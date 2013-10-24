Mac Pro Aralık ayında satışa çıkıyor





Apple'ın en güçlü ürünü konumunda olan ve genelde profesyoneller tarafından tercih edilen Mac Pro, ilginç silindirik tasarımı ile ilk kez Haziran ayında boy göstermişti. Model önceki günkü iPad etkinliğinde resmen lanse edildi.





Mac Pro modelinin bileşenleri Uzak Doğulu tedarik zincirlerinden elde ediliyor olsa da ürün ABD'de birleştiriliyor. Apple'ın daha fazla Mac ürününü ABD'de birleştirmeyi planladığı bir süredir dile getirilmekteydi.





Mac Pro baz modelinde 3.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Xeon işlemci kullanılıyor. Turbo Boost ile hız 3.9GHz seviyesine çıkabiliyor. Üründe iki adet FirePro D300 grafik kartı ter alırken, 12GB RAM yanında 256GB SSD bulunuyor. Baz modelin fiyatı 3000$ ve Aralık ayında satışa sunulacak.





3.5GHz saat hızında çalışan 6 çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, çift 3GB video bellekli FirePro D500 grafik birimi, 16GB RAM ve 256GB PCIe tabanlı SSD konfigürasyonu ise 4000$ fiyat etiketine sahip. Cihaz FirePro D700 grafik birimi, 12 çekirdekli Xeon E işlemci, 64GB DRAM ve 1TB SSD'ye kadar yükseltilebiliyor.





Yeni Mac Pro, PCIe tabanlı flash depolama birimi ile 1.2GBps'e kadar okuma hızları sunabiliyor. 1866MHz hızında çalışan ECC DDR3 RAM ve 4 kanal kontrolcüsü ile bant genişliği 60GBPS'e kadar çıkıyor. Böylece Mac Pro tam çözünürlükte 4K videoları akıcı bir şekilde düzenlenebiliyor ve izlenebiliyor. Cihazda 6 adet Thunderbolt 2 girişi bulunuyor.





Cihaz Mac Mini kadar sessiz çalışıyor ve önceki nesle göre yüzde 70 daha az enerji harcıyor. Böylece daha az karbon salınımına neden oluyor.