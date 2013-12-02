Mac sistemler için yeni internet sitesi oluşturma uygulaması: Briqs

OS X 10.8 ve üzeri sistemler için Ronny Reichmann adlı geliştirici tarafından hazırlanan güncel uygulamalardan Briqs, kişilerin kod bilgisi olmadan internet siteleri oluşturmasına imkan tanıyor.

Öncelikle oldukça sade ve kullanışlı bir ara yüz ile gelen Briqs, HTML ya da CSS kodları arasında boğulmadan görsel tasarım yapar gibi internet sitesi oluşturma desteğiyle geliyor. Yazıların ve diğer objelerin sürükle bırak mantığıyla yerleştirilebildiği uygulama, içerisinde yer alan hazır menü seçeneklerinin de benzer şekilde konumlandırılmasına izin veriyor. Ayrıca oldukça faydalı olarak hazırlanan internet sitelerinin farklı ekran çözünürlüklerinde nasıl göründüğü kendi içerisinde simüle edebilen Briqs, aynı zamanda bu farklı çözünürlüklere uygun olarak içeriklerin yerlerini de değiştirebiliyor.

Kullanımı kolay faydalı yapısıyla dikkat çeken Briqs uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamanın yapabildiklerini ise aşağıda yer alan video yardımıyla görebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id657791564?mt=12