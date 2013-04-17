MSI'dan Intel Haswell işlemciler için üst seviye anakart: Z87 XPower

Intel tarafından önümüzdeki ayın sonlarına doğru lanse edilecek Haswell kod adlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi için donanım üreticilerinin Z87 çipsetli yeni anakart çalışmaları devam ediyor. LGA1150 soket yapısına sahip olduğu için geriye desteğin söz konusu olmadığı dolayısıyla mevcut anakart modellerinde çalışması söz konusu olmayan Haswell işlemcileri için MSI, performans ve hız aşırtma tutkunlarına özel anakartına ait bazı detayları paylaştı.

Birkaç hafta önce Z77 çipsetli Gaming serisi anakartlarını tanıtan MSI, hem Youtube hem de Facebook üzerinde yaptığı yeni güncellemeler ile Haswell işlemcilerine yönelik yeni nesil üst seviye anakart modeli Z87 XPower'ın çeşitli detayları gün ışığına çıkardı. Ortaya çıkan görselden anlaşıldığı kadarı ile Military Class III serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, profesyonel kullanıcılar için kart üst güç aç/kapa butonu, tek tuşla hız aşırtma yapılmasına olanak tanıyan OC Genie butonu, Voltaj kilidini kaldıran buton, reset butonu ve voltaj ayarlama anahtarları gibi donanımsal özelliklerle güçlendirilmiş.

Hız aşırtma ile rekor kırmak isteyen profesyoneller için donanımsal voltaj okuma noktalarına da sahip olan anakartın diğer detayları hakkındaysa şu an için net bir bilgi yok. Haswell lansmanını takiben Haziran ayında gerçekleştirilecek Computex Fuarı'nda sergilenmesi beklenen Z77 çipsetli yeni Xpower anakartın, fuarın hemen ardından da son kullanıcılarla buluşması beklenirken, olası fiyatlandırması ise şu an için bilinmiyor.