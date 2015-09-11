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Mac uyumlu Super Refocus artık ücretsiz

3 yıl
1,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu Super Refocus artık ücretsiz
 
Marketin fotoğraf odaklı popüler geliştiricilerinden Effectmatrix tarafından OSX 10.7 ve üzeri sistemler için hazırlanan uygulamalardan Super Refocus, tarihinde ilk defa çok kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Gri renkli sade bir arayüzle gelen Super Refocus, temel olarak kişilerin fotoğraflarına derinlik katmasına yardımcı oluyor. Bunu çekim sırasında oluşmamış olsa dahi arka planı bulanık yaparak yerine getiren uygulama, gösterildiği kadarıyla oldukça gerçekçi bokehler oluşturabiliyor ve basit seçim araçlarıyla herkes tarafında kullanılabilecek bir alternatif sunuyor. Super Refocus, merkez objeyi daha dikkat çekici hale getirmek adına keskinleştirme de yapabiliyor.
Daha önce 60 TL'ye satılan Super Refocus, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.

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