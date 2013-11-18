Mac sistemler için yeni bir RSS okuyucu: Sharky RSS

Apple'ın OSX 10.6 ve üzeri Mac bilgisayar sistemleri için xin jin adlı geliştirici tarafından hazırlanan güncel uygulamalardan Sharky RSS, isminden de anlaşılacağı üzere kişilere RSS okuma desteği sunuyor.

Sade ve kullanımı kolay bir ara yüz ile hazırlanan Sharky RSS uygulaması, RSS üzerinden anlık bilgi sağlayabilen her türlü servise abone olunmasına, bu servislerden gelen içeriklerin görselleriyle beraber görüntülenmesine, beğenilen makale ya da haberlerin direkt olarak Facebook, Twitter ve Google+ gibi sosyal ağlar üzerine aktarılmasına, farklı isteklere göre içeriklerin filtrelenmesine ve uygulama içi arama yapılmasına imkan sağlayabiliyor. Aynı zamanda çevrimdışı okuma desteği de veren Sharky RSS, üç farklı okuma şablonu ile geliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Sharky RSS uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id741274042?mt=12