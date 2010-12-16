MSI'ın Radeon HD 6900 serisi ekran kartları, 3DMark 11 Advanced Edition ile sunuluyorlar

Önde gelen donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. AMD'nin referans tasarımını baz alan MSI Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970, diğer üreticilerin benzer modellerinden farklı olarak, kutu içeriğinde Futuremark'ın yeni test uygulaması 3DMark 11'in 20 dolar değerindeki Advanced sürümünü de getiriyor.

Cayman Pro GPU'sundan güç alan MSI Radeon HD 6950, 800MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1408x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Cayman XT GPU'sundan güç alan MSI Radeon HD 6970 ise 880MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, 1536x paralel işlem birimiyle geliyor ve yük altında 250 Watt güç tüketiyor.

MSI'ın Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970 modelleri Avrupa'da, sırasıyla 290 Avro ve 365 Avro seviyesinden satışa sunuluyorlar.