MSI'dan oyunculara yönelik dizüstü bilgisayar: GT683DX

Haber Editörü
Oyun tutkunları her ne kadar tercihlerini genelde masaüstü bilgisayarlardan yana kullansalar da aynı zamanda keyfine düşkün olanlar yüksek konfigürasyona sahip dizüstü bilgisayarları gözden kaçırmıyorlar. Anakart, ekran kartı ve dizüstü bilgisayar gibi çözümleriyle yakından tanıdığımız MSI firması, oyuncuları hedef alan GT683DX kodlu dizüstü bilgisayarını duyurdu.
Gücünü Intel'in 2 GHz saat hızında çalışan Core i7-2630QM işlemcisinden, 4 GB DDR3 RAM'den (16 GB'a kadar çıkabiliyor) ve Nvidia'nın GeForce GTX 570M (1.5 GB GDDR5) grafik biriminden alan MSI GT683DX'de 15.6 boyutlu - LED aydınlatmalı - 1920 x 1080 piksel (Full HD) ekran yer alıyor. Ekranın hemen üstünde ise görüntülü konuşma için 720p web kamera konumlandırılmış.
2 x 750 GB sabit disk veya 500 GB / 750 GB sabit disk + 120 GB SSD gibi depolama seçenekleriyle gelen dizüstü bilgisayarın 3.5 kg ağırlığında tasarlandığını belirtelim. Daha iyi hız aşırtma için Turbo Drive Engine; daha iyi soğutma için Cooler Boost, daha iyi ses deneyimi için THX TruStudio Pro teknolojilerini bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayarda Blu-ray / DVD yazıcı, Gigabit ethernet bağlantısı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, eSATA, Bluetooth 3.0, 2 x USB 2.0 portu, 2 x USB 3.0 portu, HDMI / VGA görüntü çıkışları bulunuyor.
MSI GT683DX'in 4 GB DDR3 RAM'li, DVD yazıcılı ve 500 GB sabit diskli versiyonu için 1265 Euro'dan ön sipariş alınıyor.
http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/40018/msi-unveils-geforce-gtx-570m-equipped-gt683dx-gaming-laptop Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşım tatil dediğin kimisi için öyle 2 hafta, tatil köyü şeklinde değil, gidip yazlığında 3 ay kalanı var, köyüne gideni var. Çeşit bol, sonuç olarak bu notebook değil, taşınabilir bilgisayar, bence kelimesel olarak ayrım anlaşılmalı, bunu al, istediğin yere taşı ve çoğu işlevi yerine getirsin. Kalkıp uçakta ya da otobüste oynama, git yazlığında tak oyna falan gibi :) O durumda pili kenara koy zaten, direk fişe bağlı takıl kafana göre :)
çok doğru zaten notebook temel itibari ile oyun için üretilmemiş bir cihaz genellikle taşınabilir olması ve pratik olmasından dolayı eee durum böyleyken canavar bir masaüstü dizmek varken aynı paraya neden gidip beni tatmin etmeyen birşeye para vereyim ki :)
Isınma konusuna gelelim.Bu tür cihazlarda güçlü bir soğutma sistemi bulunur yani diğer normal notebooklar kadar ısınır ama daha çok iş yaparlar.Ses sistemi olarak gayet tatmin edicilerdir.Bang Olufsen,Beats,Dynaudio gibi markalar bu işi çok iyi yapar.8 senedir notebook kullanıyorum ve iyi ki kurtulmuşum diyorum o kablo mezarlığından.Şimdi 2 kablodan başka birşey yok.Ayrıca bir zamanlar kulaklarımı tırmalayan o berbat fan sesleri de yok
full hd oynatır ama extreme configürasyonda oynatamaz tüm oyunları. metro2033 vs tarzı demek istiyorum(her ne kadar optimisyon özürlüsü oyunlarda olsa)
Hocam Full HD extreme olmasın, bir altı Veryi high oynatın.Yine high'dan iyi bir şekilde oynatmış oluyor.Ayrıca her yere taşınmasıda cabası
Bu cihaz tüm oyunları rahat Full HD oynatır
iyi diyorsun hoş diyorsun ama belli bir süre sonra laptop ısınacak sogutucu alacaksın fps oyunları için mouse alacaksın belki ses sistemi yetmicek hoparlör alacaksın yani enin sonunda masaüstü kadar zahmete katlanacaksın. oyun için alıcaksan laptope verilen paraya yazıktır.
Hoparlör durumu saçma bence hocam,kulaklık takar rahatça kullanırsınız.Mouse konusuna gelince usb mouseler ne kadarki, ortalama 15-20 TL lik bir şey yeter.Bir tek ısınma problemi var, ondada belirli zamanda(2-3 ayda bir) temizleyeceksiniz yada söylediğiniz gibi soğutucu alıcaksınız
Ama işte bu seferde evden başka hiç bir yerde oynayamayacaksın oyunu.Hamal gibi taşınmaz nede olsa koskoca kasa her yere.
İşte insanlar biraz aç gözlü.Sürekli full ayarlarda oynayama çalışıyorlar.Şu laptop 1920x1080 full olmasada yüksek detaillerde her oyunu oynatır ve gayet tatminde eder insanı.Her yere taşınmasıda gerçekten çok avantajlı oluyor.İster misafirlikte oyna,ister sokakta parkta oyna,ister tuvalette oyna...