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MSI'dan USB 3.0 ve SATA-III destekli X58 anakart: X58-GD65

8 yıl
14,7b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan USB 3.0 ve SATA-III destekli X58 anakart: X58-GD65
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Anakart dünyasının lider isimlerinden MSI, yüksek performans segmenti için hazırladığı X58 çipsetli yeni Intel anakartını duyurdu. LGA1366 formundaki dört ve altı çekirdekli Core i7 işlemciler için hazırlanan ATX formundaki X58-GD65, yeni nesil teknolojilere verdiği destek ile dikkat çekiyor. NEC tarafından sağlanan çipset ile USB 3.0, Marell tarafından sağlanan kontrolcü ile de SATA-III desteği sunan yeni anakart, piyasada satılmakta olan Intel Core i7 işlemcilerin tamamına destek sunuyor.

Üzerinde dört altı DIMM slotu bulunan ve 24GB'a kadar DDR3-2133MHz bellek desteği sunan yeni anakart üç adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyor. Aynı zamanda bir adet PCIe x1 ve bir ade te PCI slotu ile donatılan MSI X58-GD65, Military Class konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatıldı. Active Phase Switching özelliği ile yük durumuna göre güç fazlarını otomatik olarak kontrol eden anakart, DrMOS teknolojisi ile enerji verimliliği de sunuyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, çift eSATA portu ve FireWire konnektörü gibi detaylara sahip olan anakart, profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına da sahip. Yüksek performans segmenti için hazırlanan diğer MSI anakartlarda olduğu gibi tasarımında Siyah ve Mavi rengin egemen olduğu X58-GD65, Avrupa'da yaklaşık 213,50 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.

MSI'dan USB 3.0 ve SATA-III destekli X58 anakart: X58-GD65
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MSI'dan USB 3.0 ve SATA-III destekli X58 anakart: X58-GD65
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vidoko 8 yıl
bence gereksiz bir anakart .. birazdaha beklemeli almak isteyenler için ..
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namigencan 8 yıl
Yazıda ufak bir hata var
Üzerinde -dört- altı DIMM slotu bulunan ve 24GB'a kadar DDR3-2133MHz
burada dört fazla olmuş.
Herneyse anakart gayet güzel sata ve usb 3 ile güzel olmuş artık görüntüyede önem vermeye başladılar tasarımda güzel ama bios konusunda eksik birde bizim insaımız El Mukteda nın da dediği gibi ups kullanmaması bunuda aşmamız lazım bir bilgisayarın vazgeçilmesi ups olmalı bence.
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tarkancek 8 yıl
msı dan bunu beklemezdim..yüksek performans için tasarladığı kartta soğutma hiç olmamiş vede fiyatıda hayli yüksek...hız aşırtmacılar için tasarlanmış ama fazla bir performans sunacağını sanmam sıcaktann:))
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scerit 8 yıl
sadece bu anakartta değil 1000tl ik anakartlarında bile dual bios olamayan msı ne yapayım. bios update yaparken dua edeceksiniz elektrik kesilmesin diye. veya önlem alacaksınız ups ile.
3 adet msı anakart hüsranından sonra töğbe ettim bir daha almamaya. (msı 650slı- p35 platinium- x58 eclipse)
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Mutlu Dal 8 yıl
Gerçekten MSI da bu işlerde ustalaştı bir ara çok iyidi
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El Mukteda 8 yıl
köprü soğutması biraz zayıf kalmış gibi. ama soğutmaya ihtiyaç duymuyor da olabilir. ve usb3 e sata yı başlamadan bitirmişken 2 e sata portu biraz gereksiz olmuş ama fazlası göz çıkarmaz tabi.
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