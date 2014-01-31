Mac sistemler için iResizer fotoğraf uygulaması indirime girdi

Fotoğrafların boyutlandırılması konusunda geniş imkanlar sunan OSX 10.7 ve 64-bit işlemcili sistemler ile uyumlu iResizer uygulaması artık çok daha ucuza elde edilebiliyor.





Maxim Gapchenk tarafından hazırlanan iResizer, temel olarak fotoğrafların kalite düşmeden boyutlandırılmasına, farklı en-boy oranına göre ayarlanmasına ve fotoğraflardan istenmeyen objelerin çıkarılmasına imkan tanıyor. Bozulması istenmeyen objeleri maskeleyerek koruyan uygulama, basit bir kullanım yapısıyla etikli sonuçlar ortaya koyuyor.





Daha önce 35,99 TL fiyat etiketiyle satılan iResizer, artık 1,79 TL'ye buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id421345579?mt=12