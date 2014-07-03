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Lumia 830 olduğu iddia edilen bir cihaza ait görsel internete sızdırıldı

4 yıl
527
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43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 830 olduğu iddia edilen bir cihaza ait görsel internete sızdırıldı

Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın alması ile birlikte Microsoft'un bu yıl için planladığı yeni Lumia cihazları merakla bekleniyor ancak firmadan henüz resmi bir hamle gelmiş değil. Ancak bazı sızıntı ve görseller ile yol haritası az çok belli olmuş durumda. 

Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Microsoft bu yıl için Windows Phone 8.1 ile çalışan 4 farklı Lumia akıllı telefonu planlıyor. Bunlardan birisi görseli internete sızan Lumia 830.

Lumia 820 modelinin devamı olacağı düşünülen Lumia 830 orta üst seviye segmente konumlanacak alüminyum bir çerçeveye sahip olacak. Arka kameranın da şu an ki ortalamanın üzerinde bir çözünürlükte geleceği tahmin ediliyor.

Geleneksel olduğu üzere giriş seviyesine hitap eden bir Lumia modeli de listede mevcut. Rock kod adlı bu cihazın 4.3 inç ekranlı Lumia 530 olduğu belirtiliyor.  

Selfie tutkunlarını unutmayan Microsoft, 4.7 inçlik Superman kod adlı bir Lumia akıllı telefonu hazırlıyor. Bu telefonda 5MP çözünürlükte ön kamera ve çeşitli optimizasyonlar yer alacak. 

Bu yılın amiral gemi modeli ise McLaren kod adlı bir cihaz. Lumia 1020 modelinin devamı niteliğinde olması beklenen McLaren'in önceki nesil ile benzer çözünürlükte bir kamera ile gelmesi bekleniyor. Bu modeli özel yapan ise Kinect benzeri 3D hareket algılama sistemine sahip olması. Ekranın üzerinde çeşitli parmak hareketleri ve kaydırma işlemleri ile bazı fonksiyonların icra edileceği cihazda özel bir arayüz de yer alacak.

Bir videosu da internete sızdırılan bu arayüz mixView adını taşıyor ve 3D hareketlere göre optimize edilmiş farklı ögeler mevcut. Cihazların ne zaman lanse edileceği konusunda bir bilgi yok ancak geçen seneki gibi Eylül veya Ekim aylarında tanıtılabileceği konuşuluyor. 



http://www.phonearena.com/news/Microsoft-planning-at-least-3-new-Windows-Phone-8.1-phones-fourth-one-could-be-Nokia-Lumia-830-and-it-just-leaked-out_id57787 Yorum Yaz
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orktas 4 yıl en beğenilen
Tasarım genel olarak beğenilmemiş ama ben çok beğendim, anlaşılan bu sene ki lumialar da köşeli yapı kullanılacak.
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Bay H 4 yıl pro-üye



Microsoft'un da parası yoksa artık
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Paroksetin 4 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`

Lumia serisinin tasarımı da sıkmaya başladı yavaştan. Lumia 925'ten devam edin tasarımı çok daha iyi.

Lumia serisinin tasarımları gayet güzel.Fakat 1020'deki gibi çok kaba duran çıkıntılı kamera tasarımı bozuyor.830 denilen bu cihazdada kamera tarafında 1020 benzeri bir kamera tasarımı kullanılmış.Ben şahsen 1020'nin kamera tasarımını beğenmedim.Bu cihazın kamerasında pek hoş durmuyor.Fakat bu cihazı çöp yapacağı anlamına gelmiyor.

Herkesin görüşü aynı değil seven var sevmeyen var.
Marquis-de-Sade`Lumia serisinin tasarımı da sıkmaya başladı yavaştan. Lumia 925'ten devam edin tasarımı çok daha iyi.Lu...
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lumiax920 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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evgireli 4 yıl
Şimdi bu 830, 2400mAh bataryalı, 2 GB RAM'li, QSD 800 yada 801'li olursa ve grafik kartı da 930 ile aynı olursa 930'un satışını baltalamaz mı? Bide orta segment değil, bu özelliklerle bildiğin üst segment cihazı oluyo.

Arttırılabilir hafıza olması ve daha ince tasarım 930'dan üstün olan özellikleri. E bide CPU ve GPU da 930 ile aynı olursa, 930'un suratına kim bakar? Fiyatının da 1300-1400 bandında olacağı söyleniyo.

Zaten çıkmadan eskidi damgası yiyen 930'un ardından böyle bi cihaz çıkartmak, 930'a resmen öldürücü darbeyi vurmak demek değil midir?
Ben kendi adıma konuşacak olursam, eğer bu özelliklere sahip olursa 930 almak yerine 830 alırım. Normal olan da budur
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Paroksetin 4 yıl
Render görüntüsü sızdı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bence güzel olmuş NOKIA yazısının ön planda olması falan
Tasarıma laf edenler cihaza daha yakından baksınlar.Daha önce kamera çerçevesini eleştirmiştim fakat daha yakından bakınca aslında hiçte fena değil.
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Auglia 4 yıl
Tasarım kötü 1020 nin çakması gibi
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FaLCoN^ 4 yıl
Köşeli telefonları severim. Alüminyum kasalı bir telefon çıkartsalar düşünebilirim, gerçi 920 mi nasıl bırakırım.
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saruman_me 4 yıl
NOKİA HALA VARMI YAW..?:/
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isaac clarke 4 yıl saruman_me
saruman_me
NOKİA HALA VARMI YAW..?:/

Nokia yok artik.. Sokia var.. Olur..?
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keskin53 4 yıl
mutevazi, cok kıbar içine kapanık bir telefon olmuş
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köfteciŞakir 4 yıl
Wp yi sevdim uygun fiyattan girerse tutmayacak diye bir şey yok.Zaten diğer üreticilerin modellerinden de anlaşıldığı üzere wp daha çok giriş ve orta segmente ağırlık verecek.Lakin şöyle 3 gb ram s805 işlemcili 5-5.5 inçlik 41 mp prewiev kameralı bir telefon gelse tadından yenmez.Ben 1320 den memnunum baba 3 yıl daha 1320 ile devam eder
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Basteryus 4 yıl köfteciŞakir
O bahsettiğin McLaren kod adlı cihaz oluyo işte, hatta fazlası var
ekim-kasım gibi tanıtılması bekleniyo

forum.donanimhaber.com/...

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wolfestein 4 yıl
Tasarım fena değil. Ancak windows mobile'a alışması zor görünüyor.
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Whippoorwill 4 yıl
Uygun fiyata yüksek performans verirse neden olmasın. Belki de orta segmenti domine eder.
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Recharged 4 yıl
Tam net göremiyorum ancak kasa biraz kalın gibi.
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