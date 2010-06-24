MSI, Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 465 ve 470 modellerini resmi olarak duyurdu

MSI ilk defa Computex 2010 fuarında tanıttığı Twin Frozr II soğutmalı GeForce GTX 465 ve GTX 470 modellerini tanıttı. N470GTX Twin Frozr II, N465GTX Twin Frozr II ve N465GTX Twin Frozr II Golden Edition olarak isimlendirilen DirectX 11 destekli ekran kartlarının üçüne de 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 GPU'su güç veriyor. Military Class serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartları, iki adet 80mm fan ve beş adet Bakır ısı borusu ile desteklenen Twin Frozr II soğutucusu ile referans tasarıma göre hem daha serin (16 derece) hem de daha sessiz (21,5dbA) çalışma deneyimi vaad ederken, sağlanan soğutma performansının hız aşırtma uygulamalarına da ciddi katkı sağladığı belirtiliyor.

Diğer iki modelden farklı olarak tamamı Bakır soğutucunun kullanıldığı N465GTX Twin Frozr II Golden Edition, kullanılan soğutucu açısından sınıfında oldukça iddialı bir model. Yeni modellern de N470GTX Twin Frozr II 607MHz GPU 1215MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek hızlarına sahip. 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 448x paralel işlem birimine sahip olan kart 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. GeForce GTX 465 tabanlı N465GTX Twin Frozr II ve N465GTX Twin Frozr II Golden Edition modelleri ise 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3206MHz bellek saat hızlarına sahip. 352x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kartlar 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

MSI'ın resmi olarak tanıttığı yeni ekran kartlarının önümüzdeki günlerde satışa sunulmaları beklenirke, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları hakkında henüz herhangi bir bilginin olmadığını da son bir not olarak belirtmekte fayda var.