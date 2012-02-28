MWC 2012 : Toshiba'nın yeni AT270 tableti NVIDIA Tegra 3 barındırıyor

AT100 ve AT200 kod adlı ve Android yüklü Thrive tabletleriyle büyük beğeni toplayan Toshiba, AT serisine bu yıl da Tegra 3 işlemci ile devam edecek.

NVIDIA'nın Tegra 3 işlemcili referans cihazlarını sergilediği standda ortaya çıkan Toshiba'nın yeni Thrive modeli yetkililerden alınan bilgiye göre 1.5GHz hızında çalışan 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 7.7 inçlik 1280 x 800 Super AMOLED ekran, Android 4.0 işletim sistemi, microSD, USB, kamera özellikleri sunuyor. İnceliği ile gündeme gelen Toshiba AT200 modeli ile benzer bir ölçüye sahip olduğu tahmin ediliyor.

Modelin görünen kod adı AT270 ancak Toshiba tarafından bugüne kadar fuarda resmi bir duyuru yapılmadı. Aynı model isimsiz olarak CES 2012 fuarında da görüntülenmişti. NVIDIA Tegra 3 işlemcili tablet modellerinin bu dönemden itibaren bolca piyasada görüleceği düşünüldüğünde Toshiba'nın da kısa süre sonra resmi bir tanıtım yapacağını söyleyebiliriz.







