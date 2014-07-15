Lumia 930 ülkemizde raflara çıkmaya başladı





Nokia'nın mobil cihaz bölümünü Microsoft'a devretmesinden önce lanse ettiği son üst seviye akıllı telefonu olan Lumia 930 veya Lumia Icon, ülkemizde de raflarda boy göstermeye başladı.





Lumia 930, amiral gemi modeli Lumia 1520'nin boyut olarak biraz kırpılmış hali olarak nitelendiriliyordu. 5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan Lumia 930 modeline 2.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti gücünü veriyor. 2GB RAM ile sistem desteklenirken, 32GB depolama kapasitesi, 2420mAh batarya, çift LED flaşlı 20MP çözünürlükte arka kamera, 9.8mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut.





Hepsiburada gibi perakendecilerde yerini almaya başlayan Lumia 930'un satış fiyatı ise 1799TL olarak belirlenmiş. Pazarda bu rakamın altında seyreden ve geçen seneye ait pek çok amiral gemi modeli mavcut. Ancak Windows Phone 8.1 tecrübesini daha akıcı bir şekilde tecrübe etmek isteyen ancak Lumia 1520 modeline ısınamayan tüketiciler için iyi bir alternatif olabilir.