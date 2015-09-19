Mac uyumlu Movie Effects artık ücretsiz

Marketin özellikler fotoğraf odaklı gelişmiş uygulamaları bulunan isimlerinden Effectmatrix, OSX 10.6 ve üzeri sistemler için hazırladığı video uygulaması Movie Effects'i ücretsiz yaptı

Basit arayüzle gelen ve bünyesinde videoları olduklarında çok daha farklı formlara sokacak 20'den fazla filtre barındıran Movie Effects, "VI, WMV, FLV, MOV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, TS, H.264 AVC, MKV, RMVB, RM" gibi popüler video formatlarına aktif olarak destek veriyor ve hazırlanan içerikleri direkt olarak akıllı telefonlara uygun halde dışa çıkartabiliyor.

Daha önce 9 TL'ye satılan Movie Effects, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.