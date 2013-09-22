Mac sistemler için hızlı paylaşma uygulaması: Clipitto

Mac OSX 10.7.3 ve üzeri sistemler için Apps Dev Team tarafından hazırlanan Clipitto isimli uygulama, kullanıcılara hızlı paylaşma desteği sunuyor.

Son zamanların popüler bulut depolama servisi Dropbox ile entegre olarak çalışan Clipitto, yüklendikten sonra Mac OSX bilgisayar modellerinin üst menü barına yerleşiyor. Alınan ekran görüntüleri ya da farklı dosyaları üzerine atılması sonrası direkt olarak Dropbox üzerine aktarabilen uygulama, bu aktarma işlemi sonrası hızlı bir şekilde dosyanın paylaşma bağlantısını da kişilere sunuyor. İleride içerisine çoklu dosya aktarımları için sıkıştırma desteği de ekleneceği belirtilen Clipitto, Dropbox üzerinde sadece belirlenen dosyalara erişim sağlayabiliyor ve böylece güvenlik sorunları yaşanmıyor.

Kısa bir süre için ücretsiz olarak sunulan Clipitto uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id681654619?mt=12