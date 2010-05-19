Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan 8 serisi AMD anakartlar için çekirdek aşırtma uygulaması

9 yıl
12,3b
1
11
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI daha önce yaptığı bir açıklamasında, rakipleri Asus ve Gigabyte'dan farklı olarak, 8 serisi AMD anakartlarında çekirdek aşırtma için ek bir yongaya ihtiyaç duymadığını, BIOS takımının yetenekleri sayesinde, destek veren işlemciler için bu özelliğin BIOS üzerinde sağlandığını belirtmişti. Firma yaptığı yeni bir açıklama ile BIOS'daki bu özelliği, yeni bir araç ile masaüstüne getirdiğini duyurdu.

AMD'nin 8 serisi yeni yonga setlerini temel alan anakartlar için hazırlanan bu uygulama ile MSI, kullanıcılara Windows ortamında çekirdek açma deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Tanıtım sitesindeki rehbere göre, kullanıcılar eğer işlemcileri destekliyorsa sadece birkaç basit adımda, kapalı çekirdekleri açabilecek ve bu sayede ek bir bedel ödemeden sahip oldukları işlemciden daha yüksek performans edebilecekler.

Hazırlanan rehbere göre, kullanıcılar açılan çekirdeklerden stabilite sorunu olanları kapatma şansına da sahip. Örneğin dört çekirdekli Phenom II X4 960T işlemcisinin kapalı iki çekirdeğinden stabilite sorunu yaşayan bir tanesi devre dışı bırakılarak işlemci 5 çekirdekli olarak ta kullanılabilecek. 890FX, 890GX, 880G ve 870 çipsetli MSI anakart kullanıcıları, yeni uygulamayı http://event.msi.com/mb/unlockap/ adresinden edinebilirler.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacaygun 9 yıl
MSI'ı seviyorum ben de... Fakat AMD vazgeçerse eğer bu "overcore" olayından ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_LAZOGLAN_ 9 yıl
Biraz geç geldi...Bu çekirdek açma işini biostan yapmak en mantıklısı olacaktır bence.Fiyatları asusa yakın olursa pek tutmaz derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
milyondabir 9 yıl
msı anakartlarda gelmedi hala hadi asus neyse dedik msı dada durum aynı.amd seriisi icin yeni cıkardıkları anakartlar cok gecikti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 9 yıl
Şu an 4 çekirdeği açık ve overclocklu PhenomII 555 BE işlemci ve msi anakart kullanıyorum,kullandığım en stabil sistem...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exeter 9 yıl
TR de daha satisi gerceklesmedi.. neden bekliyoruz. Cizgi elektronik bile 8 serisi anakart getirmedi daha...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thorismund 9 yıl
10 numara olmuş msi iyi iş çıakrtıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
7 serisine de bekleriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
yeni yongaya ihtiyaç duymadan olması güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabotaj1023 9 yıl
msı seni seviyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
güzel haberdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12264 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, Yazılım ve
2 etiket daha uygulama msi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim