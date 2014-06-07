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Lumia 630 ülkemizde satışa sunuldu

4 yıl
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68
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 630 ülkemizde satışa sunuldu

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve Windows Phone 8.1 işletim sistemi çalıştıran ilk cihazlardan birisi olan Lumia 630, ülkemiz pazarında da satışa sunuldu.

4.5 inçlik ClearBlack IPS LCD ekranda 480x854 piksel çözünürlük sunan cihaz gücünü dört çekirdekli 1.2GHz hızda çalışan Snapdragon 400 yongasetinden alıyor. Sistem 512MB RAM ile desteklenirken, 8GB artırılabilir depolama kapasitesi mevcut. LED flaşı olmayan 5MP çözünürlükteki arka kamera 720p video kaydı yapabiliyor. 

Önümüzdeki aylarda dağıtıma başlayacak olan Windows Phone 8.1 işletim sisteminde ise Cortana dijital asistanı, sanal menü butonları, bildirim merkezi, veri trafiği izleme gibi yenilikler sunuluyor. Lumia 630 modelinin ülkemiz için belirlenen fiyatı 600TL seviyesinde. 

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sniko1 4 yıl en beğenilen
Yine lumiacılar basacak burayı.Eksi yağmuru falan...Tamam ben de lumia sahibiyim fakat kabul edin lumiaların savunulacak rakiplerinden üstün hiçbir şeyi yokkk
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Tall Man 4 yıl srcncc
srcncc
512 ram yeterli oluyor ama wp da

İroni mi yaptın tam anlamadım ama 512 mb ram yeterli değil . İnternette gezerken yetersiz bellek yüzünden tarayıcıdan atmasıyla çok karşılaştım . Bir kaç resim yetiyor atması için . Ayrıca mağazada en basit oyunlar , diğer platformlarda 256 mb ram de bile çalışan oyunlar WP de 1 gm ram istiyor .

Sene 2014 olmuş hala 512 mb ram kullanıp kullanıcıyı mağdur eden şirketler var .
srcncc512 ram yeterli oluyor ama wp daİroni mi yaptın tam anlamadım ama 512 mb ram yeterli değil . İnternette gezerken yetersiz ...
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4 Yanıt Yanıtla +32
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regaibyigit. 4 yıl
kaç para ulan bi flaş!!
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DH Misafiri 4 yıl
Yukarıda androidde 256 mb ram de çalışan oyunları wp de 1 gb istiyor diyen arkadaş 256 mb ramli adam androidde fruit ninjayı zor oynuyor biz 512 mb de asphalt 8 , six guns , hackleyerek kurunca mc4 bile oynuyoruz sen neyin kafasını yaşıyon. Bide ieden ram yetersiz diye atıyor diyen arkadaş ne kullanıyon banada söylesene ve sana sadece gülüyorum :) eminim buraya yazan arkadaşların yarısı eline wp cihazı alıp kullanmamıştır. 512 mb gayet yeterli oyunların bazıları kısıtlı sadece onlarda gta , mc4 , fifa 14 tarzı oyunlar. Bu oyunları hackleyerek kurabiliyorsunuz onlar bile sizin 512 mb dediğiniz cihazda kasma yapmadan oynuyor ;)
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mfaydin 4 yıl
Böceğin gözünden memleket. Lumia 630 ve Proshot'la çekilmiştir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Siyama_Ronin 4 yıl
Genelde yapılan yorumlara bakıyorum,tüm inceleme ve haberlerde herkez kendi kullanacağı ve kullanmak istediği cihaz şekline göre yorumlarda bulunuyor.Yok ön kamerası olsaydı,yok flaşı olsaydı,yok 512 ram olmuş...vs vs vs.600 Tl lik telefondan ne bekliyorsunuz.Bu telefon profesyonel veya teknoloji manyakları için değil aksine teknolojiye parası yetmeyenlere,durumu iyi olmayanlara,telefon olsun alo diyeyim diyenlere hitaben üretilmiş.Nokia'nın 520si,620si,720si...giriş seviye tüm telefonları bu şekilde.
Krutulalım artık şu önyargıdan ve olmayacak eleştirilerden .Birazda etrafımıza bakarak 900 tl gibi komik bir rakama akşama kadar bel,ayak ağrıtan insanları düşünerek hareket edelim....
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seckinar 4 yıl
merhaba,

