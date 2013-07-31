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Mac kullanıcılarına Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi imkanı sağlayan uygulama: Dialogue

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac kullanıcılarına Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi imkanı sağlayan uygulama: Dialogue
Mac OSX 10.8 ve üzeri sistemler ile uyumlu olarak çalışabilen ve Emiel Janson adlı geliştirici tarafından hazırlanan Dialogue uygulaması,  Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi imkanı sağlıyor.
Bluetooth 2.0 ve üzeri desteğe sahip Android, iOS ve Windows Phone cihazlar ile Mac bilgisayar sistemleri arasında iletişim ve bağlantı sağlayan Dialogue uygulaması, telefonlara gelen aramaları direkt olarak bilgisayarların ekranları üzerine getiriyor ve istenildiği taktirde bu görüşmeleri kayıt altına alabiliyor. Ayrıca direkt olarak bilgisayar üzerinden telefonda yer alan numaralara erişim sağlayabilen uygulama, üst seviye ses kalitesi sağlayabiliyor.
Basit ara yüzü ile önemli bir görevi yerine getiren Dialogue uygulaması, 12,99 TL fiyat etiketiyle Mac App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan elde edilebiliyor.

http://www.getdialogue.com Yorum Yaz
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tnszfr 6 yıl
1.Telefonu cepten çıkarmak çok mu zor ?
2.Bilgisayar başındayken telefonu cebinde olan var mı ?
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Guest-F8946C419 6 yıl
Bende editör dalga geçiyor sandım.



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ziper_gazi_ 6 yıl
bedava var ama daha 1 kere kullanmadım.. apple kullananı soymaya çalışıyorlar.
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