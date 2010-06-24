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MSI, Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 465 ve 470 modellerini resmi olarak duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,2b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 465 ve 470 modellerini resmi olarak duyurdu
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MSI ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 465 ve GTX 470 modellerini tanıttı. N470GTX Twin Frozr II, N465GTX Twin Frozr II ve N465GTX Twin Frozr II Golden Edition olarak isimlendirilen DirectX 11 destekli ekran kartlarının üçüne de 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 GPU'su güç veriyor. Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartları, iki adet 80mm fan ve beş adet Bakır ısı borusu ile desteklenen Twin Frozr II soğutucusu ile referans tasarıma göre hem daha serin (16 derece) hem de daha sessiz (21,5dbA) çalışma deneyimi vaad ederken, sağlanan soğutma performansının hız aşırtma uygulamalarına da ciddi katkı sağladığı belirtiliyor.

Diğer iki modelden farklı olarak tamamı Bakır soğutucunun kullanıldığı N465GTX Twin Frozr II Golden Edition, kullanılan soğutucu açısından sınıfında oldukça iddialı bir model. Yeni modellern de N470GTX Twin Frozr II 607MHz GPU 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek hızlarına sahip. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 448x paralel işlem birimine sahip olan kart 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. GeForce GTX 465 tabanlı N465GTX Twin Frozr II ve N465GTX Twin Frozr II Golden Edition modelleri ise 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3206MHz bellek saat hızlarına sahip. 352x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kartlar 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

MSI'ın resmi olarak tanıttığı yeni ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirke, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz herhangi bir bilginin olmadığını da son bir not olarak belirtmekte fayda var.

MSI, Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 465 ve 470 modellerini resmi olarak duyurdu
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MSI, Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 465 ve 470 modellerini resmi olarak duyurdu
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Dovahkiin 9 yıl
Şeffaf kapaklı pc'lerde harika görünür ha, özellikle bakır olan
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vidoko 9 yıl
ya bu msı ya birtürlü ısınamaıyorum neden acaba:))
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emrebo 9 yıl
Yani gtx465 in bu modeline 90-100 tl fazla verilceğine,bence performans açısından gtx470 ya da hd5850 daha mantıklı olur.Neticede yeni teknoloji olduğu için daha bu zamana kadar bu kartları kullanıpta,kartı ısınan bir kişi görmedim stock modelde yeterli bu kartlarda şu anda.
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DH Misafiri 9 yıl
Soğutmalı gtx 465 oldukça iyi görünüyor.Tam da toplayacağım sisteme yakışır bir ekran kartı.Ayrıca neden nvidia gtx 465 alınmazmış.Bir yanda Hd serisinin düşük performanslı directx 11 ekran kartı diğer tarafta nvidia nın bir çok teknolojisini içeren ekran kartları varken sen hangisini tercih edersin?
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Batuist 9 yıl

DH Misafiri

Soğutmalı gtx 465 oldukça iyi görünüyor.Tam da toplayacağım sisteme yakışır bir ekran kartı.Ayrıca neden nvidia gtx 465 alınmazmış.Bir yanda Hd serisinin düşük performanslı directx 11 ekran kartı diğer tarafta nvidia nın bir çok teknolojisini içeren ekran kartları varken sen hangisini tercih edersin?

iyide fiyatını bilmiyorsun sen galiba?? ve o fiyata başka neler alınabileceğini... veya çok az bir farkla...??
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Batuist 9 yıl
standart versiyonu 575 liraysa bu kaç para olur artık siz düşünün..
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emrebo 9 yıl

Batuist

standart versiyonu 575 liraysa bu kaç para olur artık siz düşünün..


en az 80-90 tl fazla oda en az.Garanti 100 lirayı geçicek aradaki fark
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otomania 9 yıl
@emrebo
Hocam galiba fark sadece görünüş olarak değil tamamı bakırden yapılmış soğutucunun, yani daha iyi soğutma potansiyelini taşıyo anlamına geliyo anladığım kadarıyla :)
Ben gtx480 için bekliyorum hala Zotac dışında çıkmadı galiba referansın dışına çıkan?
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emrebo 9 yıl

otomania

@emrebo

Hocam galiba fark sadece görünüş olarak değil tamamı bakırden yapılmış soğutucunun, yani daha iyi soğutma potansiyelini taşıyo anlamına geliyo anladığım kadarıyla :)

Ben gtx480 için bekliyorum hala Zotac dışında çıkmadı galiba referansın dışına çıkan?




Ohoo dikkat etmemişim bende turuncuya boyadılar sandım canım kartı


Copper yazıyormuş tamam ozaman normal twin frozera göre en az 10 derece daha soğuk çalışır bu model
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DH Misafiri 9 yıl
Soğutmalı gtx 465 oldukça iyi görünüyor.Tam da toplayacağım sisteme yakışır bir ekran kartı.Ayrıca neden nvidia gtx 465 alınmazmış.Bir yanda Hd serisinin düşük performanslı directx 11 ekran kartı diğer tarafta nvidia nın bir çok teknolojisini içeren ekran kartları varken sen hangisini tercih edersin?
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Tolgá 9 yıl
msı in bu twin frozer ı bütün kartlara yayıp kaliteyi arttırması güzel birşey
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emrebo 9 yıl
Bu twin frozer gtx 465 ile twin frozer gold edition gtx 465 aynı hızlara sahip ise aralarındaki fark sadece renk ve görünüş tarzındanmı ibaret acaba?
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No Way Out 9 yıl
Soğutucuyu geçelim fakat MSI'n özel kartlarında kullandığı Askeri Sınıf komponentler gerçekden hız aşırtma performansını etkiliyor, zaten fark burada ortaya çıkıyor sadece soğutucu takan firmaların standart kartlarına göre fazla Pvm, özel baskılı devre ve daha güçlü bir PCB kullanan MSI'n özel kartlarının farkı burada cıkıyor.

Fakat yukarıdaki kart 465 olduğunu hatırlatayım hiçbir türlü almaya değmez...


NOT: Resimler açılmıyor.
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hapocod 9 yıl
kartın incelemesi Load+oc =66 derece
techpowerup.com/...
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