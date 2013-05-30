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Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanmış yeni posta istemcisi: Airmail

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanmış yeni posta istemcisi: Airmail

OS X 10.7 ve üstü Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanmış yeni posta istemcisi Airmail, sistemlerin standart posta uygulamasına göre birçok farklı yenilik getiriyor.
Gmail, GoogleTM, iCloudTM, Yahoo, AOL ve Genel IMAP destekleri ile öne çıkan ve Bloop S.R.L. adlı geliştirici tarafından hazırlanan Airmail uygulaması, kullanıcılara birçok hızlı erişim ve cevaplama özelliği, birden fazla hesap desteği, faydalı kısayollar, Dropbox gibi depolama eklentileri, grup konuşma sistemi, farklı temalarla şık ve modern arayüz, ayrıntılı filtreleme ve arama seçenekleri, özel dosyalama/kategori sistemi ve bunların yanında bildirim desteği gibi imkanlar ve özellikler sunabiliyor.
Apple Mac Store üzerinde 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.
 
Mac bilgisayar sistemleri için hazırlanmış yeni posta istemcisi: Airmail


https://itunes.apple.com/tr/app/id573171375?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
visiotech.gen.tr 6 yıl
iOS taki gibi push notification varsa alınabilir, içermiyorsa işim olmaz
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