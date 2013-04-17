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MSI'dan Intel Haswell işlemciler için üst seviye anakart: Z87 XPower

6 yıl
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13
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan Intel Haswell işlemciler için üst seviye anakart: Z87 XPower
Intel tarafından önümüzdeki ayın sonlarına doğru lanse edilecek Haswell kod adlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi için donanım üreticilerinin Z87 çipsetli yeni anakart çalışmaları devam ediyor. LGA1150 soket yapısına sahip olduğu için geriye desteğin söz konusu olmadığı dolayısıyla mevcut anakart modellerinde çalışması söz konusu olmayan Haswell işlemcileri için MSI, performans ve hız aşırtma tutkunlarına özel anakartına ait bazı detayları paylaştı.
Birkaç hafta önce Z77 çipsetli Gaming serisi anakartlarını tanıtan MSI, hem Youtube hem de Facebook üzerinde yaptığı yeni güncellemeler ile Haswell işlemcilerine yönelik yeni nesil üst seviye anakart modeli Z87 XPower'ın çeşitli detayları gün ışığına çıkardı. Ortaya çıkan görselden anlaşıldığı kadarı ile Military Class III serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, profesyonel kullanıcılar için kart üst güç aç/kapa butonu, tek tuşla hız aşırtma yapılmasına olanak tanıyan OC Genie butonu, Voltaj kilidini kaldıran buton, reset butonu ve voltaj ayarlama anahtarları gibi donanımsal özelliklerle güçlendirilmiş.
Hız aşırtma ile rekor kırmak isteyen profesyoneller için donanımsal voltaj okuma noktalarına da sahip olan anakartın diğer detayları hakkındaysa şu an için net bir bilgi yok. Haswell lansmanını takiben Haziran ayında gerçekleştirilecek Computex Fuarı'nda sergilenmesi beklenen Z77 çipsetli yeni Xpower anakartın, fuarın hemen ardından da son kullanıcılarla buluşması beklenirken, olası fiyatlandırması ise şu an için bilinmiyor. 

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Rindaman 6 yıl en beğenilen
bu intel neden sürekli soket değiştiriyor arkadaş.
1 Yanıt Yanıtla +25
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mk2kill 6 yıl
Rindaman
bu intel neden sürekli soket değiştiriyor arkadaş.

bu sayede yeni chipsetleri yeni teknoloji adı altında daha yuksek bir fiyattan satıyor. anakart üreticileri de inteli bu yüzden seviyor. her yeni işlemcide anakartı da değiştirmek gerekiyor. hem intel kazanıyor hem kart üreticileri.
Rindamanbu intel neden sürekli soket değiştiriyor arkadaş.bu sayede yeni chipsetleri yeni teknoloji adı altında daha yuksek bir fiyat...
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unicorneo 6 yıl
Intel'in uyguladığı Tik-Tak stratejisi değil Tik-Kit stratejisi
Önce Tikliyor Sonra Kitliyor...
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SuperSantorelli 5 yıl
bu haswell işlemcinin önemi nedir arkadaş? sadece yeni chipset teknoloji olması mı? performans olarak i7 işlemcilerin bir çoğudan düşük..
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kaskas123 6 yıl
Rindaman
bu intel neden sürekli soket değiştiriyor arkadaş.

kendi görüşüm olarak intel ile anakart üreticileri arasında bir bağ var. maddi bir bağ. yeni anakart alımını arttırmak için yapıyor ve bu satışlardan intele bir pay veriyorlardır.
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alito 6 yıl
Rindaman
bu intel neden sürekli soket değiştiriyor arkadaş.

Sürekli alman için.
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raSe34 6 yıl
Utanmasa anakart kendi kendine çalışacak
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abdulmusavvir 6 yıl
MSI Türkiye'den çıktıki, ne model istediysek getirmiyoruz diyorlar.
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mutercim 6 yıl
Haziran ayında gerçekleştirilecek Computex Fuarı'nda sergilenmesi beklenen Z77 çipsetli yeni Xpower anakartın, fuarın hemen ardından da son kullanıcılarla buluşması beklenirken, olası fiyatlandırması ise şu an için bilinmiyor.

Çipset Z87 olmasın?
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V4LKyR 6 yıl
Rindaman
bu intel neden sürekli soket değiştiriyor arkadaş.

Çünkü para nasıl kazanılır iyi biliyor. 2-3 haber aşağıda Intel'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir var. 12.6 MİLYAR DOLAR.
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mk2kill 6 yıl
Rindaman
bu intel neden sürekli soket değiştiriyor arkadaş.

bu sayede yeni chipsetleri yeni teknoloji adı altında daha yuksek bir fiyattan satıyor. anakart üreticileri de inteli bu yüzden seviyor. her yeni işlemcide anakartı da değiştirmek gerekiyor. hem intel kazanıyor hem kart üreticileri.
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CWaRRioR 6 yıl
Butonlar çok gerekli değil ama siyah board ve componentler kaliteli görünüyor.
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Rindaman 6 yıl en beğenilen
bu intel neden sürekli soket değiştiriyor arkadaş.
1 Yanıt Yanıtla +25
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yc#1 6 yıl Rindaman
Rindaman

bu intel neden sürekli soket değiştiriyor arkadaş.


Çipset satabilmek için.
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