turkcell ve avea dan sonra, almak isteyen vodafone lu arkadaşlar için de kontratlı satışlar başlamış. reklam değil, bilgi vermek için yazdım, yanlış anlaşılmasın. kabaca hesapladım da, ortalama bir faturaya bindireceği yük aylık olarak 25-30 tl. arası. 24 aylık kontrat sonrası piyasa fiyatı 600 tl civarında olan telefon 670-680 gibi bir rakama geliyor. tabii, kontrata göre bu aylı ve toplam rakamlar değişiklik gösteriyor.
işlemci ve ekran bakımından 620 den daha üstün olan telefon görünüşe bakılırsa 620 de ucuza geliyor sanırım.
saygılar,
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coolsten 4 yıl
Sizi bilmem ama 4.4.2 yuklu htc one aldım ama hala takılmalara şahidim. 925te var bende ve hız olarak ve kullanım rahatlığı olarak resmen htc one'ı eziyor. 4.4 ile yakalanan stabillik derken neyi kastettiniz çunku ben henüz stabiliteyi yakalamış değilim.
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dreamblue35 4 yıl
600 tl bu telefona verileceğine muadili olarak huawei G610 a verlir bu telefon oyuncak olarak alınır tabi pahalı bir oyuncak
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Last_Stand 4 yıl
Yorum yapan herkes lumia kullanmış gibi konuşuyor. Alın bir kullanında ondan sonra konuşun. Bende androidden geçtim ve bir kere bile pişman olmadım. Ust seviye android alınamıyorsa wp en iyisi. Uygulamala oyunlarda çoğalırsa ust seviye almamak için de neden kalmayacak zaten
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seckinar 4 yıl
merhaba,

aslına bakarsanız herkesin haklı olduğu noktalar var.

Bunlardan biri; 4.4 ile android daha stabil hale gelmiş olabilir. Ben maalesef 4.4 kullanamadım ve kullanamayacağım da.. şirketlerin güncelleme, düzeltiyorum, "güncellememe politikası" yüzünden 768 mb ram sahibi çift çekirdek cihazım, 512 mb ram bulunduran kitkat lı cepler üretilmesine rağmen hiç güncellenmeyecek.. Konumuza dönersek; 4.4 içeren güncel bir telefon almalı ama bu telefon 4.5, 5, 5.1 vb. hangi dondurma, çikolata ismiyle anılacağını bilemediğimiz bu güncellemeleri alacak mı ?
Bu noktada, nexus modeller devreye giriyor. Evet, bu modeller uzun süre güncelleniyor ve saf android içerdiklerinden dolayı samsung,htc,lg ve sony modellere göre daha stabil olabiliyorlar.

Ancak 4.4 android içeren modeller ile nexus cihazların alınmasında kullanıcıları duraklatan şeylerden birisi fiyat ve bir diğeri güncellenememe ihtimali..

Kabul etmeliyiz ki, düşük segmentteki Wp cihazlar, eşdeğer fiyattaki android emsallerine göre (ve tabi onlar 4.4 içermiyor..) günlük kullanımda daha stabil ve hızlı çalışıyorlar.

Bu arada düşük ve orta seviyedeki android cihazlarda bile flash ve çoğuna ön kamera konulmaya çalışılırken, bir de bu cihazların önemli sayılabilecek kısmı 512 den fazla (768 ya da 1 gb) ram içeriyorken, "Nokia, sen neyin hesabındasın, derdin ne ?" diye sormaktan alıkoyamıyor insan kendini.. Ayrıca tamam, sevimli ve renkli ama hep aynı tasarım mı, hep aynı kalıp mı ?

