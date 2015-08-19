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Mac için video ve fotoğraf odaklı Frammer X ücretsiz yapıldı

3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için video ve fotoğraf odaklı Frammer X ücretsiz yapıldı
 
Giuseppe Cigala adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar için hazırlanan basit ancak etkili uygulamalardan Frammer X, kısa bir süre yeniden ücretsiz yapıldı.
Basit bir arayüz ile hazırlanan Frammer X, temel olarak .mov ile .m4v formatındaki videolar içerisinden belirlenen karelerin fotoğraf olarak çıkartılmasına imkan tanıyor. Dışa aktarma işlemini PNG/TIFF/JPEG/JP2/BMP/GIF fotoğraf formatlarında yapan uygulama, hızlı ya da yavaş oynatma araçlarıyla da video içerisinde etikili bir şekilide gezilmesinin önünü aralıyor. Basit klavye kısayollarıyla rahatlıkla kontrol edilebilen Frammer X, sürükle bırak yöntemiyle de çalışma gösterebiliyor.
Daha önce 3 TL fiyat etiketiyle satılan Frammer X uygulamasına an itibariyle aşağıdan ücretsiz ulaşabilirsiniz. 
 

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uclupriz 3 yıl
Teşekkürler.
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