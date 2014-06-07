Lumia 630 ülkemizde satışa sunuldu





Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve Windows Phone 8.1 işletim sistemi çalıştıran ilk cihazlardan birisi olan Lumia 630, ülkemiz pazarında da satışa sunuldu.





4.5 inçlik ClearBlack IPS LCD ekranda 480x854 piksel çözünürlük sunan cihaz gücünü dört çekirdekli 1.2GHz hızda çalışan Snapdragon 400 yongasetinden alıyor. Sistem 512MB RAM ile desteklenirken, 8GB artırılabilir depolama kapasitesi mevcut. LED flaşı olmayan 5MP çözünürlükteki arka kamera 720p video kaydı yapabiliyor.





Önümüzdeki aylarda dağıtıma başlayacak olan Windows Phone 8.1 işletim sisteminde ise Cortana dijital asistanı, sanal menü butonları, bildirim merkezi, veri trafiği izleme gibi yenilikler sunuluyor. Lumia 630 modelinin ülkemiz için belirlenen fiyatı 600TL seviyesinde.