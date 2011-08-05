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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan oyunculara yönelik dizüstü bilgisayar: GT683DX

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,9b
1
22
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Oyun tutkunları her ne kadar tercihlerini genelde masaüstü bilgisayarlardan yana kullansalar da aynı zamanda keyfine düşkün olanlar yüksek konfigürasyona sahip dizüstü bilgisayarları gözden kaçırmıyorlar. Anakart, ekran kartı ve dizüstü bilgisayar gibi çözümleriyle yakından tanıdığımız MSI firması, oyuncuları hedef alan GT683DX kodlu dizüstü bilgisayarını duyurdu. 
Gücünü Intel'in 2 GHz saat hızında çalışan Core i7-2630QM işlemcisinden, 4 GB DDR3 RAM'den (16 GB'a kadar çıkabiliyor) ve Nvidia'nın GeForce GTX 570M (1.5 GB GDDR5) grafik biriminden alan MSI GT683DX'de 15.6 boyutlu - LED aydınlatmalı - 1920 x 1080 piksel (Full HD) ekran yer alıyor. Ekranın hemen üstünde ise görüntülü konuşma için 720p web kamera konumlandırılmış.
2 x 750 GB sabit disk veya 500 GB / 750 GB sabit disk + 120 GB SSD gibi depolama seçenekleriyle gelen dizüstü bilgisayarın 3.5 kg ağırlığında tasarlandığını belirtelim. Daha iyi hız aşırtma için Turbo Drive Engine; daha iyi soğutma için Cooler Boost, daha iyi ses deneyimi için THX TruStudio Pro teknolojilerini bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayarda Blu-ray / DVD yazıcı, Gigabit ethernet bağlantısı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, eSATA, Bluetooth 3.0, 2 x USB 2.0 portu, 2 x USB 3.0 portu, HDMI / VGA görüntü çıkışları bulunuyor.
MSI GT683DX'in 4 GB DDR3 RAM'li, DVD yazıcılı ve 500 GB sabit diskli versiyonu için 1265 Euro'dan ön sipariş alınıyor.

http://www.tcmagazine.com/tcm/news/hardware/40018/msi-unveils-geforce-gtx-570m-equipped-gt683dx-gaming-laptop Yorum Yaz
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vernoncougar 8 yıl
Hıcbır gercek pc oyuncusu laptop almaz.
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DH Misafiri 8 yıl
dizüstünde oyun oynamak bana daha zevkli geliyor neden derseniz yani elinizin altında oynuyosunuz ekrana yakınsınız dev ekranda oynamak yerine küçük ekranda ekranın içine girmeyi tercih ediyorum evet istediğinizi deyin sonuçta 10 inç deil 15.6 inç standarttır her oyunda yeterince güzel performans verir bu notebook sadece film için işe yaramaz ancak gidip tv alıp bağlamazsanız yaramaz yoksa led ya da lcd tv'nize bağlayıp krallar gibi filminizi de izlersiniz masaüstü daha çok performans verse nolur dizüstülerdeki donanım da artık azımsanmayacak kadar iyiler illa en iyisini istiyosanız bi yere götüremeyeceğiniz masaüstünüzle size iyi eğlenceler asdasd
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St Batuhan 8 yıl
Firaristt
Tatile neden gidilir? Kafa dinlemeye, dinlenmeye, rahatlamaya. Oyun.oynamaya değil. Oyunlardayken 1saat pil.ömrü var ki o.kadar süre çoğu kişiye yetmeyecektir eminim. Bu sene ayarlardan kismaya başliyorsak 2sene sonra yetmeyecek... 3.5kg ve cayir cayir sicak notebookta oyun oynamak.için ya masaya koymak yada sağlam bir.soğutucu almak.gerekir. %95 prize takili.kullanilacaktir bu tür bir notebook. Ee hani notebook? Ihtiyaci olan.için iyi olabilir ama benim.gibiler için seçenekler arasina girmesi bile.zor oluyor...

Arkadaşım tatil dediğin kimisi için öyle 2 hafta, tatil köyü şeklinde değil, gidip yazlığında 3 ay kalanı var, köyüne gideni var. Çeşit bol, sonuç olarak bu notebook değil, taşınabilir bilgisayar, bence kelimesel olarak ayrım anlaşılmalı, bunu al, istediğin yere taşı ve çoğu işlevi yerine getirsin. Kalkıp uçakta ya da otobüste oynama, git yazlığında tak oyna falan gibi :) O durumda pili kenara koy zaten, direk fişe bağlı takıl kafana göre :)
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TheUnforqiven 8 yıl
Firaristt
Tatile neden gidilir? Kafa dinlemeye, dinlenmeye, rahatlamaya. Oyun.oynamaya değil. Oyunlardayken 1saat pil.ömrü var ki o.kadar süre çoğu kişiye yetmeyecektir eminim. Bu sene ayarlardan kismaya başliyorsak 2sene sonra yetmeyecek... 3.5kg ve cayir cayir sicak notebookta oyun oynamak.için ya masaya koymak yada sağlam bir.soğutucu almak.gerekir. %95 prize takili.kullanilacaktir bu tür bir notebook. Ee hani notebook? Ihtiyaci olan.için iyi olabilir ama benim.gibiler için seçenekler arasina girmesi bile.zor oluyor...

