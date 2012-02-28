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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2012 : Toshiba'nın yeni AT270 tableti NVIDIA Tegra 3 barındırıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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AT100 ve AT200 kod adlı ve Android yüklü Thrive tabletleriyle büyük beğeni toplayan Toshiba, AT serisine bu yıl da Tegra 3 işlemci ile devam edecek.
NVIDIA'nın Tegra 3 işlemcili referans cihazlarını sergilediği standda ortaya çıkan Toshiba'nın yeni Thrive modeli yetkililerden alınan bilgiye göre 1.5GHz hızında çalışan 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 7.7 inçlik 1280 x 800 Super AMOLED ekran, Android 4.0 işletim sistemi, microSD, USB, kamera özellikleri sunuyor. İnceliği ile gündeme gelen Toshiba AT200 modeli ile benzer bir ölçüye sahip olduğu tahmin ediliyor.
Modelin görünen kod adı AT270 ancak Toshiba tarafından bugüne kadar fuarda resmi bir duyuru yapılmadı. Aynı model isimsiz olarak CES 2012 fuarında da görüntülenmişti. NVIDIA Tegra 3 işlemcili tablet modellerinin bu dönemden itibaren bolca piyasada görüleceği düşünüldüğünde Toshiba'nın da kısa süre sonra resmi bir tanıtım yapacağını söyleyebiliriz.
MWC 2012 : Toshiba'nın yeni AT270 tableti NVIDIA Tegra 3 barındırıyor
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Python 7 yıl
Batuist
tegra 3 fazla şişiriliyor gibime geliyor. tegra2de nvidia çok atıp tutmuştu ama bütün rakiplerinin gerisinde kalmıştı.. Bir tablette super amoled ekran görmek oldukça güzel. ben öncelikle bunu samsungdan görmeyi beklerdim.

Samsung hali hazırda zaten dünyanın ilk super amoled ekranlı p6800 modelli tableti var,vede satılıyor
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Batuist 7 yıl Python
Delphi Diesel

Batuist

tegra 3 fazla şişiriliyor gibime geliyor. tegra2de nvidia çok atıp tutmuştu ama bütün rakiplerinin gerisinde kalmıştı.. Bir tablette super amoled ekran görmek oldukça güzel. ben öncelikle bunu samsungdan görmeyi beklerdim.


Samsung hali hazırda zaten dünyanın ilk super amoled ekranlı p6800 modelli tableti var,vede satılıyor

hizlial.com/...

hatırlatma için saol.. fazla gündeme gelmediğinden aklımdan çıkmış olmalı..

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Stanislas Xavier 7 yıl
7.7 inç bence en ideal boyut kişiye göre değişir ama 10" bana fazla büyük geliyor.acer in 7"lik tabletini çok beğenmiştim belki kot cebine sığmasa bile ceketinizin cebinde rahatlıkla taşıyabilirsiniz.bu modelde küçük ama donanım açısından gayet iyi.
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E_Aydin35 7 yıl
O yüzden GPU'ya pek yoğunlaşamıyor Nvidia zaten adamlar bulmuş zirveyi zaten bir hatasında rakipleri alıcak onalrın yerini hata yapmamaya dikkat ediyorlar tabi bus ene dişli rakipler gelicek Nvidia'ya.:)Ayrıca Tabletde güzel o kadar çok görsel olmasada ince..
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erci501 7 yıl
cartman'in önce beğenmeyip sonra isteyipte alamadığı tablet. toshiba handybook
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sertacarslan 7 yıl
Cihaz çok güzel de, Toshiba gereksiz pahalı oluyor genelde.
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Batuist 7 yıl
tegra 3 fazla şişiriliyor gibime geliyor. tegra2de nvidia çok atıp tutmuştu ama bütün rakiplerinin gerisinde kalmıştı..
Bir tablette super amoled ekran görmek oldukça güzel. ben öncelikle bunu samsungdan görmeyi beklerdim.
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FRUEHAUF 7 yıl
Süper AMOLED moda oldu.
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createemir 7 yıl
nVidia Tegra sayesinde çok büyük kazançlar elde ediyor.
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