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Mac Pro Aralık ayında satışa çıkıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
7,4b
1
65
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Mac Pro Aralık ayında satışa çıkıyor

Apple'ın en güçlü ürünü konumunda olan ve genelde profesyoneller tarafından tercih edilen Mac Pro, ilginç silindirik tasarımı ile ilk kez Haziran ayında boy göstermişti. Model önceki günkü iPad etkinliğinde resmen lanse edildi.

Mac Pro modelinin bileşenleri Uzak Doğulu tedarik zincirlerinden elde ediliyor olsa da ürün ABD'de birleştiriliyor. Apple'ın daha fazla Mac ürününü ABD'de birleştirmeyi planladığı bir süredir dile getirilmekteydi.

Mac Pro baz modelinde 3.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Xeon işlemci kullanılıyor. Turbo Boost ile hız 3.9GHz seviyesine çıkabiliyor. Üründe iki adet FirePro D300 grafik kartı ter alırken, 12GB RAM yanında 256GB SSD bulunuyor. Baz modelin fiyatı 3000$ ve Aralık ayında satışa sunulacak. 

3.5GHz saat hızında çalışan 6 çekirdekli Intel Xeon E5 işlemci, çift 3GB video bellekli FirePro D500 grafik birimi, 16GB RAM ve 256GB PCIe tabanlı SSD konfigürasyonu ise 4000$ fiyat etiketine sahip. Cihaz FirePro D700 grafik birimi, 12 çekirdekli Xeon E işlemci, 64GB DRAM ve 1TB SSD'ye kadar yükseltilebiliyor.

Yeni Mac Pro, PCIe tabanlı flash depolama birimi ile 1.2GBps'e kadar okuma hızları sunabiliyor. 1866MHz hızında çalışan ECC DDR3 RAM ve 4 kanal kontrolcüsü ile bant genişliği 60GBPS'e kadar çıkıyor. Böylece Mac Pro tam çözünürlükte 4K videoları akıcı bir şekilde düzenlenebiliyor ve izlenebiliyor. Cihazda 6 adet Thunderbolt 2 girişi bulunuyor. 

Cihaz Mac Mini kadar sessiz çalışıyor ve önceki nesle göre yüzde 70 daha az enerji harcıyor. Böylece daha az karbon salınımına neden oluyor. 

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ganja77 6 yıl en beğenilen
12 çekirdekli Intel Xeon 5
3 gb lık 2 tane ekran kartı 3 gb x 2
64 GB RAM
1 TB SSD(hdd değil ssd)
la bide os x in verimliliğini satabilliğini sayarsak
yuh lan uzaya çıkar bu
12 çekirdekli Intel Xeon 53 gb lık 2 tane ekran kartı 3 gb x 264 GB RAM1 TB SSD(hdd değil ssd)la bide os x in verimliliğini satabilliğini sayar...
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3 Yanıt Yanıtla +26
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Guhong01 6 yıl
Ölmeden önce alinacak 100 şeyden biri... Sirf tipi için alinir
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phantom_coal 6 yıl
Çöp,gereksiz.
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illeg4l 6 yıl
Anlamakta zorluk çeken arkadaşlar incelesin.

apple.com/...
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Fear of the Dark 6 yıl
dört çekirdekli olan modeli 7.998,00 tl, 6 çekirdekli olan modeli ise 10.599,00 tl.

6 çekirdekli modelinden almayı düşünüyorum

sudan ucuz

store.apple.com/...
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Zımparasız Pinokyo 6 yıl
Şundan bir tane alsam beni 50 sene götürür mü?
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anelka39 6 yıl
Onu anladimda ekran ve klavye ekstra mi satiliyor
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x X x 6 yıl anelka39
anelka39
Onu anladimda ekran ve klavye ekstra mi satiliyor

Evet. Sizin dediğiniz iMac oluyor. Ekran ile tümleşik kasa yapısı.
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Nerevarine 6 yıl
Ekranı nerede? İçine mi bakıyoruz?
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okan_cehapelioglu 6 yıl
profosyoneller dışında kullanılması gereksiz diye düşünüyorum tasarım komedi türü ama apple saçma bişey yapsa bile fanları sanat eseri muamelesi yapıyor bu donanımın hakkını verecek kullanıcı varsa alsın yoksa fuzuli yazık o paraya
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turuncum 6 yıl
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JerryDrake 6 yıl
Tümör

