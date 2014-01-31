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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac sistemler için iResizer fotoğraf uygulaması indirime girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,9b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemler için iResizer fotoğraf uygulaması indirime girdi
Fotoğrafların boyutlandırılması konusunda geniş imkanlar sunan OSX 10.7 ve 64-bit işlemcili sistemler ile uyumlu iResizer uygulaması artık çok daha ucuza elde edilebiliyor.

Maxim Gapchenk tarafından hazırlanan iResizer, temel olarak fotoğrafların kalite düşmeden boyutlandırılmasına, farklı en-boy oranına göre ayarlanmasına ve fotoğraflardan istenmeyen objelerin çıkarılmasına imkan tanıyor. Bozulması istenmeyen objeleri maskeleyerek koruyan uygulama, basit bir kullanım yapısıyla etikli sonuçlar ortaya koyuyor.

Daha önce 35,99 TL fiyat etiketiyle satılan iResizer, artık 1,79 TL'ye buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id421345579?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mybo37 5 yıl
3,59 TL bu uygulama. nerden 1,79 TLolmuş.. milleti yanıltma
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