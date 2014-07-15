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Lumia 930 ülkemizde raflara çıkmaya başladı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 930 ülkemizde raflara çıkmaya başladı

Nokia'nın mobil cihaz bölümünü Microsoft'a devretmesinden önce lanse ettiği son üst seviye akıllı telefonu olan Lumia 930 veya Lumia Icon, ülkemizde de raflarda boy göstermeye başladı. 

Lumia 930, amiral gemi modeli Lumia 1520'nin boyut olarak biraz kırpılmış hali olarak nitelendiriliyordu. 5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan Lumia 930 modeline 2.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti gücünü veriyor. 2GB RAM ile sistem desteklenirken, 32GB depolama kapasitesi, 2420mAh batarya, çift LED flaşlı 20MP çözünürlükte arka kamera, 9.8mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut.

Hepsiburada gibi perakendecilerde yerini almaya başlayan Lumia 930'un satış fiyatı ise 1799TL olarak belirlenmiş. Pazarda bu rakamın altında seyreden ve geçen seneye ait pek çok amiral gemi modeli mavcut. Ancak Windows Phone 8.1 tecrübesini daha akıcı bir şekilde tecrübe etmek isteyen ancak Lumia 1520 modeline ısınamayan tüketiciler için iyi bir alternatif olabilir.  

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Xtrud 4 yıl en beğenilen 12 Angry Men
12 Angry Men

Tasarım iphone'na benzemiş, iphone fanı filan değilim sadece gördüğümü söylüyorum.

Sanki iphone orjinal de :/

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12 Angry MenTasarım iphone'na benzemiş, iphone fanı filan değilim sadece gördüğümü söylüyorum.Sanki iphone orjinal de :...
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1 Yanıt Yanıtla +59
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jumuu 4 yıl
Yahu ekrem 71'e Nokia haberi yaptırmayın. Lütfen yaptırmayın dün yada 1 kaç gün önce 1020 ile ilgili haberi yanlış çevirmiş ortalık karıştı. Bu seferde gitmiş 930da amoled ekran var yazmış. Oled ekran var oled, oled OLED!!.
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Yahu ekrem 71'e Nokia haberi yaptırmayın. Lütfen yaptırmayın dün yada 1 kaç gün önce 1020 ile ilgili haberi yanlış çevirmiş ortalık karıştı. Bu seferde gitmiş ...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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kakarikikiri 4 yıl
"Pazarda bu rakamın altında seyreden ve geçen seneye ait pek çok amiral gemi modeli ma(!)vcut."...
lg g3 ya da htc m8 içinde pazarda bu fiyatlara alternatif ürünler mevcut dediniz mi acaba çok merak ediyorum. fanboy yapacaksınız zorla, android sistemlerde o en yüksek snapdragon bilmem kaç işlemciye ihtiyaç var akıcı olması için, windowphone sisteminde yok işte, 2 çekirdekli işlemci ile yağ gibi akan bir telefonunuz oluyor...evet lumia kullanıyorum, bir sürü eksik görüyorum, özellikle ürünlerin geç gelmesi affedilir gibi değil, 3-4 ay bekletiyorlar kullanıcıyı ama bu şekilde manipülasyon yaptığınızı düşünüyorum iyiden iyiye...
bu yorumumuda silin siz en iyisi, eleştiriyi kaldıramıyorsunuz çünkü.
"Pazarda bu rakamın altında seyreden ve geçen seneye ait pek çok amiral gemi modeli ma(!)vcut."...lg g3 ya da htc m8 içinde pazarda bu fiyatlara alternatif...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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regedit_2 4 yıl
aman bulaşmayın ben 925 i aldim bidaha nokiamı tövbe
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307kd 4 yıl
Microsoft seneye desteği kestik der ansızın. Wp 9 çıkaracağız kusura bakmayın der... daha önce windows mobile ve wp 7.5 de de yapmışlardı. belli olmaz bunların işi...
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zultaran 4 yıl
Görünüş olarak fena durmuyor ama madem metal kasa yapacaktınız 925'te boyası kalkan alüminyum kasa niye koydunuz hayır 920'de boyası kalkmayan polikarbonat kasa koymasanız bişey demeyeceğim.Ürün geliştirmeninde bir adabı var artı windows 8.1'miş bir daha da kullanacağımı sanmıyorum bazen öyle oluyor telefonu fırlatasım geliyor,çok pişmanım bu telefonu aldığıma
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evgireli 4 yıl
bi lumia icon kullanıcısından bizzat aldığım bilgiye göre batarya performansı 925 ile aynıymış. tabi umarım 930'da biraz daha iyidir. gerçi iconla 930 aynı telefon ama biz yine de 930'un daha iyi batarya performansı olmasını umut edelim

ama eğer umduğumuz gibi olmazsa,
e napalım, bizde bi cigara yakar hayırlı satışlar dileriz
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popturceyn 4 yıl
Bu fiyatlara wp li cihaz almak ne kadar mantıklı?bence değil..
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Recharged 4 yıl
Tasarım ve özellik olarak iyi duruyor ancak bu parayı WP bir cihaz hakeder mi ?
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MoRTaLSouL 4 yıl
Tasarım güzel olmuş.
Donanımı da iyi.
Ama 5 inc'lik bir cihaza keşke daha yüksek bir batarya koysalarmış.
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orktas 4 yıl
Arka kapağı çıkıyormuş 930'un
m.youtube.com/...
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FeneristFB 4 yıl
Bir tek benmi benzettim

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FIRAT_G_ 4 yıl
Ne windows ne ios. Tam gaz android.
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Gilth 4 yıl
Daha yeni lumia 925 aldım fiyatı uygun diye. Gerçekten de genel anlamda çok beğendim. Bir tanede 930 alayım dedim fakat fiyat 1800 olunca aynı fiyata ithalatçı garantili dock ve gürültü engelleyici kulaklıklı bir xperia z2 de alabileceğimi düşündüm. 1500 civarına gelseydi kesinlikle alacaktım fakat şuan için fiyatı nedeniyle vazgeçtim. 1 adet daha 925 alırım fakat 800 fazla veripde 930 alacak çok bir neden göremiyorum.
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assasin34 4 yıl
en begenilen mesajim da silinmis:-)..allah akil fikir versin ne diyeyim:-)
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