Zordion
JerryDrake
DSGNRY
JerryDrake
yclycl Ölmeden önce alinacak 100 şeyden biri... Sirf tipi için alinir
Sırf o tip yüzünden dünyanın en kolay upgrade edilebilir kasasından bu anlamsız soba borusuna geçtiler. Al ve asla upgrade etme kasası bu.
yükseltilebilme kısmını okumadınız sanırım?
Siparişte verilen upgrade seçeneklerini mi kastediyorsunuz? Onlar beni ilgilendirmiyor ve Türkiyeye de gelmiyor zaten. Buraya birkaç standart konfigürasyon gelir onu satarlar. Bir ay beklerim derseniz belki istediğinizi getirirler ama sabır ister. Tonla akıl verirler standart konfigürasyonun size yeteceği konusunda. Beni ilgilendiren kullanıcının yapabieceği upgradeler. Mevcut kasayı tek bir vida sökmeden açabiliyor ve RAM, Hard Disk, ekran kartı vs vs her bir parçasını söküp takabiliyorsunuz. Ha mevcut kasa büyük ve gürültülü evet. Ama kim bunu sessiz olsun diye alır ki? Yeni bir kitsch nesnesi yaratma gayreti bu. Reklam ajansında müşterinin gözüne sokarlar bunu. Orada iyi görünür. Gayet havalı...
6 Thunderbolt 2 portunu sus diye koymuslar zaten. Soyle aciklayayim, bu aletin 36 tane PCIe portu var. Her Thunderbolt portu uzerinden 6 cihaz baglayabilirsiniz.
daha ne yükselticen kardeşim


Mesela hard diskini 2Tb yapacağım. Harici olmayan bir ikinci hard disk daha bağlamak istiyorum. Bakın bakalım olabiliyor mu? Altı ThunderBolt çıkışı var diyenler TB to DVI, TB to USB, TB to vs vs kabloları kaç para bir baksınlar. Mevcut MacPro kasasında 4 SATA yuvası var 3.5". Bakın bakalım bu boruya kaç hard disk sığar. Haaa bunu alacak param varsa enayiyimdir ve harici thunderbolt disklerine de param vardır değil mi pardon. Önce bir Mac kullanın da sonra Apple fanboy olun bence. Apple bir sonraki işletim sisteminde eski kasaya desteğini de keser. Ohhh istersen alma bu soba borusunu. Eski aksesuarların hepsi çöpe. Aaaa 4 tane de USB 3.0 yuvası varmış haksızlık etmişim. Siz bu Mac kullanıcılarını milyarder falan sanıyorsunuz galiba. İş yapıyoruz ve işimize de devam etmemiz lazım. Onun için de OS X kullanmamız lazım. Fanboyları sevindirecekler diye bizim cebimizden para çıkıyor. Almayacağınız makinenin reklamını ve avukatlığını yapmayın. Ya da pardon ne yaparsanız yapın, kabahat görüş yazanda zaten...

Sadece ben demiyorum ayrıca bakın:
readwrite.com/...
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anelka39 6 yıl
Birsey sordum cevap vermediniz klavye ve ekrani nerede bunun
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Crimson 6 yıl anelka39
anelka39

Birsey sordum cevap vermediniz klavye ve ekrani nerede bunun

macbook dememiş mac pro demiş
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haisak 6 yıl
Kasanın genel yapısı olarak kesinlikle mühendislik harikası.
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eeosman 6 yıl
gvenc
eeosman GIGABYTE GA-X79-UD3 $210Xeon E5-1650 v2 6-core $583AMD FirePro W5000 2GB GDDR5 Workstation $410OCZ Technology 240 GB Pci-e $210G.SKILL Ares Series 8GB (2 x 4GB) x 2 $80+$80Corsair 750 Watt Modular $150kasa isteğe bağlı $100-150tüm parçaları orijinaline yakın seçmeye çalıştım, $1500 etti. grafik kartından iki tane seçsen bile $2000 anca yapıyor. Ayrıca OS X bu sistemde orijinale çok yakın çalışır.$2500 küllük kasaya mı veriyoruz?
nerede 6 adet tunderbolt2 çıkışı? Nerede bunun az enerji harcayacak hali? nerede bunun yenilikçi soğutma sistemi? gürül gürül fan sesiyle çalışacak. kimseler kusura bakmasın ancak appleın mantığını hala algılayamamışsınız. Yazılımı belirli donanıma adapte ediyorlar. Yıllardır süregelen bir durumdur bu. Bunun getireceği verimlilik, bakın verimlilik tekrar ediyorum, en büyük avantajı. Şuan ki konsolların durumunu farz edin o minicik bellekleriyle minicak VRAMleriyle neler çıkıyor ortaya. GTA5 buna örnek. Appleın kafa bozduğu konu verimlilik. Oyüzden bak burda bu kadar bu parçalar topladım bak bu kadar neden vereceğiz o paraları demeyin. Hala evimde İmac G5 var powerPC işlemcili. Cayır cayır kullanıyorum. :)

Birer macbook pro ile imac kullandım şu anda da yenileri var, 3 farklı iphonum her model ipodum var, evet Apple yenilikçiydi inovasyoncuydu ama eskiden. 6 thunderboltlu grafik kartı da bulunur sıvı-metal fansız soğutma sistemi de.
Yenilik kasa içindeki tüm boşlukları yok edip tamir edilebilirliği ve stabiliteyi düşürmek değil. Utanarak yazıyorum ama Hackintoshum imac'imden daha hızlı ve daha sorunsuz, en azından daha sessiz.
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veteriner69 6 yıl
Eski bir reklam ajansı sahibi olarak dizaynı hiç beğenmedim.

Bu çalışmayı da Corel Paintshop Pro X4 de yaptım elcağazımla. :)

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