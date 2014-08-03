Mac Mini modeli de güncellemeden nasibini alıyor





Apple'ın MacBook Air, 21 inçlik iMac ve MacBook Pro serilerinde 2014 yılı için yaptığı küçük güncellemelerden sonra 27 inçlik iMac modeli için de bir güncellemenin sözkonusu olduğu ortaya çıkmştı. Bu kez de Mac Mini modeli için bir güncelleme yolda.





Apple'ın Boot Camp yazılımı için hazırladığı destek sayfalarındaki listede farkedilen Mac Mini modeli Mid 2014 tanımlamasını kazanmış. Bu da kısa süre içerisinde bir güncellemenin yapılacağını gösteriyor.





Destek sayfasında bir yazım yanlışlığı olduğu ihtimali olsa da 2014 yılına ait 27 inçlik iMac modeli de aynı sayfadaki listede görülmüştü. Bu bakımdan listenin doğruluk payının yüksek olduğu belirtiliyor.





Mac Mini ve Mac Mini Server modelleri 2012 sonlarından bu yana herhangi bir güncelleme almamıştı ve Apple'ın güncelleme almayan tek ürünü olma özelliğini koruyordu.





Mac Mini ile ilgili ne tür bir güncelleme olacağı bilinmiyor. Ancak diğer ürünler mevcut Haswell mimarisini değiştirmedi ve RAM seviyelerinde bazı iyileştirmeler yapıldı. Bu bakımdan Mac Mini için güncelleme büyük bir değişim sayılıyor. Apple muhtemelen 27 inçlik iMac ve Mac Mini modellerini aynı zaman diliminde güncelleyecek.

http://www.ubergizmo.com/2014/07/mac-mini-2014-model-referenced-in-apple-support-document/?utm_source=mobilerepublic