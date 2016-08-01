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MSI Aegis Ti: İki GeForce GTX 1080 ekran kartlı canavar

Kompakt yapıda güçlü bir sistem arayan oyuncular için geliştirilen MSI Aegis masaüstü bilgisayar serisi, GTX 1080 ekran kartı ile en performanslı üyesine kavuşuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI’ın kompakt yapıda sistemler arayan oyuncular için geliştirdiği Aegis bilgisayar serisi, şimdiye kadar ki en güçlü üyesine ev sahipliği yapıyor. MSI Aegis Ti adındaki yeni üye, 2 adet GeForce GTX 1080 ekran kartı seçeneği ile gelecek.

Intel Core i7-6700K işlemci ile sunulan MSI Aegis serisi, GTX 960 ve GTX 970 ekran kartları sayesinde zaten oldukça güçlü bir sistemdi. Şimdi, GTX 1080 desteğini de arkasına alarak, oyuncu bilgisayarları dünyasının en performanslı sistemlerinden birisine imza atmış durumda.

Seri, Aegis X adındaki üyesi ile bir süre önce Silent Storm Cooling çözümüne merhaba demişti. 3 farklı hava akımı oluşturarak, kasanın her noktasına ulaşabilen bu çözüm, Aegis Ti modelinde üçüncü nesle terfi etmiş. Yani daha fazla hava akımı ve daha iyi soğutma performansı söz konusu.

Ayrıca Bkz. "Asus ROG serisi, GTX 1000 ekran kartları ile yenileniyor"

4 adet DDR4 soket ile 64GB’a kadar RAM takılabilen sistem, ön kısmındaki HDMI bağlantısı ile sanal gerçeklik kasklarına kolay bir şekilde bağlanabiliyor. Ön kısımdaki ejder tuşuna bastığınızda ise, hız aşırtma modu devreye giriyor.

Kasanın kendisi de kolayca sökülüp takılabilir tarzda hazırlanmış. Bu bakımdan kullanıcılar, donanım bileşenlerini istedikleri zaman yükseltme imkanına sahip. Killer Ethernet ve Killer WiFi bağlantılarını bir arada sunan sistem, internetten hiçbir zaman kopmamanızı sağlıyor.

M.2 Gen3 x4 slotlarını kullanarak RAID 4 konfigürasyonunda çok hızlı bir depolama alanı elde edebildiğini Aegis Ti, Mystic Light RGB LED aydınlatma özelliği sayesinde farklı agresif kombinasyonlar hazırlamanızı sağlıyor. 850W 80PLUS Platinum güç kaynağı ile desteklenen model için henüz bir fiyat belirlenmemiş. İlk nesil Aegis, Core-i5 işlemci ve GTX 960 ekran kartı ile ülkemizde 4000TL başlangıç fiyatına sahipti.

 

http://www.guru3d.com/news-story/msi-launches-the-aegis-ti-gaming-desktop.html Yorum Yaz
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tahir40 3 yıl en beğenilen lapatid
lapatid

hazır kasa pismanliktir

Gider casper i7 işlemci 4gb amd 240 ekran kartlı içindeki tüm donanım en ucuzundan seçilmiş tipinde meymenet olmayan( Ne gömdüm be) kasalarından alırsan pişman olursun tabi. Ama özellikle MSI Vortex kasaları efsanedir(Tabi fiyatı da efsane :)

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Adamlar şu ufacık kasaya SLI sistem, kaliteli sessiz soğutma sistemi ve yerleşik overclockla(i7@4,6Ghz, makul overclockla) beraber vermekte. 980SLI koydukları kasaya ısıl ve güç bütçesi daha düşük 1080SLI kurmakta zorluk çekmeyeceklerdir. 950Pro SSD lerle RAI seçeneği de mevcut. Tabi fiyatıyla herkese hitap etmiyor.
lapatidhazır kasa pismanliktirGider casper i7 işlemci 4gb amd 240 ekran kartlı içindeki tüm donanım en ucuzundan seçilmiş...
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sniper23 3 yıl
Türkiye'de böyle hazır kasalar alınmaz, zaten bu kasa gelsede fiyatı 15000 liradan aşağı olmaz.
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lapatid 3 yıl
hazır kasa pismanliktir
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tahir40 3 yıl lapatid
lapatid

hazır kasa pismanliktir

Gider casper i7 işlemci 4gb amd 240 ekran kartlı içindeki tüm donanım en ucuzundan seçilmiş tipinde meymenet olmayan( Ne gömdüm be) kasalarından alırsan pişman olursun tabi. Ama özellikle MSI Vortex kasaları efsanedir(Tabi fiyatı da efsane :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Adamlar şu ufacık kasaya SLI sistem, kaliteli sessiz soğutma sistemi ve yerleşik overclockla(i7@4,6Ghz, makul overclockla) beraber vermekte. 980SLI koydukları kasaya ısıl ve güç bütçesi daha düşük 1080SLI kurmakta zorluk çekmeyeceklerdir. 950Pro SSD lerle RAI seçeneği de mevcut. Tabi fiyatıyla herkese hitap etmiyor.
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Patren 3 yıl
20 bin tl olur
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vjdrsjejv 3 yıl
Gtx 960 ile mi oldukça güçlü?
Birde 4k fiyat istiyorlarmış, o fiyata 980'li kasa toplanıyordu.
Bu arada kasanın tasarımını da beğenmedim.
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redoracle 3 yıl
İyi oldu bu sistem, 10 binlik sistem toplıyacam diyenlere önerilir.
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