MSI, PCI Express 3.0 destekli yeni anakartı Z68A-GD80 G3'ü duyurdu

Önümüzdeki yıl içerisinde yaygınlaşması beklenen PCI Express 3.0 standardı, Computex 2011 Fuarı'nda yapılan tanıtımlardan sonra yeni çıkacak anakartlarla birlikte kısa süre içerisinde pazara giriş yapacak gibi görünüyor. Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, Intel platformu için hazırladığı Z68 çipsetli yeni anakart modeli Z68A-GD80 (G3) ile birlikte PCI Express 3.0 desteği getiriyor.

Sandy Bridge mimarisini temel alan ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırlanan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. PCIe x16 3.0 ile 32GB/saniye seviyesinde bant genişliği sağlayabilen anakart üç adet x16 slotu sayesinde SLI ve Crossfire kurulumlarına olanak tanıyor. LucidLogix'in Virtu teknolojisi sayesinde GPU Sanallaştırma özelliği sunan yani bu sayede işlemciye entegre grafik birimi ve harici ekran kartı arasında otomatik geçiş yapılmasına olanak tanıyan anakart, Military Class II konsepti çerçevesinde Hi-c Cap, Super Ferrit boğum ve katı kapasitör gibi yüksek kaliteli komponentleri de bünyesinde barındırıyor.

Üzerinde 10 adet SATA portu (dördü SATA-III, altısı SATA-II) bulunan anakartın diğer özellikleri arasında çift Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses, görüntü aktarımı için DVI ve HDMI çıkışları ile çift USB 3.0 portu, FireWire ve eSATA konnektörü gibi detaylara yer veriliyor. Profesyonel kullanıcılar için donanımsal voltaj okuma noktalarına da sahip olan anakart aynı zamanda OC Genie II teknolojisiyle kullanıcılara basit adımlarla hız aşırtma yapabilme olanağı sunuyor.

Bu ayın sonlarına doğru satışa sunulması beklenen MSI Z68A-GD80 (G3) için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatının ne düzeyde olacağı ise şu an için bilinmiyor.