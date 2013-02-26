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MWC: Dünyanın en büyük telefonu Ascend Mate "Ascend P2, Ascend G510, Su geçirmez D2 ve fazlası" video inceleme

6 yıl
3,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanimhaber.com olarak Barselona'da yakın takibe aldığımız Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde Huawei standındayız. Firmanın 6.1" telefonu Mate, 5" su geçirmez Full HD telefonu Ascend D2, En hızlı telefonu P2 ve Fiyat / Performans telefonu G510'u sizler için inceledik.
 

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foz54 6 yıl en beğenilen kenan_0
kenan_0
note2 den daha büyüğü yobazlık artık

Note 3 de note2den daha büyük olucak ve insanlar mağaralarda kuyruğa girecek note3 için. Huawei note3ten birkaç ay önce çıkardığı için mi yobaz oldu
kenan_0note2 den daha büyüğü yobazlık artıkNote 3 de note2den daha büyük olucak ve insanlar mağaralarda kuyruğa girecek note3 i...
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DH Misafiri 6 yıl
DHVideo= Böyle büyük firimanın hala çinin eserlerini taşıyan telefonlar çıkarması güzel bir şey değil bu kadarda cimri olmayın artık geliştirin hangi çağdayız...
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musti198080 6 yıl
gulliver devler ülkesindeye hos geldiniz
boyle giderse 10-15 " modelleride gorecez herhalde
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Salona 6 yıl
Annem ne zamandır tepsi istiyordu...
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BayCC 6 yıl
Huawei den 2013 yılında fiyat - performans telefonu bekliyoruz.
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saltooo 6 yıl
Yakında telefonlar 7inç olucak
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HectorBarbossa 6 yıl
Vay yavrum benim 6.1'' telefon. Telefonu yanağına koyunca sağ tarafı insan göremiyor sanki. :D
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stalker(1979) 6 yıl
Erdi bey Huawei D2'nin ön tarafı için Samsung galaxy s2'ye benziyor dedi. Bunu biz söyleseydik hemen başlardı millet "ne yapsınlar üçgen mi, yuvarlak mı, altıgen mi, silindir mi vs vs mi yapsın adamlar" diye başlarlardı geyiğe. Erdi bey söyleyince sus puss oluyorlar nedense:))))
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TheLastNinja2 6 yıl
Teşekkürler, naçizane tavsiyem birkaç tane masaüstü veya şu TV programlarında kullanılan mikrofonlardan kullanmanız. Otururken elde kullanılan mikrofon pek şık gözükmüyor.
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romeo6464 6 yıl
huawei yakın geleceğin samsung'u.
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WoXeD 6 yıl
pil sorununu çözme adına ekran büyütmeye başladılar sanki.5-5.5" yanağa tutup konuşulacak adı telefon olacak bi cihaz için üst sınır bence.daha büyüğü ne şık duruyor nede işlevsel oluyor...4.5-5.5" arası ideal boyut ekran için...
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