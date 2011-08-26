MSI, AMD Fusion tabanlı tableti WindPad 110W'yu Avrupa'da satışa sundu

MSI ilk tanıtımını Mart ayındaki CeBIT 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği WindPad 110W isimli tablet bilgisayarını Avrupa pazarına sundu. 271 x 183 x 15.5 mm boyutlarında ve 850 gram ağırlığında olan tablet bilgisayar, AMD'nin Desna kod adını taşıyan Z-01 isimli Fusion işlemcisinden güç alıyor ve 10.1-inç (1280 x 800) boyutunda LED-backlit IPS ekranla geliyor.



TSMC tarafından 40nm fabrikasyon süreciyle üretilen çift çekirdekli Fusion Z-01 işlemcisi, Bobcat mimarisini temel alan 1GHz hızında iki adet çekirdeğe sahip. DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 entegre grafik birimi ile hem 3D grafikler hem de yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan tablet bilgisayarda 2GB DDR3 bellek ve 32GB SSD depolama sürücüsüne yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında kart okuyucusu, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, biri önde diğeri ise arkada olmak üzere 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera, stereo hoparlörler, USB 2.0 portu ve mini HDMI konnektörü gibi detaylara yer veriliyor.

Windows 7 işletim sistemiyle gelen ve 4200 mAh kapasiteli pilden güç alan MSI WindPad 11OW, Avrup'da 3G'li ve 3G'siz olmak üzere iki farklı konfigürasyon seçeneği ile sunulurken 3G'siz modelin fiyatı 529 Avro olarak ifade ediliyor.