Mac bilgisayarların kilidini açmak için geliştirilmiş ilginç iOS uygulaması: Knock

Haber Editörü
Apple'ın iOS 7 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri için geliştirilen yeni uygulamalardan Knock, bağlantı kurduğu Mac bilgisayar sistemlerinin kilitlerini oldukça ilginç bir şekilde açabiliyor.
2011 sonrası MacBook Air, Mac Mini, 2012 sonrası Macbook Pro ve 2013 sonrası iMac modelleri ile iPhone arasında Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kurabilen Knock, iOS cihazların ekranı üzerine yavaş bir şekilde vurulması ile uyumlu Mac bilgisayarların kilitlerini otomatik olarak açıyor ve geliştiriciye göre kişilere zaman kazandırıyor. Güvenlik noktasında 2048-bit RSA şifreleme kullanan uygulama, parola yazmaktan sıkılanlara ilginç bir alternatif oluşturuyor.
6,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen kilit açma uygulaması Knock'a buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu ise burada izleyebilirsiniz.
https://itunes.apple.com/tr/app/id692929970?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Evet yamulabilir.
Ismini soylemeniz mumkun mu?
Üstad tabi paraları rMBP'ya gömdün şimdi uygulamaya yok
Şaka bir yana güzel Mac'ini kapsıyor ve keyifli bir uygulama bence al. Benim Mac'i kapsamadığından almıyorum , yoksa şifre girişini bu şekilde atlatamak zevkli olur.