Neticesinde, düşük fiyat segmentinde performans açısından Wp içeren modeller, alınabilecek en iyi cihazlar oluyor. Bunun eleştirilecek bir tarafı yok. Hiç kimse elindeki HTC, Sony, Samsung amiral gemileriyle, 500-600-700 tl si ile telefon alacaklara android önermesin. Sonra güncelleme alamadığında da kalkıp, "ee, üstüne şu kadar katsaydın da benimkinden alsaydın.." gibisinden laflar sarfedilir ki iş işten geçmiştir, o güncelleme alamayan telefonlar, bu lafların üstüne, sinirle duvarlara çarpılmış, parçalanmıştır.

oysa, Wp segmentinin, (nexus modelleri saymazsak) android cihazlara göre daha uzun süre güncelleme alacağı açıklamalara ve yapılanlarla da ortadadır.

Ben henüz telefonumu parçalamış değilim :) Ve düşük fiyat segmentinde tanıdığım herkese Wp tavsiye ediyorum ki, ben yandım eller yanmasın.. şimdiye kadar pişman birini de görmedim açıkçası..

Uzun lafın kısası, paranız varsa (forumdaki üstadların tavsiye ettiği) amiral gemisi bir android, hatta Iphone alın.. Ama düşük bütçeniz varsa en ideal seçim konusunda sanırım kimsenin itirazı yok ?

Nacizane cümlelerimdir, kimseyi kırmak istemem... ancak konu hakkında herkesin söylediği sözlerinde haklılık payları var.. ben de bunları ortaya çıkarıp katkıda bulunmak istedim...

Ve şu lumia 630... Hadi flash olayını da geçtim, zaten fotoğraf çekerken, çekmek istediğim görüntüyü, o yapay ışığıyla bana göre, bozmaktan başka işe yaramıyor.. Ön kamerayı da kaçımız kullanıyorduk ki, şu kendi kendine çekim modası çıkmadan evvel ?...

Ancak o 512 mb ram yok mu, boyut olarak ideal, şık ve güçlü telefonu, o güzel incir çuvalını berbat ediyor, helak ediyor.. Yazık...

saygılar,



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CoreXXX 4 yıl
512 mb ile ilgili garip yorumlar okudum. alıp 512 ramla kulalndınızmıki bu yorumları yapıyorsunuz. 512 ram hızına yeterli ama wp 8 in bazı uygulamaları 1 gb ile sınırlı o yüzden en az 1 gb li cihaz alın derim. kırık çalışıyor ama mağazadan indiriseniz sadece 1 gb isteyen bi çok oyun var
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UltimateEchelon 4 yıl
Herşey tamam ama o ekran çözünürlüğü ne ya
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ozqur333 4 yıl
lumia 520 521 567 589 967 987 1325 1456 2345 587 diye mi gitçek ?
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bkaakco 4 yıl
Benim 603'ün yeni ve Windows'lu modeli olmuş bu. İsimden belli.
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OldGamers86 4 yıl
Flaş yok, ram 512mb, çözünürlük düşük.. yok. Olmamış.
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cosica 4 yıl
tatmin edici değil. ille de WP kullanacağım diyen için şu an HTC 8X çok uygun bir fiyata satılıyor.

hepsiburada.com/...

50 TL bonusla 600'e geliyor

2012'nin telefonu ama özellikleri çok iyi bir WP için.
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mesincır 4 yıl
Üç ay sonra 1GB ramli versiyonu çıkar.
512 ram yeterli oluyorsa 2GB rame para vermek hepten israf o zaman. Neden üretiliyor bu 2GB cihazlar. Tam 4 misli.
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ölümüne çArşı ulan 4 yıl
bazi arkadaşlar hakkaten para mi aliyor ne yapiyor anlamiyorum,biraz destekli sallayinda inanalim androidide kullandik iosu da wpyi de.
512 ramli wp asphalt8 oynatiyor neyin kafasindasiniz.Biri demis ki 3310da bile stabilite var oda hakli tabi
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Master_Evil 4 yıl
yuh be flaş yok
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