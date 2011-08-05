MSI'dan oyunculara yönelik dizüstü bilgisayar: GT683DX

Oyun tutkunları her ne kadar tercihlerini genelde masaüstü bilgisayarlardan yana kullansalar da aynı zamanda keyfine düşkün olanlar yüksek konfigürasyona sahip dizüstü bilgisayarları gözden kaçırmıyorlar. Anakart, ekran kartı ve dizüstü bilgisayar gibi çözümleriyle yakından tanıdığımız MSI firması, oyuncuları hedef alan GT683DX kodlu dizüstü bilgisayarını duyurdu.



Gücünü Intel'in 2 GHz saat hızında çalışan Core i7-2630QM işlemcisinden, 4 GB DDR3 RAM'den (16 GB'a kadar çıkabiliyor) ve Nvidia'nın GeForce GTX 570M (1.5 GB GDDR5) grafik biriminden alan MSI GT683DX'de 15.6 boyutlu - LED aydınlatmalı - 1920 x 1080 piksel (Full HD) ekran yer alıyor. Ekranın hemen üstünde ise görüntülü konuşma için 720p web kamera konumlandırılmış.



2 x 750 GB sabit disk veya 500 GB / 750 GB sabit disk + 120 GB SSD gibi depolama seçenekleriyle gelen dizüstü bilgisayarın 3.5 kg ağırlığında tasarlandığını belirtelim. Daha iyi hız aşırtma için Turbo Drive Engine; daha iyi soğutma için Cooler Boost, daha iyi ses deneyimi için THX TruStudio Pro teknolojilerini bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayarda Blu-ray / DVD yazıcı, Gigabit ethernet bağlantısı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, eSATA, Bluetooth 3.0, 2 x USB 2.0 portu, 2 x USB 3.0 portu, HDMI / VGA görüntü çıkışları bulunuyor.



MSI GT683DX'in 4 GB DDR3 RAM'li, DVD yazıcılı ve 500 GB sabit diskli versiyonu için 1265 Euro'dan ön sipariş alınıyor.



http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/40018/msi-unveils-geforce-gtx-570m-equipped-gt683dx-gaming-laptop