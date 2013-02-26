MWC: Dünyanın en büyük telefonu Ascend Mate "Ascend P2, Ascend G510, Su geçirmez D2 ve fazlası" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|DHVideo= Böyle büyük firimanın hala çinin eserlerini taşıyan telefonlar çıkarması güzel bir şey değil bu kadarda cimri olmayın artık geliştirin hangi çağdayız...
|gulliver devler ülkesindeye hos geldiniz boyle giderse 10-15 " modelleride gorecez herhalde
|Annem ne zamandır tepsi istiyordu...
|Huawei den 2013 yılında fiyat - performans telefonu bekliyoruz.
|Yakında telefonlar 7inç olucak
|Vay yavrum benim 6.1'' telefon. Telefonu yanağına koyunca sağ tarafı insan göremiyor sanki. :D
|Erdi bey Huawei D2'nin ön tarafı için Samsung galaxy s2'ye benziyor dedi. Bunu biz söyleseydik hemen başlardı millet "ne yapsınlar üçgen mi, yuvarlak mı, altıgen mi, silindir mi vs vs mi yapsın adamlar" diye başlarlardı geyiğe. Erdi bey söyleyince sus puss oluyorlar nedense:))))
|Teşekkürler, naçizane tavsiyem birkaç tane masaüstü veya şu TV programlarında kullanılan mikrofonlardan kullanmanız. Otururken elde kullanılan mikrofon pek şık gözükmüyor.
|huawei yakın geleceğin samsung'u.
|pil sorununu çözme adına ekran büyütmeye başladılar sanki.5-5.5" yanağa tutup konuşulacak adı telefon olacak bi cihaz için üst sınır bence.daha büyüğü ne şık duruyor nede işlevsel oluyor...4.5-5.5" arası ideal boyut ekran için...
Note 3 de note2den daha büyük olucak ve insanlar mağaralarda kuyruğa girecek note3 için. Huawei note3ten birkaç ay önce çıkardığı için mi yobaz oldu