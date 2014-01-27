Mac sistemlere özel profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması Intensify artık daha ucuza elde edilebiliyor

Fotoğraf çekmekten ve çektiği bu fotoğrafları Adobe Photoshop ya da Apple Aperture gibi yazılımlar üzerinde düzenlemekten hoşlanan kişiler için hazırlanan alternatif yazılımlardan Intensify, artık eskiye oranla daha ucuz bir fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

OS X 10.7 ve üzeri sistemler için MacPhun tarafından geliştirilen Intensify, öncelikle 16-bit RAW işleme desteği ve kullanışlı ara yüzü dikkatleri üzerine çekiyor. Katmanlara dayalı düzenleme imkanı verebilen uygulama, içerisinde dört farklı detay aracı taşıyor ve bu sayede fotoğraflar üzerinde sorunsuz geliştirme yapılabiliyor. Ayrıca profesyoneller tarafından hazırlandığı belirtilen hızlı düzenleme seçenekleriyle de zaman kazandıran Intensify, hazırlanan içerikleri benzer yazılımlara ya da sosyal ağlara direkt olarak aktarabiliyor.

Daha önce 53.99 TL'ye satılan fotoğraf düzenleme uygulaması Intensify, artık 44,99 TL fiyat etiketiyle etiketiyle buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id716854513?mt=12