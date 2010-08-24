Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, Windows 7'li tabletini 2011 öncesinde duyurmayacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,7b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tablet bilgisayar pazarında iddialı olmak isteyen MSI, yeni model hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Hem Wintel hem de ARM/Android tabanlı tablet bilgisayarlar üzerinde çalışan firma, Windows 7'li tabletini 2011 öncesinde lanse etmeyecek. İlk defa Computex 2010 fuarında gösterdiği Windows 7'li tablet bilgisayarını, Intel'in Oak Trail kod adlı yeni nesil Atom platformu için yeni yıla erteleyen MSI, daha uzun pil ömrü sunacak Oak Trail platformunun Windows 7 tablet için daha iyi bir seçenek olacağını düşünüyor.

Windows 7'li tabletini Ocak veya Şubat aylarında duyurması beklenen MSI, ARM tabanlı yeni çözümü içinse o kadar beklemeyecek. Nvidia Tegra 2 platformunu kullandığı, Android 2.2 işletim sistemli WindPad 110 modelini yıl sona ermeden lanss etmeyi planlayan MSI, 2011 öncesinde pazardaki iddasını ortaya koymayı planlıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Alkaris 9 yıl
ürünlerin fiyatları hakkında bir bilgi var mı? ipad' den ne kadar ucuz olurlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -5- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim