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Mac sistemlere özel iş amaçlı yeni organizasyon uygulaması: Blueprint

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemlere özel iş amaçlı yeni organizasyon uygulaması: Blueprint

Mac OSX 10.7.3 ve üzeri sistemleri için Yoann Besnard tarafından hazırlanan iş amaçlı organizasyon uygulaması Blueprint, Apple Mac Store üzerinde kullanıma sunuldu.
Kişilere her türlü işin organizasyonu, proje yönetim entegrasyonu, iletişim yönetimi, görevler, belgeler, notlar, arşivler ve çeşitli diğer işlemler için derli toplu bir kontrol merkezi sunan Blueprint uygulaması, e-posta uygulamalarına benzer ara yüzü ile kolay bir kullanım vaat ediyor ve telefon, isim, e-posta ve gerçek adres gibi kişi bilgilerini depolayabiliyor. Mevcut projelerin durumu hakkında da bilgi verebilen uygulama, direkt olarak kendi içerisinde metin, video, PDF ve resim dosyalarını açarak kullanıcılarına zaman kazandırabiliyor. Blueprint ayrıca sistemin takvim gibi gömülü uygulamalarıyla da senkronizasyon sağlayabiliyor.
10 Kasım tarihine kadar ücretsiz olarak elde edilebilen Blueprint organizasyon ve yönetim uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id730277811?mt=12 Yorum Yaz
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