Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac sistemler için yeni bir RSS okuyucu: Sharky RSS

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
298
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mac sistemler için yeni bir RSS okuyucu: Sharky RSS
Apple'ın OSX 10.6 ve üzeri Mac bilgisayar sistemleri için xin jin adlı geliştirici tarafından hazırlanan güncel uygulamalardan Sharky RSS, isminden de anlaşılacağı üzere kişilere RSS okuma desteği sunuyor.
Sade ve kullanımı kolay bir ara yüz ile hazırlanan Sharky RSS uygulaması, RSS üzerinden anlık bilgi sağlayabilen her türlü servise abone olunmasına, bu servislerden gelen içeriklerin görselleriyle beraber görüntülenmesine, beğenilen makale ya da haberlerin direkt olarak Facebook, Twitter ve Google+ gibi sosyal ağlar üzerine aktarılmasına, farklı isteklere göre içeriklerin filtrelenmesine ve uygulama içi arama yapılmasına imkan sağlayabiliyor. Aynı zamanda çevrimdışı okuma desteği de veren Sharky RSS, üç farklı okuma şablonu ile geliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Sharky RSS uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id741274042?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreampowder 6 yıl
RSS kelimesi artık 90lar (sonları diyelim) dizisine yakışır birşey oldu gibi geliyor bana nedense
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 1020 video inceleme "41MP Kamera ile Gövde Gösterisi" 6 yıl Oyun, Donanım, Teknoloji "AMD, Battlefield 4, PlayStation 4 ve dahası video şov" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare'dan YPG
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim