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MWC 2012 : Huawei'nin 4 çekirdekli K3 işlemcisini taşıyan tableti MediaPad 10 FHD

7 yıl
3,9b
1
32
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2012 : Huawei'nin 4 çekirdekli K3 işlemcisini taşıyan tableti MediaPad 10 FHD
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Huawei'nin büyük ilgi toplayan Huawei Ascend D quad ve quad XL modellerinde kullandığı 4 çekirdekli K3 işlemcisi şüphesiz bu yılın en çok ses getirecek hamlelerinden birisi olacak.
Samsung, TI, NVIDIA ve Qualcomm firmalarının 4 çekirdekli işlemciler üzerindeki çalışmaları zaman zaman teknoloji gündemini meşgul ediyor. Ancak Huawei'nin yeni 4 çekirdeklisi ile ilgili kısa süre önce detaylar paylaşıldı ve dünyanın en hızlı mobil işlemcisi olarak MWC 2012 fuarında yerini aldı.
K3 işlemcisi ile ilgili fazla bilgi açıklanmadı. 1.2GHz-1.5GHz hızlarında çalışan 4 adet ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan çekirdek ve devreye entegre 16 işlem çekirdeğine sahip grafik birimi ile Huawei, K3 işlemcisinin piyasadaki en düşük ısıl performansa sahip işlemci olduğunu belirtiyor.
Huawei fuarda yeni işlemcisinin Eee Pad Transformer ve Galaxy Nexus modelleriyle birlikte girdiği benchmark testlerinden de açık ara önde çıktığını ifade ediyor.
K3 işlemcisi enerji verimliliği açısından da oldukça iddialı. Huawei'nin geliştirdiği güç yönetim sistemi ile yüzde 30 enerji tasarrufu sağlarken, en yüksek veya en düşük sıcaklıklarda uygulama işleme konusunda da yüzde 50'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.
Huawei yeni işlemcisini kullanmak isteyen cihaz üreticilerine de kapıyı ardına kadar açıyor.
Huawei'nin K3 işlemcisini akıllı telefonlarının haricinde yeni MediaPad 10 FHD tableti de kullanıyor. Resmi bir lansman yapılmayan tabletin fotoğraflarını The Verge sitesi internette paylaştı.
MediaPad 10 FHD tableti en hızlı işlemcisinin yanında 10 inçlik 1920 x 1200 çözünürlükteki ekranı ile de ön plana çıkıyor. 8MP kamera, 1080p video kaydı, 8.8mm incelik ve Android 4.0 işletim sistemi taşıyan MediaPad 10 FHD modeli bahar aylarında global olarak tüketici ile buluşacak.

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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
salvation11
üçüncü yourumda benden hahhahahah

"you're an inspiration for birth-control."
diye bir laf var..
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muxi64 7 yıl
slm arkadaslar neyi tartisiyorsunuz yaw ?
Huawei dediginiz marka istanbul rayli sistemin digitall isletmesini yapiyor !!!
kime ne anlatiyorsunuz dandiik bir isimden bahis eder gisiniz !!!
1 Yanıt Yanıtla
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Pulstar 7 yıl muxi64
muxi64

slm arkadaslar neyi tartisiyorsunuz yaw ?
Huawei dediginiz marka istanbul rayli sistemin digitall isletmesini yapiyor !!!
kime ne anlatiyorsunuz dandiik bir isimden bahis eder gisiniz !!!

Yoo Huawei'nin nasıl bir marka olduğunu biliyorum.

Benim demek istediğim Huawei'ye (ismi ele verdiğinden) Çin Malı diye dudak bükenler HTC'nin Çin malı olduğunu atlıyorlar.

Kendini ele vermeyen ismine ve üzerindeki Çin'in süslenmiş hali Made in Taiwan yazısına kapılıp onun bir Çin Malı olduğunu kabul etmiyorlar. Buradan sonrasını yukarıda yazdım zaten.

Ayrıca bir IDEOS X5 kullanıcısıyım, Türkiye'deki ilk kullanıcılarındanım ve aldığıma pişman değilim.
Bir daha alır mıyım?
Bu Huawei'nin IDEOS X5'teki hatalarından (donanım/yazılım) ne kadar ders aldığına ve uygun fiyat (HTC veya Samsung'daki muadil modele göre %25-30 ucuz) durumunu korumasına bağlı.

Zira Huawei'de şu an için bir HTC ve Samsung'un yarısı kadar destek yok; hem firmadan orijinal güncelleme hem de kullanıcı topluluğu desteği bakımından.
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shaq t 7 yıl
Burada yazılmamış ama ram 2gb
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sertacarslan 7 yıl
Kim test etti? Dünyanın en hızlısı olduğuna kim karar verdi?
Şaka gibi...
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gkngndcll 7 yıl
Yakında Türkiyede satışa girecek heralde, hürriyet gazetesine reklam verdiklerine göre....

hurriyet.com.tr/...
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artcraft35 7 yıl
Pardus Linux
Adamlar şaka maka çoşmuşlar, artık fason üretimden yaptıkları çıkarımlarla foson üretim yaptıkları firmların bile önünde yer alan teknolojiler geliştirmeye başladılar en önemliside bunu onca dev şirketin arasında ilk olarak yapmaları vallahi helal olsun bu gidişle Çin malı kötüdür izlenimi tam tersine dönecek anlaşılan en önemli nokta fiyatı tabiki eğer rekabetçi bir fiyatla girerse Huaweii kimse tutamaz piyasayı kavururlar...

