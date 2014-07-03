Lumia 830 olduğu iddia edilen bir cihaza ait görsel internete sızdırıldı





Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın alması ile birlikte Microsoft'un bu yıl için planladığı yeni Lumia cihazları merakla bekleniyor ancak firmadan henüz resmi bir hamle gelmiş değil. Ancak bazı sızıntı ve görseller ile yol haritası az çok belli olmuş durumda.





Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Microsoft bu yıl için Windows Phone 8.1 ile çalışan 4 farklı Lumia akıllı telefonu planlıyor. Bunlardan birisi görseli internete sızan Lumia 830.





Lumia 820 modelinin devamı olacağı düşünülen Lumia 830 orta üst seviye segmente konumlanacak alüminyum bir çerçeveye sahip olacak. Arka kameranın da şu an ki ortalamanın üzerinde bir çözünürlükte geleceği tahmin ediliyor.





Geleneksel olduğu üzere giriş seviyesine hitap eden bir Lumia modeli de listede mevcut. Rock kod adlı bu cihazın 4.3 inç ekranlı Lumia 530 olduğu belirtiliyor.





Selfie tutkunlarını unutmayan Microsoft, 4.7 inçlik Superman kod adlı bir Lumia akıllı telefonu hazırlıyor. Bu telefonda 5MP çözünürlükte ön kamera ve çeşitli optimizasyonlar yer alacak.





Bu yılın amiral gemi modeli ise McLaren kod adlı bir cihaz. Lumia 1020 modelinin devamı niteliğinde olması beklenen McLaren'in önceki nesil ile benzer çözünürlükte bir kamera ile gelmesi bekleniyor. Bu modeli özel yapan ise Kinect benzeri 3D hareket algılama sistemine sahip olması. Ekranın üzerinde çeşitli parmak hareketleri ve kaydırma işlemleri ile bazı fonksiyonların icra edileceği cihazda özel bir arayüz de yer alacak.





Bir videosu da internete sızdırılan bu arayüz mixView adını taşıyor ve 3D hareketlere göre optimize edilmiş farklı ögeler mevcut. Cihazların ne zaman lanse edileceği konusunda bir bilgi yok ancak geçen seneki gibi Eylül veya Ekim aylarında tanıtılabileceği konuşuluyor.







http://www.phonearena.com/news/Microsoft-planning-at-least-3-new-Windows-Phone-8.1-phones-fourth-one-could-be-Nokia-Lumia-830-and-it-just-leaked-out_id57787