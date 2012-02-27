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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2012 : ASUS'tan bütçe dostu Transformer Pad 300 tablet modeli

7 yıl
2,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un Padfone akıllı telefonu ve Infinity serisi üst seviye tabletlerinden sonra daha uygun fiyata sahip olacağı belirtilen Transformer Pad 300 modeli de resmi olarak tanıtıldı.
Transformer Pad 300 modeli 10.1 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlüğe sahip IPS ekran, 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, f/2.2 diyafram aralıklı 8MP arka/2MP ön kamera, HDMI çıkışı, 16GB depolama kapasitesi, microSD slotu, opsiyonel LTE bağlantısı, 10 saate kadar kullanım süresi, klavye docku ile 15 saat ek kullanım süresi özellikleri sunuyor.
Bu haliyle Transformer Prime modelinin biraz kırpılmış versiyonu diyebiliriz. ASUS'un tablet serisinin birden fazla renk seçeneğine sahip tek modeli Transformer Pad 300 olacak. Beyaz, kırmızı ve mavi versiyonları kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Transformer Pad 300 WiFi modelinin 399$ seviyesinde olacağı belirtiliyor. Yılın ikinci çeyreğinde ise piyasaya sürülecek.

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RehgarEarthfury 7 yıl
Güzel ama biraz arada kalmış.Tablet gibi kullanan biri, klavyeyi yanında taşımaz bile gibi geliyor bana.
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fashionmann 7 yıl
OLDUKÇA BAŞARILI..
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yunus88 7 yıl
Asus yanlis yapiyor sanki.Bir anda ozellikleri benzer urunler sundu.Tuketicinin aklini karistirabilir.Bkz:HTC
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MustafaNr 7 yıl
artcraft 35 Kafan Mı Güzel Her Haberde Kınıyon Şu Siteyi Begenmiyosan Girme Sana Zorla Gir Diyen Yok Siteye (Tablet Güzel Eger KDV Veb Fiyatlardan Fazla Etkilenmesse Çok Satılabilir)
1 Yanıt Yanıtla
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artcraft35 7 yıl MustafaNr
MsTF_11

artcraft 35 Kafan Mı Güzel Her Haberde Kınıyon Şu Siteyi Begenmiyosan Girme Sana Zorla Gir Diyen Yok Siteye (Tablet Güzel Eger KDV Veb Fiyatlardan Fazla Etkilenmesse Çok Satılabilir)

ne zaman kınadığımı gördün acaba? şu yazdığım da kınama değil eleştiridir. eleştiri olmazsa hiçbir şey daha iyiye gidemez
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zerocontrol 7 yıl
400$ böyle bir cihaz için uygun bir fiyat bence
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artcraft35 7 yıl
şu markaya özel yaptığınız sayfaları bırakın artık lütfen hiç güzel değil
1- en son yorum en üstte duruyor
2- oy ver butonu yok
3- alıntı butonu yok
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darknesss45 7 yıl
Bunun neresi alt sınıf ?
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E_Aydin35 7 yıl
Şu aralar ilk defa fiyatı açıklanmış bir ürün görüyorum bence f/p bakımından iyi bir sistem hele Asus yapmışsa kaliteden geçilmez..
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