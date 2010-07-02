MSI'dan USB 3.0 ve SATA-III destekli X58 anakart: X58-GD65

Anakart dünyasının lider isimlerinden MSI, yüksek performans segmenti için hazırladığı X58 çipsetli yeni Intel anakartını duyurdu. LGA1366 formundaki dört ve altı çekirdekli Core i7 işlemciler için hazırlanan ATX formundaki X58-GD65, yeni nesil teknolojilere verdiği destek ile dikkat çekiyor. NEC tarafından sağlanan çipset ile USB 3.0, Marell tarafından sağlanan kontrolcü ile de SATA-III desteği sunan yeni anakart, piyasada satılmakta olan Intel Core i7 işlemcilerin tamamına destek sunuyor.

Üzerinde dört altı DIMM slotu bulunan ve 24GB'a kadar DDR3-2133MHz bellek desteği sunan yeni anakart üç adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyor. Aynı zamanda bir adet PCIe x1 ve bir ade te PCI slotu ile donatılan MSI X58-GD65, Military Class konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatıldı. Active Phase Switching özelliği ile yük durumuna göre güç fazlarını otomatik olarak kontrol eden anakart, DrMOS teknolojisi ile enerji verimliliği de sunuyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses, çift eSATA portu ve FireWire konnektörü gibi detaylara sahip olan anakart, profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarına da sahip. Yüksek performans segmenti için hazırlanan diğer MSI anakartlarda olduğu gibi tasarımında Siyah ve Mavi rengin egemen olduğu X58-GD65, Avrupa'da yaklaşık 213,50 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.