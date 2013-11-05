Mac bilgisayarların kilidini açmak için geliştirilmiş ilginç iOS uygulaması: Knock

Apple'ın iOS 7 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri için geliştirilen yeni uygulamalardan Knock, bağlantı kurduğu Mac bilgisayar sistemlerinin kilitlerini oldukça ilginç bir şekilde açabiliyor.

2011 sonrası MacBook Air, Mac Mini, 2012 sonrası Macbook Pro ve 2013 sonrası iMac modelleri ile iPhone arasında Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kurabilen Knock, iOS cihazların ekranı üzerine yavaş bir şekilde vurulması ile uyumlu Mac bilgisayarların kilitlerini otomatik olarak açıyor ve geliştiriciye göre kişilere zaman kazandırıyor. Güvenlik noktasında 2048-bit RSA şifreleme kullanan uygulama, parola yazmaktan sıkılanlara ilginç bir alternatif oluşturuyor.

6,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen kilit açma uygulaması Knock'a buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu ise burada izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id692929970?mt=8