çok doğru zaten notebook temel itibari ile oyun için üretilmemiş bir cihaz genellikle taşınabilir olması ve pratik olmasından dolayı eee durum böyleyken canavar bir masaüstü dizmek varken aynı paraya neden gidip beni tatmin etmeyen birşeye para vereyim ki :)
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aslanemre58 8 yıl
Arkadaşlar zaten bu tür cihazlar desktop replacement olarak geçiyor.Yani öyle taşımaya elverişli cihazlar değil.Arkadaşlarınızın evlerine gittiğinizde,LAN partileri falan olduğunda işe yarıyor.Sadece tatile gidince değil mesela evin içinde odanız sıcak oluyor, klimalı odaya geçmek istediniz, hemen alın iki kablosunu geçin o odaya.Pil ömrüne boşuna takılmayın zaten notebooklar pilde tam kapasite olarak çalışmazlar.

Isınma konusuna gelelim.Bu tür cihazlarda güçlü bir soğutma sistemi bulunur yani diğer normal notebooklar kadar ısınır ama daha çok iş yaparlar.Ses sistemi olarak gayet tatmin edicilerdir.Bang Olufsen,Beats,Dynaudio gibi markalar bu işi çok iyi yapar.8 senedir notebook kullanıyorum ve iyi ki kurtulmuşum diyorum o kablo mezarlığından.Şimdi 2 kablodan başka birşey yok.Ayrıca bir zamanlar kulaklarımı tırmalayan o berbat fan sesleri de yok

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Firaristt 8 yıl
Tatile neden gidilir? Kafa dinlemeye, dinlenmeye, rahatlamaya. Oyun.oynamaya değil. Oyunlardayken 1saat pil.ömrü var ki o.kadar süre çoğu kişiye yetmeyecektir eminim. Bu sene ayarlardan kismaya başliyorsak 2sene sonra yetmeyecek... 3.5kg ve cayir cayir sicak notebookta oyun oynamak.için ya masaya koymak yada sağlam bir.soğutucu almak.gerekir. %95 prize takili.kullanilacaktir bu tür bir notebook. Ee hani notebook? Ihtiyaci olan.için iyi olabilir ama benim.gibiler için seçenekler arasina girmesi bile.zor oluyor...
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Python 8 yıl
Notebookta sadece oyun için alınması mantıksız gibi pil süresi oyunda max 1 saat gidecektir,nezamanki bu çita 3 4 5 saati bulur işte ozaman oyun için notebook alınabilir diye düşünüyorum insan evinde kucagında yatagında orda burda prizi uzatarak kullanamaz agırlıgı + extra ısısıda cabası evimde alıp masamda bunu tuttuktan sonra ne anlamı var bu işin o yüzden bunlarıda düşünerek ona göre almak lazım
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TheUnforqiven 8 yıl
aslanemre58
TheUnforqiven görüşüne saygılıyım ama yinede benim gözümde değmiyor ya laptoba masaüstü benim için biçilmiş kaftan o kadar para verip full hd full detay oynayamıcaksam ne yapayım diye düşünürüm ben :)
Bu cihaz tüm oyunları rahat Full HD oynatır

full hd oynatır ama extreme configürasyonda oynatamaz tüm oyunları. metro2033 vs tarzı demek istiyorum(her ne kadar optimisyon özürlüsü oyunlarda olsa)
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emrebo 8 yıl TheUnforqiven
TheUnforqiven

aslanemre58

TheUnforqiven görüşüne saygılıyım ama yinede benim gözümde değmiyor ya laptoba masaüstü benim için biçilmiş kaftan o kadar para verip full hd full detay oynayamıcaksam ne yapayım diye düşünürüm ben :)
Bu cihaz tüm oyunları rahat Full HD oynatır


full hd oynatır ama extreme configürasyonda oynatamaz tüm oyunları. metro2033 vs tarzı demek istiyorum(her ne kadar optimisyon özürlüsü oyunlarda olsa)


Hocam Full HD extreme olmasın, bir altı Veryi high oynatın.Yine high'dan iyi bir şekilde oynatmış oluyor.Ayrıca her yere taşınmasıda cabası
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TheUnforqiven 8 yıl
görüşüne saygılıyım ama yinede benim gözümde değmiyor ya laptoba masaüstü benim için biçilmiş kaftan o kadar para verip full hd full detay oynayamıcaksam ne yapayım diye düşünürüm ben :)
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aslanemre58 8 yıl

TheUnforqiven

görüşüne saygılıyım ama yinede benim gözümde değmiyor ya laptoba masaüstü benim için biçilmiş kaftan o kadar para verip full hd full detay oynayamıcaksam ne yapayım diye düşünürüm ben :)


