olmuş ama flaş olmaması büyük eksiklik. sonuçta bu telefon giriş seviyesi değilki. en az 700-750 TL olur.
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eofdred 5 yıl
620 değilde 520 nin bir üst versiyonu gibi bu 525 i saymazsak.
600 tl ye girer herhalde
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keremec 5 yıl
625 te nfc yi çıkardılar 630 da flash ı çıkardılar bakalım 625 te daha neyi çıkaracaklar .
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e-Militarist 5 yıl
Forumda arama yapsak şu yukardaki yorumların aynılarından 1000'er tane buluruz.
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hukuksever 5 yıl
Moto g deki hata bundada var ekran küçük birde kapasitif tuşlar konmuş...
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