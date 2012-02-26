MWC 2012 : Huawei'nin 4 çekirdekli K3 işlemcisini taşıyan tableti MediaPad 10 FHD





Huawei'nin büyük ilgi toplayan Huawei Ascend D quad ve quad XL modellerinde kullandığı 4 çekirdekli K3 işlemcisi şüphesiz bu yılın en çok ses getirecek hamlelerinden birisi olacak.

Samsung, TI, NVIDIA ve Qualcomm firmalarının 4 çekirdekli işlemciler üzerindeki çalışmaları zaman zaman teknoloji gündemini meşgul ediyor. Ancak Huawei'nin yeni 4 çekirdeklisi ile ilgili kısa süre önce detaylar paylaşıldı ve dünyanın en hızlı mobil işlemcisi olarak MWC 2012 fuarında yerini aldı.

K3 işlemcisi ile ilgili fazla bilgi açıklanmadı. 1.2GHz-1.5GHz hızlarında çalışan 4 adet ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan çekirdek ve devreye entegre 16 işlem çekirdeğine sahip grafik birimi ile Huawei, K3 işlemcisinin piyasadaki en düşük ısıl performansa sahip işlemci olduğunu belirtiyor.

Huawei fuarda yeni işlemcisinin Eee Pad Transformer ve Galaxy Nexus modelleriyle birlikte girdiği benchmark testlerinden de açık ara önde çıktığını ifade ediyor.

K3 işlemcisi enerji verimliliği açısından da oldukça iddialı. Huawei'nin geliştirdiği güç yönetim sistemi ile yüzde 30 enerji tasarrufu sağlarken, en yüksek veya en düşük sıcaklıklarda uygulama işleme konusunda da yüzde 50'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.

Huawei yeni işlemcisini kullanmak isteyen cihaz üreticilerine de kapıyı ardına kadar açıyor.

Huawei'nin K3 işlemcisini akıllı telefonlarının haricinde yeni MediaPad 10 FHD tableti de kullanıyor. Resmi bir lansman yapılmayan tabletin fotoğraflarını The Verge sitesi internette paylaştı.

MediaPad 10 FHD tableti en hızlı işlemcisinin yanında 10 inçlik 1920 x 1200 çözünürlükteki ekranı ile de ön plana çıkıyor. 8MP kamera, 1080p video kaydı, 8.8mm incelik ve Android 4.0 işletim sistemi taşıyan MediaPad 10 FHD modeli bahar aylarında global olarak tüketici ile buluşacak.