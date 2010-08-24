MSI, Windows 7'li tabletini 2011 öncesinde duyurmayacak

Tablet bilgisayar pazarında iddialı olmak isteyen MSI, yeni model hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Hem Wintel hem de ARM/Android tabanlı tablet bilgisayarlar üzerinde çalışan firma, Windows 7'li tabletini 2011 öncesinde lanse etmeyecek. İlk defa Computex 2010 fuarında gösterdiği Windows 7'li tablet bilgisayarını, Intel'in Oak Trail kod adlı yeni nesil Atom platformu için yeni yıla erteleyen MSI, daha uzun pil ömrü sunacak Oak Trail platformunun Windows 7 tablet için daha iyi bir seçenek olacağını düşünüyor.

Windows 7'li tabletini Ocak veya Şubat aylarında duyurması beklenen MSI, ARM tabanlı yeni çözümü içinse o kadar beklemeyecek. Nvidia Tegra 2 platformunu kullandığı, Android 2.2 işletim sistemli WindPad 110 modelini yıl sona ermeden lanss etmeyi planlayan MSI, 2011 öncesinde pazardaki iddasını ortaya koymayı planlıyor.