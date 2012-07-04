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MSI'dan Intel Ivy Bridge işlemcili hepsi bir arada bilgisayar: Wind Top AE2281G

6 yıl
5,5b
1
4
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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MSI, Intel ''Ivy Bridge'' desteğini arkasına alan hepsi bir arada bilgisayarı Wind Top AE2281G'nin basın duyurusunu yayımladı.
555.1 mm x 404.98 mm x 66.46 mm ebatlarında ve 9.1 kg net ağırlığında tasarıma sahip olan Wind Top AE2281G, dört çekirdekli Intel Core i5-3450S işlemci, Intel H61 çipsetli anakart, 4 GB DDR3-1333 MHz RAM (8 GB'a kadar arttırılabilir), 2 GB Nvidia GeForce GT 630M ekran kartı, 500 GB 7200 RPM SATA-II sabit disk, 1.3 MP web kamera, TV alıcısı ve DVD yazıcıyla donatılmış durumda.
22-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı çoklu dokunmatik ekrana yer verilen hepsi bir arada bilgisayar, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11n, mikrofon girişi, kulaklık çıkışı, dört adet USB 2.0 girişi, iki adet USB 3.0 girişi, HDMI portu ve kart okuyucuya ev sahipliği yapıyor.
MSI fiyata dair açıklama ise yapmamış.

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burakahmet19 6 yıl
niye adını doğru düzgün duymadığımız işlemci koyatlar :S
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Turkforce 6 yıl
O normal misafir değil HD misafir. :)
Herşey Dahil & High Definition
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turbo-powwer 6 yıl
Tasarım geliştirilmeli bu ne yahu.
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E_Aydin35 6 yıl
Fiyat uygun olursa çok iyi olur, gayet yeterli orta seviye iyi bir bilgisayar kullanıcıyı kesinlikle tatmin eder..
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