Bu cihaz tüm oyunları rahat Full HD oynatır
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TheUnforqiven 8 yıl
emrebo
DH Misafiri insan neden oyun için laptop alır ki en iyisini alsan dahi o paraya 10 kat daha iyi masaüstü dizebiliyorsun en azından ısınma ve fps düşüklüğü sorunu olmuyor. arkadaşım asus 3d model almıştı laptopda oyun oynayamıyor suan ısınmadan :) yani oyun için laptop hikaye! o paraya 6870 cf diz 4 ram at işlemcide yeni nesil i5 at mesela 10 kat performans fazlaaaaa.
Ama işte bu seferde evden başka hiç bir yerde oynayamayacaksın oyunu.Hamal gibi taşınmaz nede olsa koskoca kasa her yere. İşte insanlar biraz aç gözlü.Sürekli full ayarlarda oynayama çalışıyorlar.Şu laptop 1920x1080 full olmasada yüksek detaillerde her oyunu oynatır ve gayet tatminde eder insanı.Her yere taşınmasıda gerçekten çok avantajlı oluyor.İster misafirlikte oyna,ister sokakta parkta oyna,ister tuvalette oyna...

iyi diyorsun hoş diyorsun ama belli bir süre sonra laptop ısınacak sogutucu alacaksın fps oyunları için mouse alacaksın belki ses sistemi yetmicek hoparlör alacaksın yani enin sonunda masaüstü kadar zahmete katlanacaksın. oyun için alıcaksan laptope verilen paraya yazıktır.
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emrebo 8 yıl

TheUnforqiven

emrebo

DH Misafiri insan neden oyun için laptop alır ki en iyisini alsan dahi o paraya 10 kat daha iyi masaüstü dizebiliyorsun en azından ısınma ve fps düşüklüğü sorunu olmuyor. arkadaşım asus 3d model almıştı laptopda oyun oynayamıyor suan ısınmadan :) yani oyun için laptop hikaye! o paraya 6870 cf diz 4 ram at işlemcide yeni nesil i5 at mesela 10 kat performans fazlaaaaa.
Ama işte bu seferde evden başka hiç bir yerde oynayamayacaksın oyunu.Hamal gibi taşınmaz nede olsa koskoca kasa her yere. İşte insanlar biraz aç gözlü.Sürekli full ayarlarda oynayama çalışıyorlar.Şu laptop 1920x1080 full olmasada yüksek detaillerde her oyunu oynatır ve gayet tatminde eder insanı.Her yere taşınmasıda gerçekten çok avantajlı oluyor.İster misafirlikte oyna,ister sokakta parkta oyna,ister tuvalette oyna...



iyi diyorsun hoş diyorsun ama belli bir süre sonra laptop ısınacak sogutucu alacaksın fps oyunları için mouse alacaksın belki ses sistemi yetmicek hoparlör alacaksın yani enin sonunda masaüstü kadar zahmete katlanacaksın. oyun için alıcaksan laptope verilen paraya yazıktır.


Hoparlör durumu saçma bence hocam,kulaklık takar rahatça kullanırsınız.Mouse konusuna gelince usb mouseler ne kadarki, ortalama 15-20 TL lik bir şey yeter.Bir tek ısınma problemi var, ondada belirli zamanda(2-3 ayda bir) temizleyeceksiniz yada söylediğiniz gibi soğutucu alıcaksınız
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DH Misafiri 8 yıl
insan neden oyun için laptop alır ki en iyisini alsan dahi o paraya 10 kat daha iyi masaüstü dizebiliyorsun en azından ısınma ve fps düşüklüğü sorunu olmuyor. arkadaşım asus 3d model almıştı laptopda oyun oynayamıyor suan ısınmadan :) yani oyun için laptop hikaye! o paraya 6870 cf diz 4 ram at işlemcide yeni nesil i5 at mesela 10 kat performans fazlaaaaa.
1 Yanıt Yanıtla
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emrebo 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

insan neden oyun için laptop alır ki en iyisini alsan dahi o paraya 10 kat daha iyi masaüstü dizebiliyorsun en azından ısınma ve fps düşüklüğü sorunu olmuyor. arkadaşım asus 3d model almıştı laptopda oyun oynayamıyor suan ısınmadan :) yani oyun için laptop hikaye! o paraya 6870 cf diz 4 ram at işlemcide yeni nesil i5 at mesela 10 kat performans fazlaaaaa.


Ama işte bu seferde evden başka hiç bir yerde oynayamayacaksın oyunu.Hamal gibi taşınmaz nede olsa koskoca kasa her yere.

İşte insanlar biraz aç gözlü.Sürekli full ayarlarda oynayama çalışıyorlar.Şu laptop 1920x1080 full olmasada yüksek detaillerde her oyunu oynatır ve gayet tatminde eder insanı.Her yere taşınmasıda gerçekten çok avantajlı oluyor.İster misafirlikte oyna,ister sokakta parkta oyna,ister tuvalette oyna...
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