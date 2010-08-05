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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI kurumsal odaklı yeni dizüstü bilgisayarı P600'ü satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI kurumsal odaklı yeni dizüstü bilgisayarı P600'ü satışa sundu
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MSI ilk defa Mart ayında duyurduğu yeni dizüstü bilgisayar modeli P600'ü Kuzey Amerika'da satışa sunuyor. Intel platformunu temel alan kurumsal odaklı dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6-inç ekrana sahip. 2.4GHz'de çalışan Core i5-540M işlemcisinden güç alan MSI P600, 4GB bellek, 500GB kapasiteli sabit disk ve işlemciye entegre grafik birimi gibi detayları bünyesinde barındırıyor.

Aralıklık tuş dizilimine sahip klavyesi ile efektif kullanım vaad eden dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, DVD yazıcı, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, SRS Premium ses teknolojisi ve 8 hücreli pil gibi detaylar bulunuyor. ECO Engine güç tasarruf teknolojisini de destekleyen dizüstü bilgisayar Windows 7 işletim sistemiyle sunuluyor.

MSI P600, Kuzey Amerika pazarında listelere 729.99 dolar seviyesinden giriş yapmış durumda.

MSI kurumsal odaklı yeni dizüstü bilgisayarı P600'ü satışa sundu
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Ussuz 9 yıl
Güzel gibi duruyor fakat ekran kartı hakkında bilgi yok?
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Peerless 9 yıl

armodillo
Güzel gibi duruyor fakat ekran kartı hakkında bilgi yok?

+1
ayrıca 8 hücreli pil denilmiş fakat pil ömrü hakkında açıklayıcı bilgi de mevcut değil.
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