Mac AppStore'un açılışı iWork '11 ile gerçekleşebilir

Apple'ın bir süredir beklenen ofis paket programı iWork'ün 2011 sürümü; 6 Ocak'ta açılacak olan Mac AppStore'dan satışa sunulabilir.

9to5Mac'in Apple Store çalışanlarından öğrendiğine göre, iWork'ün mevcut sürümü '09 ne rafta, ne stokta ne de gelecek ürünler arasında görünüyor. Benzer şekilde Amazon'da da iWork '09'un stoklarda görünmemesi; iWork '11'in yolda olduğu iddialarını neredeyse kesinleştirmiş oluyor. Bir süre önce de AppleInsider, Apple'ın iWork '11'i Mac AppStore'un açılışıyla birlikte satışa sunulacağını iddia etmişti.

Apple, geçtiğimiz Ekim ayında düzenlediği Back to The Mac etkinliğinde Mac OS X: Lion'ın yanı sıra Mac AppStore'u da tanıtmış ve mağazanın tanıtım görseli olarak iWork yazılımları Keynote, Pages ve Numbers'ın tek tek 19,99 dolardan satışta olduğunu da gösteren görseli yayınlamıştı.