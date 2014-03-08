Lumia 630 ile ilgili yeni bir basın afişi internete sızdırıldı





Nokia'nın 19 Nisan tarihinde bir etkinlik düzenleyeceği iddiaları kesinlik kazanmaya başlarken, görücüye çıkacak modellerle ilgili sızıntılar da artıyor. Bunlardan birisi Lumia 630 modeli. Evleaks hafta içerisinde yeni bir basın afişi daha paylaştı.





Nokia'nın Lumia 6xx serisinin Windows Phone 8.1 sürümlü üyesi olacağı tahmin edilen Lumia 630 bu sürümün ilk modellerinden de biri olacak. Lumia 630 modeli iddialara göre orta seviyeye yönelik bir cihaz olacak. 4.5 inçlik ekranda 854x480 piksel çözünürlük sunacak model Snapdragon 400 yongasetinden gücünü alacak. Modelde 1GB RAM bulunacak.





Lumia 630 modelinin ilk olarak Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarlarında ardından ise Avrupa'da satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Nokia'nın ekosistemdeki ilk çift SIM kartlı modeli Lumia 635 de yine etkinlikte tanıtılması beklenen modeller arasında.

http://wmpoweruser.com/nokia-lumia-630-appear-to-lack-flash-and-camera-button-better-be-pretty-cheap/