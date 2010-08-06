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MACH XTREME yeni 2,5'lik SSD Serisi MX Starter 'ı duyurdu.

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3,7b
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HDD / SSD
DH Bülten
Dh Bülten
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MACH XTREME yeni 2,5'lik SSD Serisi MX Starter 'ı duyurdu.

Üst düzey performansı yüksek kalite ile buluşturan kullanıcı dostu hafıza ürünleri üreticisi Mach Xtreme Technology Inc., yeni 2.5' lik SSD serisi MX STARTER'ı duyurdu. 32 ve 64 GB olarak tasarlanan seride ALCOR Micro 7511 bellek kontrolcüleri kullanılıyor. Mx Tech başlangıç serisi olarak üretilen bu seride, kullanıcıları SSD ile tanıştırarak, bir daha vazgeçemeyecekleri performans ile buluşmaları amaçlanıyor.

 


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MX Starter serisi bellekler 100MB/s üzerinde okuma ve 60MB/s ile saniyede 10,000 işlem yapabiliyor. SSD ömrü olarak 1 milyon saat kullanım ömrü biçilen bu seride 32 ve 64 GB 'lık seçeneklerin yanında 2 yıl garanti ve satış sonrası destek veriliyor.

 

Türkiye Distribütörlüğünü PENTA Bilgisayar A.Ş.'nin yaptığı MACH XTREME Bellekler Temmuz ayından itibaren Türkiye'de retail ve e-tail kanallarında satışta?

Özellikler
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  • 2.5' SATAII ALCOR Micro 7511
  • Max. Okuma performansı 100MB/s
  • Max. Yazma performansı 60MB/s
  • Saniyede 10,000 işlem kapasitesi
  • Güç Tüketimi stand-by 0.5W / aktif 5.3W
  • 1 milyon saat kullanım ömrü
  • 2 yıl garanti

 

Kapasite

  • 32GB MXSSD2MST-32G
  • 64GB MXSSD2MST-64G

Daha ayrıntılı bilgi için www.mx-technology.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Ayrıca FACEBOOK MACH XTREME TÜRKİYE Fan sayfasında faydalanabilirsiniz.

 


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