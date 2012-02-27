MWC 2012 : Samsung'un ilk sürprizi kamera sensörü oldu

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Barselona'da devam eden MWC 2012 fuarında Samsung henüz beklenen modelleri ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak yeni sensör teknolojisini de görücüye çıkardı.
Bu yıl 4 çekirdekli işlemcilerin yanında yeni kamera sensörü teknolojileri de oldukça çok konuşulacak gibi görünüyor.
HTC'nin ardından Samsung da telefon kamerası konusunda çalışmalarını tanıttı. Samsung'un yeni telefon kamerası sensörü 8MP çözünürlüğünde ve model numarası S5K3H7 olarak belirlenmiş. 1.4 mikrometre çapında CMOS sensörü arka aydınlatma BSI teknolojisine sahip ve loş ortamlarda bile daha iyi fotoğraf kalitesi yakalayabiliyor. Bu açıdan iPhone 4/4S ve HTC'nin yeni imajlama teknolojisine oldukça benziyor.
Sensör sıfır deklanşör gecikmesi ve saniyede 30 kare hızında 1080p video kaydına da imkan veriyor.
Sensörler önümüzdeki birkaç ay içerisinde hacimli üretime başlayacak. Ancak fuarda tanıtılacak modellerde kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor.
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dediğiniz doğru 60 kere den sonrasını algılayamıyoruz aynı görüntü gibi görünür bize 30fps çok rahat algılana bilir. ama 30 altına düşmeden güzel bi şekilde görüntü kaydetme olayı olursa çokda başarılı olur ve yetip artar bile
daha önce açıklamalar bu yöndeydi.
şaşırdım doğrusu
60 fps ideal olan kare sn oranıdır(cep telefonları için). Her ne kadar göz 24 kare sn oranını farkedemese de (düzeltme: 60 kare sn kadar fark edebiliyormuş) özellikle hareketli çekimlerde çuvallayan cep telefonu kayıtları için birebirdir(zaten algılayıcı lensler mikro boyutta ve tek sensöre sahip oldukları için ancak yüksek fps bir nebze kurtarır cihazları). Yine fotoğraf çekiminde iso değerine bağlı çekim hızı ne kadar fazla olursa hem karanlık ortamlardaki hemde hareketli çekimlerdeki kalite artar.
millet 500 fps, 1000 fps lik kameralarla çekim yapıyor, ,internetten videolarını izleyin, göreceksiniz izleyince slow motion un sihrini .
o yüzden 30 fps çok az ...
720p de 60 fps olacak ..1080p de ise 30..
ne gerek varki ya:) insan gözü 30 kare saniyeden fazlasını algılayamıyor zaten :)
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