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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac Mini modeli de güncellemeden nasibini alıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Mac Mini modeli de güncellemeden nasibini alıyor

Apple'ın MacBook Air, 21 inçlik iMac ve MacBook Pro serilerinde 2014 yılı için yaptığı küçük güncellemelerden sonra 27 inçlik iMac modeli için de bir güncellemenin sözkonusu olduğu ortaya çıkmştı. Bu kez de Mac Mini modeli için bir güncelleme yolda. 

Apple'ın Boot Camp yazılımı için hazırladığı destek sayfalarındaki listede farkedilen Mac Mini modeli Mid 2014 tanımlamasını kazanmış. Bu da kısa süre içerisinde bir güncellemenin yapılacağını gösteriyor. 

Destek sayfasında bir yazım yanlışlığı olduğu ihtimali olsa da 2014 yılına ait 27 inçlik iMac modeli de aynı sayfadaki listede görülmüştü. Bu bakımdan listenin doğruluk payının yüksek olduğu belirtiliyor. 

Mac Mini ve Mac Mini Server modelleri 2012 sonlarından bu yana herhangi bir güncelleme almamıştı ve Apple'ın güncelleme almayan tek ürünü olma özelliğini koruyordu. 

Mac Mini ile ilgili ne tür bir güncelleme olacağı bilinmiyor. Ancak diğer ürünler mevcut Haswell mimarisini değiştirmedi ve RAM seviyelerinde bazı iyileştirmeler yapıldı. Bu bakımdan Mac Mini için güncelleme büyük bir değişim sayılıyor. Apple muhtemelen 27 inçlik iMac ve Mac Mini modellerini aynı zaman diliminde güncelleyecek.  

http://www.ubergizmo.com/2014/07/mac-mini-2014-model-referenced-in-apple-support-document/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yoney 5 yıl
Bu haber ilk çıktığı geçen haftadan beri heyecanla bekliyorum :D Mac Mini gerçekten güzel bir cihaz, umarım bir an önce yenilenir. Iris Graphics ve SSD bayağı iyi bilgisayar yapacaktır Mini'yi.
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l3ittersweet 5 yıl
büyük ihtimalle giriş seviyesi donanım şu şekilde olacak :
2.6 GHz çift çekirdekli Intel Core i5
3.1 GHz'e kadar Turbo Boost
8 GB 1600 MHz bellek
128 GB PCIe tabanlı flash depolama1
Intel Iris Graphics
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egeesin 5 yıl
Gerçekten de beklenilen bir üründü. Intel Iris Pro veya Iris gelirse en azından beterinden kurtuluruz.
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XtremeTechLover 5 yıl
Fiyati gercekten uygun olsaydi, tam tv altina konulacak bilgisayar olurdu ama nerdeee...
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egeesin 5 yıl XtremeTechLover
XtremeTechLover
Fiyati gercekten uygun olsaydi, tam tv altina konulacak bilgisayar olurdu ama nerdeee...

İronik olarak en ucuz Mac ürünlerinden biri Mac Mini.
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