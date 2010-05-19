MSI'dan 8 serisi AMD anakartlar için çekirdek aşırtma uygulaması

MSI daha önce yaptığı bir açıklamasında, rakipleri Asus ve Gigabyte'dan farklı olarak, 8 serisi AMD anakartlarında çekirdek aşırtma için ek bir yongaya ihtiyaç duymadığını, BIOS takımının yetenekleri sayesinde, destek veren işlemciler için bu özelliğin BIOS üzerinde sağlandığını belirtmişti. Firma yaptığı yeni bir açıklama ile BIOS'daki bu özelliği, yeni bir araç ile masaüstüne getirdiğini duyurdu.

AMD'nin 8 serisi yeni yonga setlerini temel alan anakartlar için hazırlanan bu uygulama ile MSI, kullanıcılara Windows ortamında çekirdek açma deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Tanıtım sitesindeki rehbere göre, kullanıcılar eğer işlemcileri destekliyorsa sadece birkaç basit adımda, kapalı çekirdekleri açabilecek ve bu sayede ek bir bedel ödemeden sahip oldukları işlemciden daha yüksek performans edebilecekler.

Hazırlanan rehbere göre, kullanıcılar açılan çekirdeklerden stabilite sorunu olanları kapatma şansına da sahip. Örneğin dört çekirdekli Phenom II X4 960T işlemcisinin kapalı iki çekirdeğinden stabilite sorunu yaşayan bir tanesi devre dışı bırakılarak işlemci 5 çekirdekli olarak ta kullanılabilecek. 890FX, 890GX, 880G ve 870 çipsetli MSI anakart kullanıcıları, yeni uygulamayı http://event.msi.com/mb/unlockap/ adresinden edinebilirler.