çiz malı kötüdür izlenimi mi? çok saçma şuanda piyasadaki dev firmalara bak hepsinin çinde üretim merkezleri vardır. hiç başınıza gelmemiş herhalde gidip kaliteli güveni yaratmış bir markadan bir cihaz alırsınız kutusunu açarsınız bakarsınız sağında solunda köşesinde bir yerde "made in china" yazısını görürsünüz. sizin kötü diye tabir ettiğiniz mallar markası dahi olmayan, merdiven altı, herşeyinden çalarak üretilen, hirbir onayı sertifikası garantisi olmayan mallardır. adamlar telefon yapmış arkasına da 8mp yazmışlar lakin kamerayı açıp baktığında çektiği fotoğrafın maksimum çözünürlüğü 320*240
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Pardus Linux 7 yıl artcraft35
artcraft35
Pardus Linux
Adamlar şaka maka çoşmuşlar, artık fason üretimden yaptıkları çıkarımlarla foson üretim yaptıkları firmların bile önünde yer alan teknolojiler geliştirmeye başladılar en önemliside bunu onca dev şirketin arasında ilk olarak yapmaları vallahi helal olsun bu gidişle Çin malı kötüdür izlenimi tam tersine dönecek anlaşılan en önemli nokta fiyatı tabiki eğer rekabetçi bir fiyatla girerse Huaweii kimse tutamaz piyasayı kavururlar...

çiz malı kötüdür izlenimi mi? çok saçma şuanda piyasadaki dev firmalara bak hepsinin çinde üretim merkezleri vardır. hiç başınıza gelmemiş herhalde gidip kaliteli güveni yaratmış bir markadan bir cihaz alırsınız kutusunu açarsınız bakarsınız sağında solunda köşesinde bir yerde "made in china" yazısını görürsünüz. sizin kötü diye tabir ettiğiniz mallar markası dahi olmayan, merdiven altı, herşeyinden çalarak üretilen, hirbir onayı sertifikası garantisi olmayan mallardır. adamlar telefon yapmış arkasına da 8mp yazmışlar lakin kamerayı açıp baktığında çektiği fotoğrafın maksimum çözünürlüğü 320*240

Ben zaten Çin'in yerel üreticilerinden bahsediyorum siz gelmişsiniz bana Samsung, LG, Sony gibi markalarında orada üretim yaptigindan bahsediyorsunuz bunun nedeni is gucunun ucuz olmasi yoksa Samsung vs. gibi firmalar kendi teknolojilerini ve kaliteli malzemelerini kullaniyor is gucu ucuz oldugundan Çin'de uretim yaptigindan da Madein China yaziyor. Ama Huawei oyle degil tamamen yerli Cin ureticisi tabi %100 Cin mali ve kaliteli olursa kotu imaj silinecektir bu cok normal...
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JohnLord 7 yıl
Fiyati ne olursa olsun gelsin pc yi satip alcam
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alpa07 7 yıl
gerçekten iyiymiş
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Esposito Bandolero 7 yıl
umarım 700 tl den falan satılırda alırız
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Pulstar 7 yıl Esposito Bandolero
Esposito Bandolero

umarım 700 tl den falan satılırda alırız

Aslında bundan bir de 3G'siz üretmeleri gerekir.

Malum, o zaman ÖİV'den muaf olur.

Benim gibi (sadece tablet PC özelliği lazım olanlar) kullanıcılar için de ideal olur.
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E_Aydin35 7 yıl
Full HD ha çok iyi, değerlerde tabletde Huawei peş peşe çok iyi ataklar yapıyor doğrusu belki bu sektörde tek amacı tek isim tek güç olmak bilinmez, herkezin amacı o da bakalım neler olucak fırtınalı günler bekliyor biz kullanıcıları:)
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createemir 7 yıl
Eğer yanlış anlamadıysam 1920x1200p çözünürlüğü var. Aklıma direk iPad 3 geldi.
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haymatloshan 7 yıl
Huawei gerçekten sağlam geliyor,beğendim gerçekten.
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vipergts 7 yıl
"Eee Pad Transformer ve Galaxy Nexus modelleriyle birlikte girdiği benchmark testlerinden de açık ara önde çıktığını ifade ediyor."

2 alettende çözünürlük olarak çok yüksek buna rağmen onlardan daha yüksek performans veriyorsa bu yıl gerçekten çok güzel olucaktır. yarına galaxy s2 alacakım vazgeçtim :)
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