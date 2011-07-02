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MSI, PCI Express 3.0 destekli yeni anakartı Z68A-GD80 G3'ü duyurdu

7 yıl
13,6b
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21
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki yıl içerisinde yaygınlaşması beklenen PCI Express 3.0 standardı, Computex 2011 Fuarı'nda yapılan tanıtımlardan sonra yeni çıkacak anakartlarla birlikte kısa süre içerisinde pazara giriş yapacak gibi görünüyor. Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, Intel platformu için hazırladığı Z68 çipsetli yeni anakart modeli  Z68A-GD80 (G3) ile birlikte PCI Express 3.0 desteği getiriyor.
Sandy Bridge mimarisini temel alan ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırlanan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. PCIe x16 3.0 ile 32GB/saniye seviyesinde bant genişliği sağlayabilen anakart üç adet x16 slotu sayesinde SLI ve Crossfire kurulumlarına olanak tanıyor. LucidLogix'in Virtu teknolojisi sayesinde GPU Sanallaştırma özelliği sunan yani bu sayede işlemciye entegre grafik birimi ve harici ekran kartı arasında otomatik geçiş yapılmasına olanak tanıyan anakart, Military Class II konsepti çerçevesinde Hi-c Cap, Super Ferrit boğum ve katı kapasitör gibi yüksek kaliteli komponentleri de bünyesinde barındırıyor. 
Üzerinde 10 adet SATA portu (dördü SATA-III, altısı SATA-II) bulunan anakartın diğer özellikleri arasında çift Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses, görüntü aktarımı için DVI ve HDMI çıkışları ile çift USB 3.0 portu, FireWire ve eSATA konnektörü gibi detaylara yer veriliyor. Profesyonel kullanıcılar için donanımsal voltaj okuma noktalarına da sahip olan anakart aynı zamanda OC Genie II teknolojisiyle kullanıcılara basit adımlarla hız aşırtma yapabilme olanağı sunuyor.
Bu ayın sonlarına doğru satışa sunulması beklenen  MSI Z68A-GD80 (G3) için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ne düzeyde olacağı ise şu an için bilinmiyor.

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#Gakko_ 7 yıl
Intel'in platform değişikliği hızına yetişmek biraz zor :) x79 düşünüyordum, ama x58'in üst seviye işlemcileri bile 2000TL'den pahalı.. En iyisi bu anakarttan bir tane alıp, 2600K ile beraber bir kaç yıl kullanmak herhalde :) zaten bios güncellemesi ile Ivy Bridge serisi işlemcilere de destek verecek diye biliyorum. O zaman da ona terfi ederiz...
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zotti52 7 yıl
G3 gelmedi ama daha. Ben de bekliyorum. Bu ay sonunda gelmiş olacak. MSI Türkiye Merkezi'ndeki arkadaşlar öyle söyledi. Doğal USB 3.0 desteği haricinde tam uyumlu olacak bu kartlar Ivy Bridge'lerle. Zaten NEC yongası da oldukça iyi iş görüyor USB 3.0 olarak. Ayrıca Ivy Bridge için çıkacak 7 serisi anakartlar da Sandy Bridge'ler ile uyumlu olacak.

Ivy Bridge işlemciler %20'ye kadar daha performanslı olacak Sandy Bridge'lere göre. Çok daha az güç tüketecekler 3D transistörler sayesinde ve directx 11 destekli gpu ile gelecekler.
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onurisbecer 7 yıl
z68 kartlar lga2011 leri destekliycek mi ?
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zotti52 7 yıl
Hayır desteklemeyecek. Ama Ivy Bridge'leri destekleyecek.
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Mimar SaNAN 7 yıl
fiyatı pahalı olur kanımca ..
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mundt 7 yıl
Arkadaş birini alsan ötekine yetişemiyorsun, sata3 destekli bir anakart alıyorsun bir bakmışsın usb3 çıkmış, onu da alıyorsun bu sefer pci-e 3.0 çıkmış, hadi onu da aldın diyelim buseferde ddr4 ramlar çıkar falan :-) Teknolojiye yetişmek zor, özellikle pc piyasasında.. tüm bu gelişmeleri takip etmek ve edinebilmek için bill gates'in torunu olmak lazım :-) Bence şuanda pci-e 3.0 çokta gerekli değil, ama önümüzdeki birkaç yıl neler gösterir bilemem. Saygılar...
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aceleciburak 7 yıl
PCI Express 3.0 için bence daha erken ki şuan bile adam akıllı bant genişliği kullanılmıyor PCI Exprss 3.0 la beraber DDR4 bellek tipine geçildiğinde ciddi performans artışı olacağını düşünüyorum.
Z68 Chipset +i3 2300 yada i5 2400 almaktansa biraz daha bekler AMD A75 chipset ve Fusion A8 3850 alırım ki A8 3850 nin içinde HD 6550D 400 paralel işlemci 600 Mhz gpu rahatlıkla yeter ayrıca A75 üzerindeki Doğal USB desteğine kavuşurum önemli olan fiyat/performans başarımı...
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KUM23 7 yıl
hale bakın benim 1156 sistem ice ihtiyarladı 2 nesil hadi neyse dedik bide PCIE 3.0 ama inat 7 yıl değişmem sistemi..
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Klasör.:X:. 7 yıl
usb3.0 sata3.0 şimdide PCI Express 3.0
alsana muhteşem 3'lü
yalnız içlerinde heralde en gereksizi buydu...PCI Express 2.0ın neyi vardı?neyi yetmedi de slot güncellenip duruyor?Getirisi ne olacak bu PCI Express 3.0ın?Hayır yani bilen varsa söylesin şu zamanda bize ne getirisi olacak?Artık cpu+gpu birleştiriliyorken ve en mantıklısı buyken bu 3.0 niye?
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zotti52 7 yıl
Klasör.:X:.

usb3.0 sata3.0 şimdide PCI Express 3.0
alsana muhteşem 3'lü
yalnız içlerinde heralde en gereksizi buydu...PCI Express 2.0ın neyi vardı?neyi yetmedi de slot güncellenip duruyor?Getirisi ne olacak bu PCI Express 3.0ın?Hayır yani bilen varsa söylesin şu zamanda bize ne getirisi olacak?Artık cpu+gpu birleştiriliyorken ve en mantıklısı buyken bu 3.0 niye?


Bu seviyedeki bir anakartı alan kullanıcı en az 3 sene kullanmak ister ürününü diye düşünüyorum. Yakında 28 nanometre GPU'lu ekran kartları çıkacak ve daha yüksek frekanslarda çalışacaklar. Tabi bant genişliğinin önemi artacak çoklu ekran kartı konfigürasyonlarında. Güç yönetiminin de önemi artacak. Güç yönetiminde de önemli geliştirmeler içeriyormuş PCI-E 3.0
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zotti52 7 yıl
Bu 1155 soketli anakartlarda crossfire veya sli yaptığımız zaman PCI-e soketleri x16 olarak değil x8 olarak çalışıyordu. Acaba bu revizyonda 2 slot da x16 olarak çalışıyor mu?
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aydogdu1453 7 yıl
2.02dan ne gördük ki 3.0'dan ne görecez.Para tuzagı.Acaba yeni kartlar crysis'i 60 fps'de çalıştırır mı ki 3.0 ile malum bant genişliği arttı.
Herkese iyi seyirler.
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Tolgá 7 yıl
Z68 pci-e 3.0 desteklemiyor diye biliyorum bu nasıl destekliyor
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turkprince 7 yıl

Tolgá

Z68 pci-e 3.0 desteklemiyor diye biliyorum bu nasıl destekliyor

revizyonludur bu..
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