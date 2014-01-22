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Mac sistemlerin fotoğraf düzenleme uygulamalarından PicLight ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac sistemlerin fotoğraf düzenleme uygulamalarından PicLight ücretsiz yapıldı
OS X 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayar modelleri için hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması PicLight, 23 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Fotoğrafların düzenlenmesi noktasında bünyesinde 170 farklı ışık efekti, kesme ile 10 farklı geliştirme aracı ve 25 farklı görüntü filtresi barındıran PicLight, kullanımı kolay arayüzü üzerinden de hazırlanan fotoğrafları direkt olarak kendi içerisinden Facebook ve Flickr gibi ağlara aktarabiliyor. Aynı zamanda doku eklemesi de yapabilen PicLight, düzenleme seçenekleri arasında harmalama özelliğini de kişilere sunuyor.

Daha önce 8,99$ fiyat etiketiyle satılan PicLight, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id734946882?mt=12 Yorum Yaz
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ozeba 5 yıl
indirdim şimdi. photoshopu açmayı gerektirmeyecek işler için kullanılabilir. hatta hazır efektleri sayesinde bazen işi çok daha kolaylaştırabilir. ama kaydederken veri kaybı yaşatıp yaşatmadığını detaylı incelemem lazım.
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sharky25ant 5 yıl
ben de indirdim, tesekkürler

Normalde Aperture kullanıyorum ama hızlı efektleri ile zaman kazanmak için ara ara kullanılabilir gibi geldi.
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