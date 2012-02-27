MWC 2012 : ASUS'tan bütçe dostu Transformer Pad 300 tablet modeli

ASUS'un Padfone akıllı telefonu ve Infinity serisi üst seviye tabletlerinden sonra daha uygun fiyata sahip olacağı belirtilen Transformer Pad 300 modeli de resmi olarak tanıtıldı.

Transformer Pad 300 modeli 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlüğe sahip IPS ekran, 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, f/2.2 diyafram aralıklı 8MP arka/2MP ön kamera, HDMI çıkışı, 16GB depolama kapasitesi, microSD slotu, opsiyonel LTE bağlantısı, 10 saate kadar kullanım süresi, klavye docku ile 15 saat ek kullanım süresi özellikleri sunuyor.

Bu haliyle Transformer Prime modelinin biraz kırpılmış versiyonu diyebiliriz. ASUS'un tablet serisinin birden fazla renk seçeneğine sahip tek modeli Transformer Pad 300 olacak. Beyaz, kırmızı ve mavi versiyonları kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Transformer Pad 300 WiFi modelinin 399$ seviyesinde olacağı belirtiliyor. Yılın ikinci çeyreğinde ise piyasaya sürülecek.