Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac bilgisayarların kilidini açmak için geliştirilmiş ilginç iOS uygulaması: Knock

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
937
1
13
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac bilgisayarların kilidini açmak için geliştirilmiş ilginç iOS uygulaması: Knock
Apple'ın iOS 7 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri için geliştirilen yeni uygulamalardan Knock, bağlantı kurduğu Mac bilgisayar sistemlerinin kilitlerini oldukça ilginç bir şekilde açabiliyor.
2011 sonrası MacBook Air, Mac Mini, 2012 sonrası Macbook Pro ve 2013 sonrası iMac modelleri ile iPhone arasında Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kurabilen Knock, iOS cihazların ekranı üzerine yavaş bir şekilde vurulması ile uyumlu Mac bilgisayarların kilitlerini otomatik olarak açıyor ve geliştiriciye göre kişilere zaman kazandırıyor. Güvenlik noktasında 2048-bit RSA şifreleme kullanan uygulama, parola yazmaktan sıkılanlara ilginç bir alternatif oluşturuyor.
6,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen kilit açma uygulaması Knock'a buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu ise burada izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id692929970?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
UçamayanPenguen 6 yıl
Telefona biraz sert vurmuyor mu sizce?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 6 yıl UçamayanPenguen
UçamayanPenguen
Telefona biraz sert vurmuyor mu sizce?

Evet yamulabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 6 yıl
buna benzer bluetooth uygulamaları var yaklaşınca açıyor, uzaklaşınca kilitliyor falan, onu tercih ederim daha otomatik hem telefonun şarjından daha az yemesi muhtemel.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uurcanbulut 6 yıl
iMac'i sadece 2013 yapmaları kötü olmuş, anladığım kadarıyla sadece bu sene çıkanları destekliyor demektir zira. Bende geçen sene çıkan (late 2012) var. Bir de deneyen arkadaşlara sormak istiyorum; adam reklamda artislene artislene iPhone cepteyken vuruyor filan da, programın açık olması gerekmiyor mu? Yani program arkaplanda çalışıyor olsa da işini yapıyor mu? Bir de şifre ekranının görünür mü olması gerekiyor? Mesela bende belli bir dakikadan sonra şifre ekranı giriyor, ama aynı zamanda ekranı da karartıyor (uyku modu değil). Ekran kararmışken de tıklayınca açılıyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gduman 6 yıl balcis
balcis
buna benzer bluetooth uygulamaları var yaklaşınca açıyor, uzaklaşınca kilitliyor falan, onu tercih ederim daha otomatik hem telefonun şarjından daha az yemesi muhtemel.

Ismini soylemeniz mumkun mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omer_Faruk. 6 yıl
Elimle yazarım daha iyi 7 tl çok fazla bu uygulama için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 6 yıl
Uygulama güzel, hatta bayıldım ancak 7TL verilmez
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
step-team 6 yıl multiTYRT
multiTYRT
Uygulama güzel, hatta bayıldım ancak 7TL verilmez


Üstad tabi paraları rMBP'ya gömdün şimdi uygulamaya yok

Şaka bir yana güzel Mac'ini kapsıyor ve keyifli bir uygulama bence al. Benim Mac'i kapsamadığından almıyorum , yoksa şifre girişini bu şekilde atlatamak zevkli olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +369 simsiyahbembeyaz +181 Spider_hip +181 mustafaaydemirr +140 danger1513 +110 damn2u +97 esmerbuyucu +87 torenbolen +79 ALPEREN A. +79 yhanozdemir +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
937 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, ios ve
2 etiket daha uygulama haber mac
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Dell Türkiye Genel Müdürü ile yeni bilgisayarları ve Türkiye'deki çalışmalarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
1.0 motor mu?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim