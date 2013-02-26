MWC: Dünyanın en büyük telefonu Ascend Mate "Ascend P2, Ascend G510, Su geçirmez D2 ve fazlası" video inceleme

Donanimhaber.com olarak Barselona'da yakın takibe aldığımız Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde Huawei standındayız. Firmanın 6.1" telefonu Mate, 5" su geçirmez Full HD telefonu Ascend D2, En hızlı telefonu P2 ve Fiyat / Performans telefonu G510'u sizler için inceledik.

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