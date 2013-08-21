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Mac kullanıcılarına hızlı Facebook erişimi sağlayan yeni bir uygulama: QuickTab

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac kullanıcılarına hızlı Facebook erişimi sağlayan yeni bir uygulama: QuickTab
Ulaştığı kullanıcı sayısıyla dünyanın en popüler sosyal ağı durumunda bulunan Facebook için geliştirilen en yeni uygulamalardan QuickTab, Mac kullanıcılarına hızlı erişim imkanı sağlıyor.
Ücretsiz olarak yüklendiği Mac OSX sistemlerin üst menü barına eklenen QuickTab, kullanıcıların bu menü üzerinden Facebook hesaplarını yönetmelerine, farklı bildirimleri almalarına, durum güncellemesi yapılmasına ve haber kaynağı ile zaman tünelleri içerisinde gezilmesine imkan sağlayabiliyor. Ayrıca kısa yollar ile kontrol edilebilen uygulama, geliştirici Fresh Squeezed Apps'ın söylediğine göre Mac OSX sistemler için geliştirilen en hızlı Facebook uygulaması olma özelliğini taşıyor.
OSX 10.7 ve üzeri sistemler ile çalışabilen ve ücretsiz olarak sunulan QuickTab uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id673207229?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
balcis 6 yıl
ya ne gerek var? yap gezginin kısayolunu kullan en kötü. sürekli durum çubuğunda duracak falan.
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