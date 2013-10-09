Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan posta istemcisi Airmail güncellendi

OS X 10.7 ve üstü Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanan yeni posta istemcilerinden Airmail, 1.1 sürümüne güncellendi.

Gmail, GoogleTM, iCloudTM, Yahoo, AOL ve Genel IMAP destekleri ile öne çıkan ve Bloop S.R.L. adlı geliştirici tarafından hazırlanan Airmail uygulaması, kullanıcılara birçok hızlı erişim ve cevaplama özelliği, birden fazla hesap desteği, faydalı kısa yollar, Dropbox gibi depolama eklentileri, grup konuşma sistemi, farklı temalarla şık ve modern ara yüz, ayrıntılı filtreleme ve arama seçenekleri, özel dosyalama/kategori sistemi ve bunların yanında bildirim desteği gibi imkanlar ve özellikler sunabiliyor. Yapılan 1.1 güncellemesi ile POP3 ve Outlook, Hotmail, Live, IMAP hesap desteğine, çoklu kaydırma hareketleri ile kontrol özelliğine, posta yönlendirme seçeneğine, EML mesaj okuyucuya, mesaj gönderme sürecini gösteren bölüme, bütün ekleri kaydetme imkanına, kişisel font ve renk ayarlarına, yanıt penceresine eklenen geniş mesaj detaylarına, VCalendar ve Winmaill mesaj desteğine, geliştirilmiş arama yapısına, konuların otomatik güncellenmesi özelliğine ve iki yeni dil desteği gibi birçok yeni detaya kavuşan Airmail, ayrıca artık eskiye oranla daha stabil ve hızlı olarak çalışabiliyor.

Apple Mac Store üzerinde 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id573171375?mt=12