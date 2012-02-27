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MWC 2012 : Samsung'un ilk sürprizi kamera sensörü oldu

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Barselona'da devam eden MWC 2012 fuarında Samsung henüz beklenen modelleri ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak yeni sensör teknolojisini de görücüye çıkardı.
Bu yıl 4 çekirdekli işlemcilerin yanında yeni kamera sensörü teknolojileri de oldukça çok konuşulacak gibi görünüyor.
HTC'nin ardından Samsung da telefon kamerası konusunda çalışmalarını tanıttı. Samsung'un yeni telefon kamerası sensörü 8MP çözünürlüğünde ve model numarası S5K3H7 olarak belirlenmiş. 1.4 mikrometre çapında CMOS sensörü arka aydınlatma BSI teknolojisine sahip ve loş ortamlarda bile daha iyi fotoğraf kalitesi yakalayabiliyor. Bu açıdan iPhone 4/4S ve HTC'nin yeni imajlama teknolojisine oldukça benziyor.
Sensör sıfır deklanşör gecikmesi ve saniyede 30 kare hızında 1080p video kaydına da imkan veriyor.
Sensörler önümüzdeki birkaç ay içerisinde hacimli üretime başlayacak. Ancak fuarda tanıtılacak modellerde kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor.

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mehmednaim 7 yıl en beğenilen
Son haberlerinizde, sıkça ve sanki biraz inadına "görüntüleme" yerine "imaj" veya "imajlama" gibi saçma , zorlama bir kelime kullanıyorsunuz. Lütfen kullanmayınız.
Son haberlerinizde, sıkça ve sanki biraz inadına "görüntüleme" yerine "imaj" veya "imajlama" gibi saçma , zorlama bir kelime kullanıyorsunuz. Lütfen kullanmayın...
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Tanarri 7 yıl
özkan707
insan gözu 60 kare saniyeye kadar algılayabiliyor diye biliyorum

dediğiniz doğru 60 kere den sonrasını algılayamıyoruz aynı görüntü gibi görünür bize 30fps çok rahat algılana bilir. ama 30 altına düşmeden güzel bi şekilde görüntü kaydetme olayı olursa çokda başarılı olur ve yetip artar bile
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m.t.y. 7 yıl
ben açıkcası 60 fps bekliyordum.

daha önce açıklamalar bu yöndeydi.

şaşırdım doğrusu



60 fps ideal olan kare sn oranıdır(cep telefonları için). Her ne kadar göz 24 kare sn oranını farkedemese de (düzeltme: 60 kare sn kadar fark edebiliyormuş) özellikle hareketli çekimlerde çuvallayan cep telefonu kayıtları için birebirdir(zaten algılayıcı lensler mikro boyutta ve tek sensöre sahip oldukları için ancak yüksek fps bir nebze kurtarır cihazları). Yine fotoğraf çekiminde iso değerine bağlı çekim hızı ne kadar fazla olursa hem karanlık ortamlardaki hemde hareketli çekimlerdeki kalite artar.


millet 500 fps, 1000 fps lik kameralarla çekim yapıyor, ,internetten videolarını izleyin, göreceksiniz izleyince slow motion un sihrini .

o yüzden 30 fps çok az ...
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engurlu 7 yıl m.t.y.
m.t.y.
ben açıkcası 60 fps bekliyordum.

daha önce açıklamalar bu yöndeydi.

şaşırdım doğrusu



60 fps ideal olan kare sn oranıdır(cep telefonları için). Her ne kadar göz 24 kare sn oranını farkedemese de özellikle hareketli çekimlerde çuvallayan cep telefonu kayıtları için birebirdir(zaten algılayıcı lensler mikro boyutta ve tek sensöre sahip oldukları için ancak yüksek fps bir nebze kurtarır cihazları). Yine fotoğraf çekiminde iso değerine bağlı çekim hızı ne kadar fazla olursa hem karanlık ortamlardaki hemde hareketli çekimlerdeki kalite artar.


millet 500 fps, 1000 fps lik kameralarla çekim yapıyor, ,internetten videolarını izleyin, göreceksiniz izleyince slow motion un sihrini .

o yüzden 30 fps çok az ...


720p de 60 fps olacak ..1080p de ise 30..
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E_Aydin35 7 yıl
Bunu kendi üreteceği için Smasung'a artı bir kazanç ven kalite gelir muhtemelen..Geçmiştede dediğim gibi yavaş yavaş tek isim tek güç olmay ayaklaşıyorlar bugün kamera yarın,batarya vb. tüm donanımı artık kendin eait olur bir müddet sonra diye düşünüyorum..
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wustti 7 yıl
hahaha nokia 41 mp yapmış ya :) burda millet 8 mp i hakkıyla nasıl kullanıcıya sunarım diye uğraşıyor nokia kullanıcıyı nasıl yolarım diye uğraşıyor :) ve hala nokia fanları var ne içtiyseniz ben de istiyorum :)
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özkan707 7 yıl
insan gözu 60 kare saniyeye kadar algılayabiliyor diye biliyorum
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Fukasaku 7 yıl
smunknown
60 kare/saniye video kaydi 720pde olacak denmisti, 1080p için 30 kare/saniye :)

ne gerek varki ya:) insan gözü 30 kare saniyeden fazlasını algılayamıyor zaten :)
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vidoko 7 yıl
foto için xenon flash veya ona benzer bir teknoloji sart
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Python 7 yıl
Cep telefonu hala büyük bir kısmı kamera üzerinden pazarlanıyor,yok kamera şöyle yok böyle şuan bile adam gibi kameralı sensörlü bir cep telefonu loş ortamda karanlık ortamdaki çekimleri facia gibi bunu geliştirmeleri zaten en akıllıca çözüm olacaktır.
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mehmednaim 7 yıl en beğenilen
Son haberlerinizde, sıkça ve sanki biraz inadına "görüntüleme" yerine "imaj" veya "imajlama" gibi saçma , zorlama bir kelime kullanıyorsunuz. Lütfen kullanmayınız.
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smunknown 7 yıl
60 kare/saniye video kaydi 720p'de olacak denmisti, 1080p için 30 kare/saniye :)
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