



OS X 10.7 ve üstü Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanmış yeni posta istemcisi Airmail, sistemlerin standart posta uygulamasına göre birçok farklı yenilik getiriyor.

Gmail, GoogleTM, iCloudTM, Yahoo, AOL ve Genel IMAP destekleri ile öne çıkan ve Bloop S.R.L. adlı geliştirici tarafından hazırlanan Airmail uygulaması, kullanıcılara birçok hızlı erişim ve cevaplama özelliği, birden fazla hesap desteği, faydalı kısayollar, Dropbox gibi depolama eklentileri, grup konuşma sistemi, farklı temalarla şık ve modern arayüz, ayrıntılı filtreleme ve arama seçenekleri, özel dosyalama/kategori sistemi ve bunların yanında bildirim desteği gibi imkanlar ve özellikler sunabiliyor.

Apple Mac Store üzerinde 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id573171375?mt=12