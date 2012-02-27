MWC 2012 : Samsung'un ilk sürprizi kamera sensörü oldu

Barselona'da devam eden MWC 2012 fuarında Samsung henüz beklenen modelleri ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak yeni sensör teknolojisini de görücüye çıkardı.

Bu yıl 4 çekirdekli işlemcilerin yanında yeni kamera sensörü teknolojileri de oldukça çok konuşulacak gibi görünüyor.

HTC'nin ardından Samsung da telefon kamerası konusunda çalışmalarını tanıttı. Samsung'un yeni telefon kamerası sensörü 8MP çözünürlüğünde ve model numarası S5K3H7 olarak belirlenmiş. 1.4 mikrometre çapında CMOS sensörü arka aydınlatma BSI teknolojisine sahip ve loş ortamlarda bile daha iyi fotoğraf kalitesi yakalayabiliyor. Bu açıdan iPhone 4/4S ve HTC'nin yeni imajlama teknolojisine oldukça benziyor.

Sensör sıfır deklanşör gecikmesi ve saniyede 30 kare hızında 1080p video kaydına da imkan veriyor.

Sensörler önümüzdeki birkaç ay içerisinde hacimli üretime başlayacak. Ancak fuarda tanıtılacak modellerde kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor.