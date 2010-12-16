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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'ın Radeon HD 6900 serisi ekran kartları, 3DMark 11 Advanced Edition ile sunuluyorlar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,4b
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5
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. AMD'nin referans tasarımını baz alan MSI Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970, diğer üreticilerin benzer modellerinden farklı olarak, kutu içeriğinde Futuremark'ın yeni test uygulaması 3DMark 11'in 20 dolar değerindeki Advanced sürümünü de getiriyor.

Cayman Pro GPU'sundan güç alan MSI Radeon HD 6950, 800MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1408x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Cayman XT GPU'sundan güç alan MSI Radeon HD 6970 ise 880MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 1536x paralel işlem birimiyle geliyor ve yük altında 250 Watt güç tüketiyor.

MSI'ın Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri Avrupa'da, sırasıyla 290 Avro ve 365 Avro seviyesinden satışa sunuluyorlar.


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ozkan_tpc 8 yıl
Dünden beri beklenen inceleme videosu hala gelmedi, neden acaba merak ettim. Hep burdan ilk olarak takip ederdim, bu sefer başka sitelerden öğrendim mecburen.
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ghost recon advanced 8 yıl
msı yın kartları asus kadar pahalı oluyor bari birazda kutu içeriği zengin olsa bir kaç oyun v.s.
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Batuist 8 yıl
bir kere kartı test edersin olur biter sanki oyun veriyorlarmış gibi lanse ediyorlar.. adam gibi oyun versinler daha iyi..
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xtyper 8 yıl

Batuist

bir kere kartı test edersin olur biter sanki oyun veriyorlarmış gibi lanse ediyorlar.. adam gibi oyun versinler daha iyi..


aynen öyle. 3d mark yerine yeni bi oyun tercih sebebi olacaktır
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Zeytinbey 8 yıl
MSI'dan özel tasarım kartlar bekliyoruz...
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